Android यूजर्स की मौज! अब फोन देने पर भी नहीं खुलेगी पोल, Google ला रहा जादुई फीचर; प्राइवेसी रहेगी फुल सेफ

Google New Security Tool: क्या आप भी अपने फोन पर आने वाले मैसेज को छुपाना चाहते हैं? प्राइवेसी को लेकर चिंता में रहते हैं तो अब आपकी परेशानी दूर होने वाली है. गूगल ने अपने यूजर की प्राइवेसी को और मजबूत बनाने के लिए एक नई तैयारी कर ली है. अक्सर फोन किसी और के हाथ में होने पर हमें डर रहता है कि कोई हमारे प्राइवेट मैसेज या ऐप्स कोई और न देख ले. गूगल अब इसी समस्या का परमानेंट समाधान लेकर आया है.

क्या है नया App Lock फीचर?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार Android 17 में एक नेटिव App Lock फीचर दिया जाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक यूजर्स को ऐप्स लॉक करने के लिए किसी न किसी थर्ड-पार्टी ऐप्स का सहारा लेना पड़ता है या फिर प्राइवेट स्पेस जैसे दूसरे फीचर्स पर निर्भर रहना पड़ता है. लेकिन अब आप सीधे फोन की सेटिंग्स से ही किसी भी ऐप को बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट या फिर पिन के जरिए लॉक कर सकेंगे.

नोटिफिकेशन भी रहेगा सीक्रेट

गूगल के इस नए अपडेट की सबसे खास बात इसका स्मार्ट नोटिफिकेशन मास्किंग सिस्टम है. जिसके तहत जब आप किसी ऐप को लॉक करेंगे तो उसके नोटिफिकेशन का कंटेंट भी हाइड हो जाएगा. जैसे अगर आप WhatsApp या Google Messages में लॉक लगाते हैं तो जब भी इन ऐप्स पर नया मैसेज आएगा तो नोटिफिकेशन बार में सेंडर का नाम या मैसेज नहीं दिखेगा. वहां सिर्फ New Message दिखाई देगा.

इसी तरह अगर आप दूसरे ऐप्स पर भी लॉक सेट करते हैं तो नोटिफिकेशन में सिर्फ New Notification का मैसेज दिखाई देगा.

Private Space से कैसे अलग है?

गूगल ने एंड्रॉइड 15 अपडेट में यूजर्स के लिए प्राइवेट स्पेस नाम का फीचर लाया था, जिसमें ऐप्स को एक अलग डिजिटल लॉकर में डालना होता है जहां उनकी फाइलें और डेटा मेन प्रोफाइल से अलग हो जाते हैं. नया App Lock API बहुत ही आसान है, इसमें ऐप आपकी होम स्क्रीन पर ही रहेगा,लेकिन उसे ओपन करने के लिए फिंगरप्रिंट या पिन डालना होगा. साथ ही यह फीचर आपके फोन की बैटरी पर भी कम दबाव डालेगा क्योंकि यह सिस्टम-लेवल पर काम करता है.

iPhone को मिलेगी कड़ी टक्कर

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि Apple ने हाल ही में iOS 18 के साथ यह फीचर अपने यूजर्स के लिए लॉन्च किया था. अब गूगल भी इसे Pixel और Samsung जैसे सभी बड़े एंड्रॉइड फोंस के लिए रोलआउट करने वाला है. यह फीचर उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा जो अपनी प्राइवेसी को लेकर चिंता में रहते हैं.

