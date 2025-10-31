OTP मैसेज से भर गया है इनबॉक्स? 24 घंटे में अपने-आप डिलीट हो जाएंगे Messages, बस ऑन कर दें ये 'जादुई' सेटिंग

OTP Auto Delete Setting: अगर आपके भी मैसेज बॉक्स में हर दिन ढेरों OTP और प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं और इन्हें डिलीट करते-करते थक चुके हैं, तो अब राहत की खबर है! अब आपको इन्हें मैन्युअली हटाने की झंझट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि नया फीचर आपके मैसेज बॉक्स को अपने-आप साफ रखेगा. वो भी सिर्फ 24 घंटे में! आपने ठीक सुना, अब आपके मैसेज बॉक्स में आए ओटीपी मैसेज 24 घंटे में खुद से ही गायब हो जाएंगे. इसके लिए आपको बस अपने स्मार्टफोन में कुछ सेटिंग्स करना होगा और आपका मैसेज बॉक्स खुद ही इन मैसेज को डिलीट करता रहेगा.

ज्यादातर स्मार्टफोन्स में Google Messages डिफॉल्ट मैसेजिंग ऐप होता है. Google Messages में आने वाले SMS धीरे-धीरे फोन के स्टोरेज को फुल करते रहते हैं. ऐसे में एक-एक करके बार बार मैसेज डिलीट करना लोगों को परेशानी का काम लगता है. ऐसे में गूगल मैसेज की एक सेटिंग ऑन करते ही आपकी परेशानी दूर हो सकती है. यह है Auto Delete OTP वाला ऑप्शन. इस ऑप्शन के बाद आपके मैसेज बॉक्स में आने वाले ओटीपी खुद से ही 24 घंटे बाद डिलीट हो जाएंगे.

अब जानिए कैसे ऑन करें ये ऑप्शन

अगर आप भी Auto Delete OTP वाला ऑप्शन ऑन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले गूगल मैसेज ऐप में जाना होगा.

इसके बाद ऐप के टॉप कॉर्नर पर दिख रही अपनी प्रोफाइल पर टच करें.

यहां एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां आपको Messages Settings का ऑप्शन दिखाई देगा.

अब यहां आपको General पर क्लिक करना होगा.

इसके बाद स्क्रोल-डाउन करके Message Organization पर टैप करें.

अब यहां Auto- Delete OTPs Aft 24 Hrs वाले ऑप्शन के सामने वाले टॉगल को ऑन कर सकते हैं.

बस इतना करते ही आपके मैसेज बॉक्स में आने वाले OTP अपने आप 24 घंटे के बाद खुद से ही डिलीट हो जाएंगे. इसके लिए आपको बार-बार मैसेज बॉक्स में जाकर डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

सबसे खास बात यह है कि फीचर सिर्फ इनबॉक्स को साफ रखने तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह आपके डिजिटल सिक्योरिटी को भी मजबूत करता है. दरअसल इस्तेमाल के बाद भी फोन में पड़े OTPs एक तरह की Sensitive जानकारी होते हैं. भले ही ये पासवर्ड वन-टाइम होते हैं और उसके बाद एक्सपायर हो जाते हों लेकिन इन्हें फोन से हटा देना हमेशा अच्छा होता है. इस सेटिंग को ऑन करने से न केवल आपका मैसेज बॉक्स इन इस्तेमाल हो चुके मैसेज से खाली रहता है बल्कि आपको दूसरे जरूरी मैसेज भी आसानी से मिल जाते हैं, जो अक्सर OTP की 'बाढ़' में अक्सर दब जाते हैं.

