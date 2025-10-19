नेटवर्क की टेंशन खत्म! Xiaomi लाने जा रहा है नया स्मार्टफोन, पहाड़ से लेकर पठार तक हर जगह करेगा काम

Satellite Connectivity Phone: स्मार्टफोन की दुनिया में एक बार फिर हलचल मचने वाली है. टेक कंपनी Xiaomi अपना अगला फ्लैगशिप फोन Xiaomi 17 Ultra लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसे Satellite Powerhouse भी कहा जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार यह फोन ऐसी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के साथ आएगा जिससे यूजर्स बिना नेटवर्क के भी कॉल कर सकेंगे. यानी अब पहाड़ों, जंगलों या रिमोट एरिया में भी नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी. सिर्फ नेटवर्क कनेक्टिविटी ही नहीं यह फोन डिजाइन और कैमरा के मामले में भी प्रीमियम सेगमेंट फोन को कड़ी टक्कर देने वाला हो सकता है.

Xiaomi का यह नया डिवाइस 17 सीरीज का सबसे एडवांस्ड वेरिएंट होगा और इसके फीचर्स साफ दिखाते हैं कि Xiaomi अब सिर्फ स्मार्टफोन नहीं बल्कि स्मार्ट कनेक्टिविटी डिवाइस की दिशा में बढ़ रही है.

नेटवर्क के बिना भी चलेगा फोन

Xiaomi के इस फोन में कई खास फीचर यूजर्स को मिलने वाले हैं. इस फोन में सबसे बड़ा और यूनीक फीचर जो Xiaomi 17 Ultra को बाकी फ्लैगशिप्स से अलग बनाता है, वह Satellite Connectivity है . एक चीनी टिप्स्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर खुलासा किया है कि Xiaomi 17 Ultra को मॉडल नंबर 25128PNA1C के साथ सर्टिफिकेशन साइट पर देखा गया है.

इस लिस्टिंग से जानकारी मिलती है कि Xiaomi का यह फोन नार्मल स्मार्टफोन के जैसे नेटवर्क के रहने पर ही काम नहीं करेंगे, बल्कि बिना नेटवर्क के भी काम कर सकेंगे. इसका मतलब है कि आप चाहे पहाड़ों पर हों, जंगलों में हों या किसी ऐसी जगह पर हों जहां नेटवर्क आता ही ना हो तब भी यह डिवाइस सैटेलाइट के जरिए कनेक्टिविटी बनाए रखेगा.

फोन को यह फीचर Tiantong और BeiDou सैटेलाइट सर्विसेस की सहायता से मिलेगा. अभी यह उम्मीद की जा रही है कि यह सुविधा सिर्फ चीन में लॉन्च होने वाले वेरिएंट तक सीमित रहेगी.

कैमरा होगा 'खास' लेवल का

Xiaomi की Ultra सीरीज अपने अपने शानदार कैमरों के लिए फेमस रही है. Xiaomi 17 Ultra इस बात को आगे भी जारी रखना चाहेगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, फोन में 200MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, जिसमें OIS (Optical Image Stabilisation) टेक्नोलॉजी होगी. यानी आपकी फोटो और वीडियो दोनों ही ज्यादा क्लियर और स्टेबल दिखेंगी.

इसके अलावा, फोन में तीन और 50MP सेंसर दिए जाएंगे,एक अल्ट्रा-वाइड, एक टेलीफोटो, और एक पेरिस्कोप लेंस के साथ. यानी कुल मिलाकर इसमें क्वाड कैमरा सेटअप होगा, जो आपको DSLR जैसी प्रोफेशनल फोटोग्राफी का फील देगा.

कुछ ही मिनटों में चार्ज हो जाएगा फोन

Xiaomi 17 Ultra में परफॉर्मेंस को नए लेवल पर ले जाने के लिए Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया जाएगा. जो फिलहाल बाजार का सबसे दमदार चिपसेट माना जाता है. यह न सिर्फ फोन की स्पीड और गेमिंग एक्सपीरियंस को शानदार बनाया गया है, बल्कि AI टास्क्स को भी बेहद स्मूद तरीके से संभालता है. पावर की बात करें तो डिवाइस में 7,000mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी, जो हैवी यूजर्स के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है. कंपनी इसमें 120W फास्ट वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग दोनों सपोर्ट देने वाली है, जिससे फोन को कुछ ही मिनटों में पूरा चार्ज किया जा सकेगा.

मिल सकता है ड्युअल डिस्प्ले और प्रीमियम डिजाइन

Xiaomi 17 Ultra में कंपनी एक बार फिर ड्युअल डिस्प्ले सेटअप ला सकती है, जैसा कि पहले 17 Pro मॉडल में देखा गया था. फोन के रियर पैनल पर एक छोटा सेकेंडरी स्क्रीन दिया जा सकता है. जिसका इस्तेमाल नोटिफिकेशन देखने, कैमरा प्रीव्यू या म्यूज़िक कंट्रोल के लिए किया जाएगा.

फ्रंट साइड पर फोन में 6.9 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ शानदार ब्राइटनेस और कलर एक्यूरेसी एक्सपीरियंस देगी. डिजाइन के मामले में यह डिवाइस पूरी तरह प्रीमियम लुक और फील देने वाला होगा.

