फोन-कार्ड को भूल जाइए! अब अंगूठे से होगा तुरंत पेमेंट, इस कंपनी ने बनाया ThumbPay, जानिए कैसे करता काम
Advertisement
trendingNow12926550
Hindi Newsटेक

फोन-कार्ड को भूल जाइए! अब अंगूठे से होगा तुरंत पेमेंट, इस कंपनी ने बनाया ThumbPay, जानिए कैसे करता काम

Biometric Payment: डिजिटल पेमेंट की दुनिया में अब एक और बड़ा बदलाव आने वाला है. अभी तक जहां स्मार्टफोन, कार्ड या QR के बिना डिजिटल की कल्पना भी मुश्किल थी, वहीं अब एक नया इनोवेशन इस सोच को बदलने जा रहा है. Proxgy ने एक अनोखा बायोमेट्रिक डिवाइस ThumbPay लॉन्च किया है, जिससे आप सिर्फ अंगूठा लगाकर पेमेंट कर सकेंगे. आइए जानते हैं पूरी जानकारी...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 18, 2025, 08:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोन-कार्ड को भूल जाइए! अब अंगूठे से होगा तुरंत पेमेंट, इस कंपनी ने बनाया ThumbPay, जानिए कैसे करता काम

Biometric Payment: आज के दौर में टेक्नोलॉजी हर दिन एडवांस होती जा रही है. हर दिन कुछ न कुछ नए-नए आविष्कार हो रहे हैं. इसी क्रम में डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अभी तक आपने फोन-कार्ड से ही लोगों को डिजिटल पेमेंट करते हुए देखा होगा लेकिन अब आप अंगूठा लगाकर भी पेमेंट कर सकेंगे. Proxgy ने लॉन्च कर दिया है ThumbPay. यह एक ऐसा बायोमेट्रिक डिवाइस जो आपको सिर्फ अपने अंगूठे से पेमेंट करने की सुविधा देता है. अब स्मार्टफोन, कार्ड या वॉलेट की टेंशन खत्म और Aadhaar और UPI से जुड़कर यह डिवाइस सेफ और तेज लेन-देन को और भी आसान बनाता है. छोटे दुकानदार, ग्रामीण बाजार और बुजुर्ग भी अब डिजिटल पेमेंट का लाभ बहुत ही आसानी से उठा सकेंगे.

भारत में डिजिटल पेमेंट को और आसान बनाने के लिए Proxgy का यह बड़ा कदम माना जा रहा है. ThumbPay एक नया बायोमेट्रिक डिवाइस जो डिजिटल पेमेंट को और भी आसान बनाएगा.  इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) स्टार्टअप Proxgy ने ThumbPay को ऐसे तैयार किया है कि लोगों को पेमेंट करने में न परेशानी और न ही समय लगे. लोग अपनी अंगुली का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकेंगे. यह सिस्टम Aadhaar ऑथेंटिकेशन को UPI से कनेक्ट करता है, जिससे अब फोन, कार्ड या वॉलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी.

ThumbPay कैसे काम करता है?

Add Zee News as a Preferred Source

Proxgy के इस नए डिवाइस से पेमेंट करने के लिए अपने अंगुली को इस डिवाइस पर रखते हैं. Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) उनकी पहचान करता है और फिर UPI के जरिए बैंक-टू-बैंक ट्रांसफर पूरा हो जाता है. इसका मतलब है कि पेमेंट के लिए QR कोड, स्मार्टफोन या कैश की कोई जरूरत ही नहीं होती है.

Proxgy के फाउंडर और CEO पुलकित अहूजा के मुताबिक भारत में पिछले दशक में Aadhaar और UPI का मजबूत आधार बनाया गया है. ThumbPay इन प्लेटफॉर्म्स का एक क्रिएटिव मेल है.

इस स्मार्ट डिवाइस में सर्टिफाइड फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ है जो फ्रॉड डिटेक्शन करता है, वेरिफिकेशन के लिए छोटा कैमरा, हाइजीन के लिए UV स्टेरिलाइजेशन, और QR व NFC पेमेंट के ऑप्शन हैं. इसके साथ ही यह डिवाइस UPI साउंडबॉक्स के रूप में भी काम करता है और 4G, Wi-Fi, और LoRaWAN को सपोर्ट करता है, जिससे कमजोर कनेक्टिविटी वाले इलाकों में भी इस्तेमाल संभव है.

ये भी पढ़ेंः कैसे एक मोबाइल की वजह से 30 साल बाद पकड़ा गया भारतीय? कहानी सुनकर घूम जाएगा सिर

कीमत भी जान लीजिए

बात करे ThumbPay की कीमत की तो इसकी कीमत 2,000 रुपये से कम है और यह बैटरी पर भी चल सकता है, जिससे इसे छोटे दुकानों, ग्रामीण बाजारों और बड़े रिटेल आउटलेट्स में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. यह सीधे Aadhaar-लिंक्ड बैंक अकाउंट्स से जुड़ता है, इसलिए किसी अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता भी नहीं होती है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस डिवाइस ने पायलट ट्रायल्स पूरे कर लिए हैं और UIDAI व NPCI की अनुपालन जांच अगला कदम होगी. यहां से पास होने के बाद Proxgy बैंकों और फिनटेक फर्मों के साथ रोलआउट की योजना बना रहा है.

अहूजा ने कहा कि ThumbPay उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते या वॉलेट नहीं रखते, जैसे बुजुर्ग और अन्य. उन्होंने कहा कि हम मूल से UPI की शक्ति को हर व्यक्ति की उंगली तक ला रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः AI अब छीनेगा रिसर्च और कंटेंट क्रिएटर्स  की नौकरी, Cloudflare CEO बोले; AI का बढ़ता दबदबा इंटरनेट कर रहा बर्बाद

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

ThumbPaydigital paymentbiometric payment

Trending news

AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
DNA Analysis
AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
DNA Analysis
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
Delhi Fatehpur Beri police attack
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
DNA Analysis
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
bengaluru news in hindi
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
Uri attack
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
Mumbai News
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
Rahul Gandhi
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
partition of India
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
haryana
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
;