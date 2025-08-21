अब फोटो Editing के लिए नहीं पड़ेगी किसी ऐप की जरूरत, बस Google से बोलिए और हो जाएगा काम

Google Photo Editing: क्या आप भी अपनी फोटो को एडिट कर और खूबसूरत बनाना चाहते हैं? अगर जवाब हां है तो यह यह काम आप बड़े ही आसानी से कर सकेंगे. अभी तक हर कोई फोटो एडिटिंग नहीं कर पाता है. क्योंकि यह काम आसान नहीं हैं. गूगल अब इस काम को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. गूगल ने फोटो एडिटिंग को और आसान बनाने के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है. अब यूजर्स अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर सिर्फ बोलकर अपनी फोटो में एडिटिंग कर सकेंगे. यह सुविधा फिलहाल कुछ चुनिंदा यूजर्स को अभी मिल रही है लेकिन बहुत ही जल्द इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकेगा. इस फीचर के आने से फोटो एडिटिंग तेज, सरल और स्मार्ट हो जाएगी.

अब बोलकर एडिटिंग करना होगा आसान

गूगल ने अपने फोटो ऐप में एक नया फीचर लाया है, जिससे यूजर्स केवल बोलकर अपनी फोटो को एडिट कर सकेंगे. कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि यह सुविधा उनके एआई असिस्टेंट जेमिनी की सहायता से काम करेगी. जेमिनी यूजर की सामान्य बोलचाल की भाषा में दी गई कमांड को समझकर फोटो में जरूरी बदलाव करेगा. इस फीचर की मदद से अब यूजर को मैन्युअली टूल चुनने या स्लाइडर्स एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होगी. उदाहरण के लिए, अगर कोई यूजर अपनी फोटो में पीछे खड़ी कार हटाना चाहता है तो वह सिर्फ कह सकता है कि बैकग्राउंड में कारें हटाएं और ऐप सही टूल का इस्तेमाल करके एडिटिंग कर देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः 209 और 249 वाला प्लान भूल जाइए, ये हैं Jio के सस्ते प्लान, डेटा के साथ मिलते हैं कई फायदे

मिनटों में होगी एडिटिंग

यह नया फीचर कई अलग-अलग कमांड्स को एक साथ समझकर काम कर सकता है. जिसे यूजर एक ही वॉयस प्रॉम्प्ट में दे सकते हैं. गूगल के ब्लॉग पोस्ट के अनुसार इस सुविधा का यूज किसी इमेज के खास हिस्सों को एडिट करने या सामान्य सुधार करने के लिए किया जा सकता है. पहले ड्राफ्ट के बनने के बाद यूजर फॉलोअप वॉयस कमांड के जरिए इमेज को और भी बेहतर बना सकता है. गूगल का यह कमाल का फीचर सिर्फ करेक्शन तक ही सीमित नहीं बल्कि इससे फोटो ऐप से इमेज का बैकग्राउंड बदलने, धूप के चश्मे, पार्टी हैट जैसी चीजें जोड़ने जैसे मजेदार बदलाव भी किया जा सकता है. यह नया फीचर फिलहाल अमेरिका में पिक्सेल 10 स्मार्टफोन के लिए लॉन्च किया जाएगा.

अभी केवल पिक्सेल 10 में ही मिलेगा यह फीचर

गूगल फोटोज में नए कस्टम एआई-पावर्ड एडिटिंग फीचर के साथ ही कंपनी ने अपने नेटिव कैमरा ऐप में C2PA (कोएलिशन फॉर कंटेंट प्रोवेंस एंड ऑथेंटिसिटी) कंटेंट क्रेडेंशियल्स को भी ऐड करने का ऐलान किया है. इस सुविधा से यूजर यह देख सकेंगे कि किसी इमेज को कैसे कैप्चर या एडिट किया गया. लेकिन शुरुआत में यह फीचर केवल पिक्सेल 10 स्मार्टफोन तक ही सीमित रहेगा, लेकिन आने वाले हफ्तों में यह एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर मिलने लगेगा.