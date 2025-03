WhatsApp पर बॉस की 'नजर' से बचने की निंजा टेक्निक! एड़ी से चोटी का जोर लगाने पर भी नहीं लगा पाएंगे पता

WhatsApp tips and tricks: WhatsApp पर कई ऐसे फीचर्स मौजूद हैं जिसकी मदद से आप अपनी प्राइवेसी को सिक्योर कर सकते हैं. आप चाहें तो आपकी मर्जी के बिना कोई भी इस बात का पता नहीं लगा सकता कि आप ऑनलाइन हैं या नहीं?

WhatsApp के कई शानदार फीचर के बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है. ऐसा ही एक WhatsApp पर फीचर है जिसका नाम है Last seen & online. जिसकी मदद से WhatsApp पर आप ऑनलाइन हैं या नहीं इस बात का कोई भी पता नहीं लगा पाएगा. आपको बताते हैं ये फीचर कैसे काम करता है.

कैसे ऑन करें सेटिंग

-सबसे पहले डिवाइस पर WhatsApp ओपन करें.

-इसके बाद सेटिंग्स पर जाएं

-इसके बाद Privacy में जाना होगा.

यहां आपको Last seen & online का विकल्प शो होगा. इस पर टैप करें. जैसे ही आप इस ऑप्शन पर टैप करेंगे तो आपको Everyone, My contacts, My contacts except... और Nobody विकल्प शो होगा. आप आसानी से Nobody पर चुनाव कर सकते हैं. Nobody पर चुनाव करने के बाद कोई भी इस बारे में जान नहीं पाएगा कि आप ऑनलाइन हैं या नहीं.

My contacts except को चुनिए

वहीं अगर आप किसी विशेष से इस बात को छिपाना चाहते है कि आप ऑनलाइन हैं या नहीं तो आपको My contacts except का ऑप्शन चुनना होगा. My contacts except को चुनते ही आपके सामने कॉन्टेक्ट लिस्ट सामने आ जाएगी. जिसमें से आप सलेक्ट कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन होना किसे नहीं बताना चाहते हैं.

