Pin Code का जमाना गया! अब DigiPIN और DHruva से होगी चिट्ठियों की डिलीवरी, बदल जाएगा आपके घर का पता!

India Post DHruva Project: भारत सरकार अब आपके घर के लंबे-चौड़े पते को एक छोटे डिजिटल कोड में समेटने की तैयारी कर रही है. इसी को लेकर भारतीय डाक विभाग ने DHruva प्रोजेक्ट का सफल ट्रायल किया है. इस तकनीक के आने के बाद अब लैंडमार्क या गली नंबर बताने का झंझट खत्म हो जाएगा.
Trending Photos
What is DigiPIN: भारत में पता यानी एड्रेस की पूरी परिभाषा ही बदलने वाली है.जिस तरह से आधार कार्ड ने आपकी पहचान को एक यूनिक नंबर दे दिया है, UPI ने पर्स को मोबाइल फोन में समेट दिया है, ठीक उसी तरह अब आपका घर का लंबा-चौड़ा पता एक छोटे से डिजिटल कोड में सिमटने वाला है. भारतीय डाक विभाग एक ऐसी ही तैयार पर काम कर रहा है, जो लैंडमार्क और गली नंबर के पुराने झंझटों को खत्म कर देगा. भारत सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लेकर भारतीय डाक विभाग ने DHruva का सफल ट्रायल पूरा कर लिया है.
डाक विभाग के स्पेशल प्रोजेक्ट DHruva का पूरा नाम डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस है.यह एक ऐसा सिस्टम है जहां आपको अब चिट्टी या पार्सल भेजने के लिए मकान नंबर, गली, मोहल्ला या लैंडमार्क लिखने की बिलकुल भी जरूरत नहीं होगी. इसकी जगह आप एक छोटा डिजिटल आईडी इस्तेमाल कर सकेंगे, जो बिल्कुल आपके ईमेल एड्रेस या UPI हैंडल जैसा ही दिखाई देगा.
उदाहरण के लिए, ट्रायल के दौरान दिल्ली से पुडुचेरी भेजे गए एक पार्सल पर केवल MY@ABC-462990 जैसा एक छोटा कोड लिखा गया था. सिस्टम ने इस कोड के जरिए सटीक लोकेशन पहचान ली और पार्सल सही जगह पर पहुंचाया.
इस पूरे सिस्टम की रीढ़ है DigiPIN यानी डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर. अभी हम जो पिन कोड का इस्तेमाल करते हैं वो एक बड़ा एरिया को बताता है, लेकिन DigiPIN पूरे भारत को 4 मीटर x 4 मीटर के छोटे ग्रिड स्क्वायर में बांट देता है.
सभी स्थान का अपना 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड होगा जैसे: 627-9G7-POJ7).
ऐसे कोड याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए यूजर इसे अपनी पसंद के आसान नाम जैसे: ram@noida में बदल सकेंगे.
सबसे खास बात यह है कि अगर आप घर बदलते हैं, तो आपका डिजिटल आईडी वही रहेगा, बस आपको ऐप में जाकर अपना लिंक किया हुआ DigiPIN अपडेट करना होगा.
भारत में एड्रेस को लेकर काफी परेशानी होती है. आज भी कई जगहों पर पते पीपल के पेड़ के पास या फिर मंदिर के पीछे जैसे लैंडमार्क पर निर्भर करते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार खराब एड्रेस सिस्टम के कारण भारत को हर साल पैसों का भी नुकसान होता है. यह नई टेक्नोलॉजी विशेष रूप से गांवो, पहाड़ी इलाकों, घने जंगलों और बस्तियों के लिए गेम-चेंजर साबित होगी, जहां पुराने पते अक्सर फेल हो जाते हैं. डाकिया अब GPS की मदद से सीधे आपके दरवाजे तक पहुंच सकेगा.
(ये भी पढ़ेंः अब दफ्तर में बैठकर करिए मौज! Gmail का नया AI अवतार खुद लिखेगा आपकी तरह हूबहू मेल)
इंडिया पोस्ट ने फिलहाल 5 राज्यों में 30 यूजर्स के साथ इसका शुरुआती ट्रायल पूरा कर लिया है. सरकार अब इसके अगले चरणों की टेस्टिंग करेगी. उम्मीद है कि आने वाले 18 महीनों में इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा. आम जनता से फीडबैक लेने के बाद इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनाया जाएगा.
(ये भी पढ़ेंः 2011 की उस दोपहर क्या हुआ था? जब Steve Jobs ने Tim Cook को सौंपी थी Apple की कमान)