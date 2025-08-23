अब डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं! Aadhar card से मिनटों में सेट होगा UPI PIN, जान लीजिए प्रोसेस

UPI Pin Set without Debit Card: आज के समय में ज्यादातर लोग छोटे-बड़े सभी लेन-देन ऑनलाइन ही करना पसंद करते हैं. ऐसे में UPI पेमेंट और डिजिटल लेन-देन को खूब बढ़ावा मिल रहा है. डिजिटल पेमेंट से लोगों को भी आसानी है अब उन्हें कैश लेकर चलने की टेंशन खत्म हो गई है. अपने स्मार्टफोन से मिनटों में पेमेंट कर देते हैं. UPI पेमेंट ऐप के जरिए ही यह सब काम होता है. डिजिटल पेमेंट के लिए UPI Pin की जरूरत होती है. इसके बिना न तो आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं और न ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. UPI Pin 4 या 6 अंकों का होता है. कभी-कभी लोग अपना यूपीआई पिन भूल जाते हैं. ऐसे में यूपीआई पिन बदलने के लिए डेबिट कार्ड की जरूरत होती थी, लेकिन अब ये झंझट खत्म हो गई है. आप बिना डेबिट के भी UPI पिन बदल सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे

आधार कार्ड से भी बदल सकते हैं पिन

जब भी आप UPI पिन सेट करते हैं या फिर बदलते हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिलता है. इसमें एक डेबिट कार्ड का और दूसरा आधार कार्ड का. इसका मतलब है कि आप आधार कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करके भी अपना UPI पिन बदल सकते हैं. इसके लिए आप मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए. NPCI की यह सुविधा उन लोगों के लिए काफी लाभकारी है जिनके पास डेबिट कार्ड नहीं है.



आधार कार्ड से UPI पिन बदलने के लिए आपका सेम मोबाइल नंबर आधार कार्ड और बैंक से लिंक होना चाहिए. तभी आप आधार कार्ड के जरिए वेरिफिकेशन कर पाएंगे.

GPay पर इस तरह करें UPI पिन सेट

GPay पर बिना डेबिट कार्ड के UPI PIN सेट करना बहुत ही आसान है. इसके लिए सबसे पहले आपको Google Pay ऐप पर जाकर अपनी प्रोफाइल ओपन करनी होगी. इसके बाद बैंक अकाउंट पर क्लिक करें और उस अकाउंट को सिलेक्ट करें, जिसका पिन आप बदलना या नया बनाना चाहते हैं. अब आपको Set UPI PIN या Change UPI PIN का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करते ही आपके सामने आधार और डेबिट कार्ड से जुड़ा ऑप्शन दिखाई देने लगेगा. यहां आपको अपने आधार कार्ड के पहले छह अंक डालने होंगे. इसके बाद आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. ओटीपी दर्ज करने के बाद आप नया UPI PIN सेट कर सकेंगे. इस तरह केवल आधार की सहायात से आप बिना डेबिट कार्ड के भी आसानी से UPI PIN सेट या बदल सकते हैं.

Paytm पर ऐसे सेट करें UPI PIN

Paytm पर बिना डेबिट कार्ड के UPI PIN सेट करना भी मिनटों का काम है. इसके लिए आपको सबसे पहले पेटीएम ऐप ऑपन करना है. फिर लेफ्ट साइड में ऊपर दिए गए प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें. इसके बाद आपको UPI & Payment Settings का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा. यहां आपको लिंक किए गए बैंक अकाउंट की लिस्ट दिखाई देने लगेगी. जिस बैंक अकाउंट के लिए आप पिन सेट करना या बदलना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें. अब Set Pin या Change Pin का ऑप्शन सेलेक्ट करें. इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे Use Debit Card या Use Aadhaar Card. यहां आपको आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आधार कार्ड के पहले 6 अंक लिखने होंगे. इसके बाद Proceed पर क्लिक करें. आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. उस ओटीपी को दर्ज करते ही आप नया UPI PIN जनरेट कर पाएंगे.

