फोन में कभी नहीं आएगी कोई खराबी! सालों साल इस्तेमाल करने के लिए ये 5 टिप्स जरूर अपनाएं
फोन में कभी नहीं आएगी कोई खराबी! सालों साल इस्तेमाल करने के लिए ये 5 टिप्स जरूर अपनाएं

आजकल कोई भी स्मार्टफोन लो लेकिन कुछ ही दिनों में फोन स्लो हो जाता है या फिर हैंग करने लगता है. ऐसे में लोगों को जल्दी जल्दी फोन बदलने की जरूरत पड़ने लगती है. लेकिन अगर इस समस्या से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे आपको फोन बिना स्लो हुए लंबा चल सके.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 20, 2025, 03:50 PM IST
फोन में कभी नहीं आएगी कोई खराबी! सालों साल इस्तेमाल करने के लिए ये 5 टिप्स जरूर अपनाएं

Extend Phone Life Tips: आजकल कोई भी स्मार्टफोन लो लेकिन कुछ ही दिनों में फोन स्लो हो जाता है या फिर हैंग करने लगता है. ऐसे में लोगों को जल्दी जल्दी फोन बदलने की जरूरत पड़ने लगती है. लेकिन अगर इस समस्या से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे आपको फोन बिना स्लो हुए लंबा चल सके. इन ट्रिक्स की सहायता से पुराना फोन भी लंबे समय तक फास्ट, स्मूथ और नई तरह का काम करता रहेगा. आइए आज के इस आर्टिकल में हम जानते हैं 5 ऐसे आसान तरीके, जिन्हें अपनाकर आप अपने फोन की लाइफ कई साल बढ़ा सकते हैं.

Apple, Google और Samsung जैसे ब्रांड अब अपने फोन को कई सालों तक सॉफ्टवेयर अपडेट दे रहे हैं. जिससे फोन नया जैसा बना रहे और स्लो स्पीड जैसी समस्या न आए. लेकिन इसके बाद भी कुछ साल पुराने फोन में स्लो स्पीड और हैंग करने जैसी समस्या आम हो गई है. इससे बचने के लिए इन टिप्स को जरूर फॉलो करें.

पुराने ऐप्स और फोटो को समय समय पर करते रहें डिलीट
अक्सर हम फोन में फोटो वीडियो और ऐप्स डाउनलोड करते ही रहते हैं. लेकिन इन्हें डिलीट करना भूल ही जाती है.  ये चीजें फोन की मेमोरी भर देती हैं और उसे स्लो बना देती हैं. साथ ही, नए अपडेट्स के लिए जगह भी कम रह जाती है. इसलिए जरूरी फोटो और वीडियो को क्लाउड में सेव कर लें और समय समय पर पुराने या बेकार ऐप्स और फाइल्स को हटाते रहें. अगर फोन बहुत ही धीरे चल रहा है, तो सारा डेटा बैकअप करने के बाद फोन को फैक्ट्री रीसेट कर दें. इससे फोन फिर से नए जैसे चलने लगेगा.

अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखें
आपका फोन तेजी से काम करता रहे, इसके लिए सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत जरूरी हैं. पुराने फोन जो अपडेट नहीं पाते, वे हैकर्स के लिए आसान निशाना बन सकते हैं. पहले कई Android फोन को सिर्फ दो-तीन साल का अपडेट मिलता था, लेकिन अब Google Pixel 9 जैसे फोन सात साल तक अपडेट मिलते हैं. नया फोन खरीदते समय हमेशा चेक करें कि वह कितने साल तक अपडेट पाएगा. अपडेट अपने आप इंस्टॉल होने चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, तो सेटिंग्स में जाकर ‘सॉफ्टवेयर अपडेट’ चेक करें.

जरूर करें सॉफ्टवेयर अपडेट  
ज्यादातर फोन कंपनियां अब लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट देती रहती हैं. इसलिए फोन की सेटिंग में जाकर यह जरूर चेक करना चाहिए कि कहीं सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं आया है. अगर आया होतो उसे तुरंत डाउनलोड करें. इससे आपके फोन की स्पीड बनी रहती है. इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी नया फोन खरीदने जाएं तो यह जरूर चेक करें कि उस फोन में कितने साल तक अपडेट मिलेगा. आमतौर पर अपडेट अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो फोन की सेटिंग्स में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट चेक कर लें.

फोन की सफाई भी है जरूरी
फोन की समय समय पर सफाई भी जरूरी होती है. फोन के चार्जिंग पोर्ट में अक्सर धूल और गंदगी जमा होने लगती है जिससे चार्जर ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाता है. कई बार लोग सोचते हैं कि चार्जर या पोर्ट खराब हो गया है, लेकिन असल में समस्या गंदगी की वजह से होती है. आप स्पीकर और माइक्रोफोन के पास जमा धूल को किसी प्रोफेशनल से साफ करवा सकते हैं. इससे फोन की आवाज अच्छी रहेगी और चार्जिंग भी सही तरीके से होगी.

जरूरी है कवर और स्क्रीन प्रोटेक्टर 
अगर आपने नया फोन खरीदा है उसमें तुरंत कवर लगवा लें. इससे फोन गिरने पर भी कुछ हद तक सुरक्षित रहेगा. साथ ही स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना भी जरूरी है, क्योंकि स्क्रीन पर खरोंच लगना आपकी परेशानी बढ़ा सकता है. अगर प्रोटेक्टर खराब हो जाए, तो उसे आसानी से बदल सकते हैं. यह न सिर्फ फोन को नया जैसा बनाए रखता है, बल्कि बाद में बेचने पर भी इस वजह से अच्छी कीमत मिल सकती है.

बैटरी बदलें 
फोन के ज्यादा यूज या कुछ साल के बाद बैटरी कमजोर होने लगती है. ऐसे में फोन बदलने के बजाय आप बैटरी बदल सकते है. कुछ स्मार्टफोन में तो यह भी वॉर्निंग आती है कि बैटरी कमजोर होने के कारण प्रोसेसर धीमा हो सकता है. इसलिए जब ऐसी समस्या होतो बैटरी बदल दें, इससे आपको फोन फिर नया जैसा हो जाएगा.

;