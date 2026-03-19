भूल जाइए बिजली का बिल! घर की छत पर लगाएं ये चीज और दिन-रात चलाएं 1.5 टन AC; थम सा जाएगा मीटर

Solar Panel For 1.5 Ton AC: जैसे-जैसे मार्च का महीना बीत रहा है वैसे-वैसे सूर्य देव के तेवर तेज होते जा रहे हैं. धीरे-धीरे गर्मी अपना असर दिखाएगी और मई-जून आते-आते घरों में कूलर फेल होने लगेंगे. ऐसे में एसी लोगों की जरूरत बन जाता है. लेकिन एसी को लेकर जो सबसे बड़ा सिरदर्द होता है वह है बिजली बिल. लोगों के मन में यह सवाल जरूर होता है कि 1.5 टन का स्प्लिट AC चलाने से कितना बिल आएगा, कैसे बिजली बिल से बचा जा सकता है.

तो इसका जवाब है सोलर पॉवर. बिजली बिल से बचने के लिए लोग अब बिजली की जगह अपनी छतों पर सोलर पैनल लगवाकर AC चलाने को प्राथमिकता देना शुरू कर रहे हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सोलर सेटअप 1.5 टन के AC का भार सह पाएगा? एक औसत 1.5 टन AC को चलाने के लिए आपको कितने पैनलों की जरूरत होती है, इनवर्टर की क्षमता क्या होनी चाहिए और इस पूरे सेटअप में आपका कितना खर्च होगा. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं इन्हीं सवालों का जवाब.

1.5 टन AC कितनी बिजली खाता है?

अगर आपके घर या ऑफिस में 1.5 टन AC लगा है तो यह लगभग 1200 से 2000 वॉट तक बिजली का इस्तेमाल करता है. अगर औसतन 1500 वॉट मानें और AC रोजाना 8 घंटे चले तो यह करीब 12 यूनिट बिजली हर दिन खर्च करता है. यानी एक महीने में यह खपत काफी ज्यादा हो जाती है और बिजली बिल बढ़ जाता है और आपकी जेब पर सीधा असर पड़ता है.

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1.5 टन AC के लिए कितने सोलर पैनल लगेंगे?

अगर आप बिजली बिल से बचना चाहते हैं और सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो बता दें कि एक 330 वॉट का सोलर पैनल भारत में हर दिन करीब 1.3 से 1.5 यूनिट बिजली बना सकता है. यानी अगर हर दिन के लिए 12 यूनिट चाहिए तो करीब 8 से 9 सोलर पैनल लगेंगे. हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि 10 से 12 पैनल लगाना बेहतर होता है जिससे धूल, छांव या खराब मौसम का असर कम पड़े.

इन्वर्टर कितना पावरफुल होना चाहिए?

AC चलाने के लिए 2.5 से 3 किलोवॉट के इन्वर्टर की जरूरत होती है. AC स्टार्ट होते समय एक बार ज्यादा पावर लेता है इसलिए कमजोर इन्वर्टर ठीक से या ज्यादा दिन काम नहीं करता है.

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बैटरी जरूरी है या नहीं?

अगर आप सिर्फ दिन में ही AC चलाते हैं तो बैटरी की जरूरत नहीं है, कई ऑन-ग्रिड सिस्टम के साथ आने लगते हैं. लेकिन अगर रात में AC चलाना है या बिजली कटौती होती है तो 8 से 10 kWh बैटरी बैकअप होना जरूरी है.

अब जानिए कितना आता है खर्च?

एक 5kW ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम की कीमत लगभग ₹2,99,999 से शुरू होती है. हालांकि यह एक बड़ा निवेश है, लेकिन 4 से 6 साल में बिजली बिल बचत से इसकी लागत निकल सकती है और फिर आप फ्री में एसी का मजा ले सकते हैं.

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