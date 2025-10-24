Advertisement
बढ़ती ठंड में बिजली-गैस की टेंशन खत्म! इस सस्ते जुगाड़ से मिलेगा गर्म पानी, बिल भी आएगा 0, कीमत सिर्फ...

Solar Water Heater: ठंड ने दस्तक दे दी है और इस मौसम में गर्म पानी की जरूरत घर-घर की पहली मांग बन जाती है. चाहे सुबह नहाना हो या बर्तन साफ करना हो वॉटर हीटर हर घर की जरूरत बन जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक गीजर हर महीने आपके बिजली के बिल को तेजी से बढ़ाता है और गैस गीजर इस्तेमाल करने वालों को सिलेंडर खत्म होने की चिंता अलग से सताती है? अब इस परेशानी का भी हल मिल गया है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 24, 2025, 06:37 AM IST
Solar Water Heater:  ठंड की शुरुआत हो गई है, ऐसे में बहुत से लोगों को नहाने के लिए गर्म पानी की जरूरत होती है. सर्दियों में गर्म पानी की जरूरत हो या फिर बर्तन धोने का काम वॉटर हीटर हर घर की एक बड़ी जरूरत है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही हीटर हर महीने आपके बिजली के बिल को बढ़ाकर आपकी जेब पर कितना भारी पड़ सकता है? साथ ही, गैस गीजर इस्तेमाल करने वालों को सिलेंडर खत्म होने की चिंता अलग से सताती रहती है. अब इन दोनों परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं. मार्केट में एक ऐसा गीजर आ गया है जो न तो बिजली का बिल बढ़ाएगा और न ही गैस खत्म करेगा. आइए जानते हैं इस गीजर की पूरी डिटेल्स

मार्केट में अब ऐसे सोलर वॉटर हीटर भी मिल रहे हैं जो सिर्फ सूरज की रोशनी से पानी गर्म करते हैं. इनमें न तो बिजली की जरूरत होती है और न ही गैस पर खर्च करने की जिससे आपके मंथली बिजली बिल में भी अच्छी खासी बचत हो सकती है साथ ही गैस गीजर की भी जरूरत नहीं पड़ती है.

कीमत भी जान लीजिए
अगर आप कम बजट में सोलर वॉटर हीटर लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर Spink Green Energy का मॉडल ₹5,999 में मिल रहा है. यह धूप से पानी गर्म करता है जिससे बिजली और गैस दोनों की बचत होती है.

सोलर वॉटर हीटर के ढेरों ऑप्शन मौजूद हैं. वीगार्ड, सूर्या सोलर और सुप्रीम नाम के ढेरों ब्रांड मौजूद हैं. मार्केट में यह अलग-अलग प्राइस सेगमेंट में आते हैं. आमतौर पर सोलर वॉटर हीटर 100 लीटर वॉटर कैपिसिटी के साथ आते है. इंडियामार्ट पर भी कई सोलर वॉटर हीटर मौजूद हैं. 100 लीटर कैपिसिटी के लिए आपको करीब 15 हजार रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं.  

मार्केट में सोलर वॉटर हीटर के कई ऑप्शन मौजूद हैं. जैसे कि V‑Guard, Surya Solar और Supreme सहित कई ब्रांड्स अलग-अलग प्राइस सेगमेंट में मिल रहे हैं. खासतौर पर 100 लीटर कैपिसिटी वाला सोलर वॉटर हीटर आपको मिल सकता है. IndiaMART समेत दूसरे कई प्लेटफॉर्म पर भी कई मॉडल्स दिख रहे हैं जिनके लिए करीब ₹ 15,000 आपको खर्च करने पड़ सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

सोलर वॉटर हीटर खरीदते समय इसके टाइप पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है. मार्केट में ज्यादातर दो टाइप वाले गीजर मिलते हैं.पहला फ्लैट-प्लेट कलेक्टर, जो डिजाइन ज्यादा मजबूत माना जाता है और लगभग सभी मौसमों में अच्छी तरह काम करता है. दूसरा है ट्यूब-कलेक्टर. यह टाइप बहुत कम समय में पानी गर्म करता है खासकर धूप लगने वाले स्थानों में.
 
दूसरी सबसे जरूरी बात कि सोलर वॉटर हीटर खरीदते समय अपनी आवश्यकता के अनुसार टैंक कैपिसिटी भी चुनें. नार्मल फैमिली वाले लोगों के लिए 100 लीटर टैंक वाला सोलर वॉटर हीटर परफेक्ट होता है.

इस बात का भी ध्यान रखे कि सोलर वॉटर हीटर बिना धूप के काम नहीं कर सकता है. अगर धूप नहीं निकलती है तब के लिए भी कोई न कोई ऑप्शन भी आपके साथ होना चाहिए.

