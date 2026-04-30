जापान के रनवे पर अब 'लोहे के कुली' करेंगे काम, उठाएंगे आपका भारी-भरकम सामान; 2028 तक बदल जाएगा सफर का पूरा अंदाज!

Japan Airport Humanoid Robots: टेक्नोलॉजी आने के बाद कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो रहे हैं. इसी क्रम में अब टेक्नोलॉजी की सहायता से एयरपोर्ट्स का नजारा भी बदलने वाला है. जापान के हनेडा एयरपोर्ट ने एक ऐसी शुरुआत की है, जहां अब यात्रियों का भारी सामान उठाने के लिए इंसानी कुली नहीं, बल्कि रोबोट्स तैनात होंगे.
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Japan Airport Humanoid Robots: जरा सोचिए आप सफर पूरा करके एयरपोर्ट पर उतरते हैं और आपका भारी-भरकम सामान कोई इंसान नहीं, बल्कि एक लोहे का मशीन उठाकर चलता है. सुनने में यह साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है, लेकिन जापान के हनेडा एयरपोर्ट पर यह हकीकत बनने जा रहा है. जापान एयरलाइंस ने रोबोट को लेकर ऐसा कदम बढ़ाया है, जो न सिर्फ सफर का अंदाज बदल देगा बल्कि कर्मचारियों की समस्या को हमेशा के लिए दूर कर सकता है.
जापान में मजदूरों और कर्मचारियों की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए हनेडा एयरपोर्ट के एविएशन सेक्टर ने अब टेक्नोलॉजी का सहारा लेना शुरू कर दिया है. जापान एयरलाइंस के हनेडा एयरपोर्ट पर ह्यूमनॉइड रोबोट्स का ट्रायल शुरू करने जा रही है.
मई में शुरू होने वाला यह ट्रायल अगले दो सालों तक चलेगा. इन रोबोट्स को मुख्य रूप से रनवे पर सामान ले जाने और कार्गो लोडिंग में मदद करने के लिए तैनात किया जाएगा. इन मशीनों को चीन की कंपनी Unitree Robotics ने बनाया है.
हाल ही में टीवी टोक्यो ने इसको लेकर एक वीडियो भी शेयर किया है, वीडियो में इन रोबोट्स को फ्लाइट के पास कंटेनरों को कन्वेयर बेल्ट पर धकेलते और हाथ हिलाकर इशारा करते हुए देखा गया. लगबग 130 सेमी ऊंचे ये रोबोट भारी सामान उठा सकते हैं, जिससे ग्राउंड स्टाफ का काम कम होगा.
Japan Airlines is testing Unitree’s G1 humanoid robots at Haneda Airport for ground handling tasks.
They are being used for things like baggage and cargo support as labor shortages grow. pic.twitter.com/nupb3JvMNe
— PHAXY (@TheHubKeeper) April 28, 2026
JAL ग्राउंड सर्विस के प्रसिडेंट योशितेरु सुजुकी के मुताबिक रोबोट्स को लाने का मकसद कर्मचारियों की थकाम और प्रेशर को कम करना है. आने वाले समय में इन रोबोट्स का इस्तेमाल सिर्फ सामान ले जाने तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि इन्हें फ्लाइट के केबिन की सफाई और ग्राउंड सपोर्ट डिवाइस को चलाने जैसे कामों के लिए भी किया जाएगा.
जापान में इन दिनों दो चीजें परेशान कर रही है. एक ओर दुनिया भर से पर्यटक जापान पहुंच रहे हैं, 2026 के पहले दो महीनों में ही 70 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर देश की आबादी कम होने के कारण काम करने वाले लोगों की भारी कमी है. अनुमान है कि जापान को अपनी अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए 2040 तक 65 लाख से ज्यादा विदेशी श्रमिकों की जरूरत होगी.
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हालांकि अभी रोबोट्स के हिस्से भारी काम आएगा, लेकिन JAL ने साफ किया है कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट जैसी जिम्मेदारियां अभी भी इंसानों के पास ही रहेंगी. यह पूरा प्रोजेक्ट GMO इंटरनेट ग्रुप के मदद से साल 2028 तक जारी रहेगा, जिससे इसकी कुशलता और सुरक्षा मानकों की पूरी तरह से जांच की जा सके.
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