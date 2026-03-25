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बिना सिग्नल के भी चलेगा इंटरनेट! Airtel ने एलन मस्क की मदद से किया करिश्मा, क्या भारत में शुरू होगी ये सर्विस?

एयरटेल अफ्रीका ने एलन मस्क के स्पेस एक्स के साथ मिलकर स्टारलिंक मोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ टेस्ट किया है. इस टेस्ट में कनेक्टिविटी ऐसे इलाकों में देना था, जहां बिल्कुल नेटवर्क नहीं आते थे. यह टेस्ट सफल साबित हुआ.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 25, 2026, 01:03 PM IST
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बिना सिग्नल के भी चलेगा इंटरनेट! Airtel ने एलन मस्क की मदद से किया करिश्मा, क्या भारत में शुरू होगी ये सर्विस?

टेलीकॉम सेक्टर में कुछ ऐसा होने वाला है, जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे. एयरटेल अफ्रीका ने एलन मस्क के स्पेस एक्स के साथ मिलकर स्टारलिंक मोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ टेस्ट किया है. इस टेस्ट में कनेक्टिविटी ऐसे इलाकों में देना था, जहां बिल्कुल नेटवर्क नहीं आते थे. यह टेस्ट सफल साबित हुआ. इस टेस्ट से पता चल गया कि आपका फोन बिना नेटवर्क सिग्नल के भी काम करता है. बता दें, भारत में यह सर्विस अभी शुरू नहीं होगी. अभी सिर्फ 14 मार्केट्स में इस सर्विस को शुरू करने की तैयारी कर रहा है. 

4G फोन सीधे सैटेलाइट से जुड़े
इस टेस्ट की सबसे खास बात यह रही कि सामान्य 4G स्मार्टफोन सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट हो गए. इसके लिए किसी खास डिवाइस या बदलाव की जरूरत नहीं पड़ी. स्टारलिंक के 650 से ज्यादा सैटेलाइट्स ने मिलकर उन जगहों पर नेटवर्क पहुंचाया, जहां पहले कोई सिग्नल नहीं था. इसका मतलब है कि पहाड़, जंगल या दूरदराज के इलाकों में भी अब मोबाइल कनेक्टिविटी संभव हो सकती है.

WhatsApp कॉलिंग से लेकर पेमेंट तक हुआ टेस्ट
इस ट्रायल के दौरान यूजर्स ने कई जरूरी सर्विसेज का इस्तेमाल किया. इसमें व्हाट्सएप कॉलिंग और मैसेजिंग, फेसबुक मैसेंजर जैसे प्लेटफॉर्म्स शामिल थे. इतना ही नहीं, यूजर्स ने एयरटेल ऐप के जरिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी किए. इससे साफ हो गया कि सिर्फ कॉल ही नहीं, बल्कि जरूरी डिजिटल सेवाएं भी बिना नेटवर्क वाले इलाकों में काम कर सकती हैं.

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14 देशों में विस्तार की तैयारी
एयरटेल अफ्रीका अब इस सफल टेस्ट के बाद अपनी 14 मार्केट्स में इस सर्विस को शुरू करने की तैयारी कर रहा है. हालांकि, इसे लागू करने से पहले हर देश में रेगुलेटरी मंजूरी लेनी होगी. कंपनी का कहना है कि उसका लक्ष्य यह है कि हर यूजर कहीं भी हो, वह हमेशा कनेक्टेड रहे. भारत की बात करें तो अभी स्टारलिंक की सेवाएं देश में शुरू नहीं हुई हैं. इसलिए अभी भारत में यह सेवा शुरू नहीं होगी.

अगले फेज में आएंगे और बड़े फीचर्स
कंपनी अब इस टेक्नोलॉजी के अगले फेज पर काम कर रही है. आने वाले समय में इसमें वॉयस कॉलिंग और ब्रॉडबैंड सर्विस भी जोड़ी जाएगी. स्टारलिंक मोबाइल वी2 टेक्नोलॉजी के जरिए यूजर्स को और बेहतर और तेज कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है.

हमेशा कनेक्टेड रहने की दिशा में बड़ा कदम
इस टेक्नोलॉजी के साथ Airtel एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहा है, जहां कोई भी यूजर ऑफलाइन नहीं रहेगा. चाहे आप किसी भी लोकेशन पर हों, आपका फोन काम करता रहेगा. यह टेस्ट दिखाता है कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी आने वाले समय में मोबाइल नेटवर्क का बड़ा ऑप्शन बन सकता है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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