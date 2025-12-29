अमेरिकी बच्चों की हालत देख आपको स्मार्ट लगेगा अपना बच्चा, नहीं देख पाते घड़ी पर समय, सरकार ने लिया ऐसा फैसला

Trending Photos
न्यूयॉर्क सिटी के कई स्कूलों में एक हैरान करने वाली समस्या सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वहां के कई छात्र अब पारंपरिक यानी एनालॉग घड़ी पढ़ना ही नहीं जानते. यह बात तब उजागर हुई जब इस साल अमेरिका के एक राज्य में स्कूलों के भीतर स्मार्टफोन पर रोक लगा दी गई. क्वींस स्थित कार्डोजो हाई स्कूल की असिस्टेंट प्रिंसिपल टियाना मिलेन ने बताया कि मोबाइल बैन के बाद साफ दिखने लगा कि कई किशोर साधारण दीवार घड़ी देखकर समय नहीं समझ पाते. उन्होंने कहा कि यह एक बुनियादी स्किल है, जिसकी आदत छात्रों में अब बिल्कुल नहीं रह गई है.
स्कूलों में मोबाइल बैन रहा फायदेमंद
हालांकि टियाना मिलेन ने इस समस्या के बावजूद स्कूलों में मोबाइल बैन की जमकर तारीफ की. उनके मुताबिक, कार्डोजो हाई स्कूल में यह फैसला काफी सफल रहा है. मोबाइल न होने की वजह से छात्र क्लास में ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं और लंच टाइम में आपस में बातचीत भी बढ़ी है. स्कूल के कॉरिडोर में छात्र अब पहले से तेज चलते नजर आते हैं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि छात्र समय पर क्लास में पहुंचने लगे हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता चलता कि वे समय पर आए हैं, क्योंकि वे घड़ी पढ़ना नहीं जानते.
“मैम, अभी कितना बजा है?”
मैनहैटन में हाई स्कूल इंग्लिश पढ़ाने वाली टीचर मैडी मोर्नहिनवेग ने बताया कि छात्र बार-बार उनसे पूछते हैं, “मैम, अभी कितना बजा है?” उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा आ गया जब उन्हें छात्रों से यह पूछना पड़ा कि बड़ी सुई कहां है और छोटी सुई कहां. यह दिखाता है कि डिजिटल दौर में पले-बढ़े बच्चों के लिए एनालॉग घड़ी अब एक अजनबी चीज बनती जा रही है.
पहले पढ़ाया जाता है, फिर भी क्यों भूल जाते हैं बच्चे?
न्यूयॉर्क का शिक्षा विभाग पहली और दूसरी कक्षा में बच्चों को घड़ी पढ़ना सिखाता है. इसके बावजूद ब्रुकलिन के मिडवुड हाई स्कूल के छात्रों का कहना है कि उनके कई साथी इस स्किल में कमजोर हैं. 14 साल की चेयेने फ्रांसिस ने बताया कि बच्चों ने यह हुनर इसलिए खो दिया क्योंकि उन्होंने कभी इसका इस्तेमाल ही नहीं किया. उनके मुताबिक, जब भी समय देखना होता था, बच्चे सीधे फोन निकाल लेते थे.
आलस या आदत की कमी?
15 साल की फारजोना याकूबा ने कहा कि उन्हें घड़ी पढ़नी आती है, लेकिन वे समझ सकती हैं कि बाकी छात्रों को दिक्कत क्यों होती है. उनका मानना है कि कई छात्र थोड़े आलसी हो गए हैं और खुद देखने के बजाय पूछ लेना आसान समझते हैं. यह समस्या मोबाइल बैन से पहले भी मौजूद थी, लेकिन अब यह ज्यादा साफ नजर आने लगी है.
यह समस्या नई नहीं है
असल में यह दिक्कत बिल्कुल नई नहीं है. साल 2017 में ओक्लाहोमा में हुई एक स्टडी में सामने आया था कि 6 से 12 साल के बच्चों में से केवल पांच में से एक बच्चा ही घड़ी पढ़ पाता है. यानी यह समस्या कई सालों से धीरे-धीरे बढ़ती जा रही थी, लेकिन स्मार्टफोन बैन ने इसे सबके सामने ला दिया.
स्किल्स में गिरावट या बदलाव?
Children and Screens Institute के क्रिस पेरी का कहना है कि यह बहस का विषय है कि इसे दिमागी क्षमता में गिरावट कहा जाए या फिर स्किल्स का बस बदल जाना. शिक्षकों का भी मानना है कि जहां बच्चे एनालॉग घड़ी पढ़ने में कमजोर हैं, वहीं उनकी डिजिटल स्किल्स काफी मजबूत हैं. कई बार तो छात्र खुद टीचर्स की टेक्नोलॉजी से जुड़ी दिक्कतों में मदद कर देते हैं. यह दिखाता है कि नई पीढ़ी की क्षमताएं खत्म नहीं हो रहीं, बल्कि उनका रूप बदल रहा है.