Jio का सुपरहिट ऑफर! 336 दिनों तक नहीं बंद होगा SIM, अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ मिलते हैं ये फायदे

Jio Plan: Jio ने अपने कस्टमर्स के लिए एक शानदार ऑफर पेश किया है. इस सुपरहिट प्लान के साथ आपका SIM 336 दिनों तक एक्टिव रहेगा, यानी लंबे समय तक सिम बंद होने की टेंशन नहीं होगी. इसके अलावा आपको अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ कई और फायदे भी मिलेंगे आइए जानते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 12, 2025, 02:06 PM IST
Long Validity Recharge Plan:  महंगे होते रीचार्ज प्लान की कीमतों ने हर किसी को परेशान कर दिया है! खासकर ऐसे लोग जो दो सिम या फोन रखते हैं. दो सिम या फोन का रीचार्ज काफी महंगा पड़ता है. ऐसे लोगों के लिए देश की सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी Jio ने खास रीचार्ज प्लान लाया है. जिसमें 11 महीने की लंबी वैलिडिटी मिलती है. अगर आप डेटा, कॉल और मैसेज की सुविधाओं के लिए बजट में सबसे अच्छा रीचार्ज प्लान खोज रहे हैं तो यह प्लान आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है.

वैसे तो Jio के पास कई ऐसे प्लान्स हैं जिनमें लंबे दिनों तक वैलिडिटी मिलती है. कंपनी यूजर्स को दोनों तरह के ऑप्शन देती है सस्ते और महंगे. हालांकि इस साल Jio ने अपने कई प्लान्स की कीमतों में इजाफा कर दिया है. इसके बाद भी कंपनी कुछ सस्ते ऑप्शन दे रही है. जिसका फायदा उठाकर आप बार-बार रीचार्ज के झंझट से छुटकारा पा सकते हैं.

 Jio ने इस साल ही सिर्फ कॉलिंग और SMS वाले प्लान्स को भी अपने रीचार्ज प्लान में शामिल किया है. इन प्लान्स की सबसे खास बात यह है कि ये कम कीमत वाले होते हैं और इनमें लंबी वैलिडिटी यूजर्स को मिलती है. अभी  Jio के पास ऐसे दो प्लान हैं जिनमें लंबी वैलिडिटी मिलती है, जो सिर्फ कॉलिंग और SMS सुविधा के साथ आते हैं. 

Jio का 448 रुपये का प्लान 
Jio ने 448 रुपये का प्लान शुरू किया है जिसे कंपनी का सबसे किफायती विकल्प माना जा रहा है. इस प्लान में कस्टमर्स को कॉलिंग और SMS की सुविधा दोनों मिलती है. 84 दिनों की वैलिडिटी के दौरान, यूजर्स अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं और 1000 SMS भेज सकते हैं. इसके साथ ही इस प्लान में Jio TV और JioAICloud का एक्सेस भी शामिल है जिससे एंटरटेनमेंट  और स्टोरेज की सुविधा भी मिलती है.

ये भी पढे़ंः 'यमदूत'बन सकता है हीटर! एक छोटी सी गलती...और जलकर राख हो सकती है आपकी दुनिया

1234 रुपये वाला प्लान

लंबी वैलिडिटी के लिए अगर आप सिर्फ कॉलिंग और SMS पाना चाहते हैं तो जियो का 1234 रुपये वाला प्लान आपके लिए शानदार ऑप्शन है. इसका वैलिडिटी 336 दिनों की है. इस दौरान आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं और कुल 3600 SMS का इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही इस प्लान में Jio TV और Jio AI क्लाउड का एक्सेस भी शामिल है.

इसके साथ ही  Jio 895 रुपये का भी एक प्लान 336 दिनों की वैलिडिटी के लिए ऑफर करती है. लेकिन कंपनी का यह प्लान सिर्फ जियो यूजर्स के लिए ही है. इसमें भी आपको कॉलिंड, डेटा और SMS बेनिफिट्स मिलते हैं. 

ये भी पढ़ेंः दिवाली धमाका! बस कर लीजिए ये रीचार्ज Netflix और JioHotstar हो जाएंगे बिलुकल Free

