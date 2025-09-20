Flipkart ने उठाई बड़ी जिम्मेदारी, अब Royal Enfield के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार, घर बैठे पहुचेंगी बाइक
Flipkart ने उठाई बड़ी जिम्मेदारी, अब Royal Enfield के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार, घर बैठे पहुचेंगी बाइक

Flipkart Royal Enfield Deal: फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए नए-नए ऑफर लेकर आ रही हैं. इस बार Flipkart ने एक अनोखा कदम उठाते हुए ग्राहकों को बड़ी सुविधा दी है. अब सिर्फ मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स या घरेलू सामान ही नहीं, बल्कि रॉयल एनफील्ड की मशहूर बाइक्स भी सीधे ऑनलाइन खरीदी जा सकेंगी. यानी बिना शोरूम गए, ग्राहक घर बैठे बुलेट, क्लासिक और हंटर जैसी बाइक्स बुक कर पाएंगे.  

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 20, 2025, 12:15 PM IST
Flipkart Royal Enfield Deal: फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो गई है.ई-कॉमर्स साइट्स पर फेस्टिव सीजन को लेकर सामानों पर बंपर ऑफर भी मिलने लगे हैं. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart भी अपने कस्टमर के लिए बड़े-बड़े ऑफर लाया है. अब आप Flipkart से मोबाइल फोन से लेकर घर के छोटे-छोटे सामान हों या फिर बाइक सबकुछ खरीद सकते हैं वो भी बड़े-बड़े डिस्काउंट ऑफर्स के साथ...

भारत में मोटरसाइकिल प्रेमियों के लिए खुशखबरी है. अब रॉयल एनफील्ड की लोकप्रिय बाइक्स — बुलेट, क्लासिक और हंटर — सीधे फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होंगी. यानी ग्राहक बिना शोरूम जाए, घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग और खरीदारी कर सकेंगे. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर यह कदम ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि इससे लोगों को न सिर्फ सुविधा मिलेगी बल्कि खरीदारी का नया अनुभव भी मिलेगा.

Flipkart पर अब आप रॉयल एनफील्ड की बाइक घर बैठे खरीद सकते हैं. 22 सितंबर से शुरू होने वाली फ्लिपराक्ट की सेल में आप बुलेट 350, क्लासिक 350, हंटर 350, गोअन क्लासिक 350 और नई मेटियोर 350 घर बैठे खरीद सकते हैं. यह सुविधा फिलहाल अभी बेंगलुरु, गुरुग्राम, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई जैसे शहरों में शुरू हो रही है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डिलीवरी और आफ्टर-सेल्स सर्विस कंपनी के ऑथोराइज्ड डीलरों के जरिए मैनेज की जाएगी

ग्राहकों को मिलेगा ज्यादा फायदा

Flipkart पर इस ऑनलाइन खरीद में फ्लेक्सिबल पेमेंट का भी ऑप्शंस कस्टमर को मिलेगा और पूरे GST लाभ का फायदा ग्राहक सीधे ले सकेंगे. डिलीवरी और आफ्टर-सेल्स सर्विस कंपनी के ऑथोराइज्ड डीलरों के माध्यस से मैनेज की जाएगी, जिससे कस्टमर को पूरी तरह पर्सनल और भरोसेमंद एक्सपीरियंस मिलेगा. इस नए ऑफर को लेकर रॉयल एनफील्ड के एमडी और सीईओ बी. गोवेंद्रन ने कहा कि यह पहल डिजिटल-फर्स्ट ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए की गई है. इससे बाइक खरीदना और भी आसान हो जाएगा.

ये भी पढ़ेंः बिना नेटवर्क के ही कॉल से लेकर UPI तक सबकुछ करेगा BSNL का ये फोन, कीमत जानकार हो जाएंगे हैरान

अब नहीं करना पड़ेगा इंतजार

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले रॉयल एनफील्ड की शुरुआत 1901 में हुई थी और 1955 से चेन्नई इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. कंपनी की लाइनअप में क्लासिक 650, इंटरसेप्टर 650, हिमालयन 450, स्क्रैम 440 और बुलेट 350 जैसी आइकॉनिक बाइकें आती हैं. देशभर में कंपनी के 2000 से ज्यादा स्टोर्स हैं और दुनिया भर में 850 से ज्यादा स्टोर्स हैं. अब Flipkart के माध्यम से भी यह ब्रांड सीधे ग्राहकों के घर तक पहुंचकर डिजिटल खरीदारी का नया अनुभव दे रहा है.

ये भी पढे़ंः बंपर ऑफर; 6000 तक का कैशबैक, iPhone 17, Mac  और iPad पर मिल रहा बड़ा डिस्काउंट, ये रही पूरी डिटेल्स

 

