अब घंटों वीडियो देखने की टेंशन खत्म! AI खुद लिखकर देगा पूरी स्क्रिप्ट, बस Copy-Paste करें ये सीक्रेट कमांड

AI Video Transcriber Hindi: क्या आप भी लंबे-लंबे वीडियो देखकर थक जाते हैं? क्या आपको ऑफिस या पढ़ाई के लिए वीडियो से नोट्स बनाने या प्वाइंट्स लिखने में घंटों लग जाते हैं? जवाब अगर हां है तो अब आपका यह काम मिनटों में भी खत्म हो सकता है. टेक्नोलॉजी की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI नए नए कमाल कर इंसानों के काम को आसान बना रहा है. इसी क्रम में अब ऐसा AI टूल आ गया है जो किसी भी वीडियो को मिनटों में टेक्स्ट में बदल सकता है. आपको वीडियो देखने के लिए घंटों बैठना नहीं पड़ेगा बस कुछ स्टेप्स को फॉलो करते ही AI आपके लिए टेक्स्ट तैयार कर देगा. आइए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस...

इंटरनेट की दुनिया में हर दिन लाखों वीडियो अपलोड होते हैं जिनमें से कई लंबे समय के होते हैं. कई बार यूजर के पास इतना समय नहीं होता है कि घंटों के वीडियो को बैठकर देंखे. इसी समस्या का समाधान है AI टूल्स. Gemini, ChatGPT जैसे दूसरे AI टूल वीडियो ट्रांसक्रिप्शन को इतना आसान बना दिया है कि अब आप किसी भी भाषा के वीडियो का टेक्स्ट तुरंत हासिल कर सकते हैं.

कैसे काम करता है यह जादू?

अगर आप भी किसी वीडियो को टेक्स्ट में बदलना चाह रहे है तो बस इस आसान स्टेप्स को फॉलो करें और मिनटों में टेक्स्ट तैयार कर लें.

इसके लिए आपको सबसे पहले उस यूट्यूब या सोशल मीडिया वीडियो का लिंक कॉपी करना होगा जिसे आप टेक्स्ट में बदलना चाह रहे है.

अब AI टूल को ओपन करें और लिंक पेस्ट कर दें.

अगर वीडियो हिंदी में है तो Hindi को सेलेक्ट करें. और कमांड दें कि-

Watch the full video from the link below and convert all spoken content into clear Hindi text

या

Analyze the video provided in the link below and transcribe the complete spoken content into Hindi.

The language should be clear, formal, and suitable for a news article.

या

Analyze this video and write a detailed article about its content in Hindi

ये कमांड देने के लिए कुछ ही सेकंड में पूरे वीडियो की स्क्रिप्ट और Key Points आपके सामने होंगे.

AI का यह कमाल छात्र (Students) ऑनलाइन लेक्चर्स से नोट्स बनाने के लिए भी कर सकते हैं, उन्हें बार-बार वीडियो को पॉज नहीं करना पड़ेगा. प्रोफेशनल्स लंबी मीटिंग्स और वेबिनार्स के प्वाइंट इससे तैयार कर सकते है. कंटेंट क्रिएटर्स भी दूसरे वीडियो से रिसर्च करने और जानकारी जुटाने में यह तकनीक की मदद ले सकते हैं.

