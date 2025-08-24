हीटिंग और स्लो स्पीड की टेंशन खत्म! चीते की रफ्तार से चलेगा Laptop, बस कर लें ये काम
हीटिंग और स्लो स्पीड की टेंशन खत्म! चीते की रफ्तार से चलेगा Laptop, बस कर लें ये काम

लैपटॉप या कंप्यूटर की स्पीड स्लो और बार-बार हीट होना आम समस्या बन गई है. ज्यादातर लोग इसे ठीक करने के लिए नया सिस्टम लेने या सॉफ्टवेयर बदलने का सोचते हैं. लेकिन सच यह है कि बिना किसी खर्च के आप खुद ही इस समस्या को दूर कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 24, 2025, 02:08 PM IST
Laptop Speed Boost Tips: क्या आपका भी लैपटॉप या कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो गई है? अगर हां तो अब परेशान होने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है. लैटटॉप या कंप्यूटर की धीमी स्पीड और बार-बार गर्म होने की समस्या से लगभग हर यूजर को परेशानी होती है. लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है कि इस समस्या को खत्म करने के लिए  नए हार्डवेयर या महंगे सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है. आप खुद से ही इस परेशानी को दूर कर सकते हैं. एक छोटा-सा आसान उपाय न सिर्फ आपके लैपटॉप-कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को तेज कर देगा, बल्कि हीटिंग की समस्या को भी दूर कर सकता है. आइए जानते हैं वो आसान तरीका, जिससे आपका सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ और फास्ट चलेगा.

इस तरह दूर होगी ये परेशानी
इसके लिए सबसे पहले लैपटॉप-कंप्यूटर को बंद करें और बिजली का कनेक्शन हटा दें. जिससे किसी तरह का करंट या डिवाइस को नुकसान होने का खतरा न रहे.
अब डेस्कटॉप पीसी में पीछे के पैनल या साइड केस को स्क्रूड्राइवर की सहायता से खोलें. लेकिन इस का जरूर ध्यान रखें कि धीरे-धीरे केस को हटाएं जिससे पार्ट डैमेज न हो.

पैनल या साइड केस खोलते ही आप देखेगे कि फैन पर धूल की मोटी परत जमी हो सकती है. इस हटाने के लिए आप छोटा सा ब्रश यूज कर सकते हैं. लेकिन ब्रश को एकदम हल्के हाथों से चलाएं जिससे फैन की ब्लेड्स न टूटें.

फैन के अंदर चिपकी हुई मिट्टी और धूल को हटाने के लिए एयर ब्लोअर या कम्प्रेस्ड एयर स्प्रे सबसे अच्छा ऑप्शन है. स्प्रे करते समय फैन को हाथ से पकड़ लें जिससे वह घूमने न लगे नहीं तो इससे मोटर को नुकसान हो सकता है.

इतना करने के बाद भी अगर धूल नहीं गई तो एक सॉफ्ट माइक्रोफाइबर कपड़ा का यूज करें. इसे हल्का-सा गीला करके फैन के आसपास की धूल साफ करें. ध्यान रखें कि कपड़ा ज्यादा गीला न हो. नहीं तो इससे दूसरे पार्ट के खराब होने का खतरा रहता है.

स्पीड भी हो जाएगी तेज

फैन को अच्छी तरह से साफ करने के बाद आप फिर से केस को बंद कर दें औऱ सभी स्क्रू कस दें. इसके बाद लैपटॉप-कंप्यूटर को फिर से ऑन करें. आप देखेंगे कि सिस्टम अब पहले से तेज चल रहा है और हीट भी कम होगा.

