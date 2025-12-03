Advertisement
क्या जासूसी करता है Sanchar Saathi? दूरसंचार मंत्री Jyotiraditya Scindia ने दे दिया जवाब, बोले- मैं साफ करता हूं...

दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में कहा कि इस ऐप से किसी तरह की जासूसी बिल्कुल भी संभव नहीं है. उन्होंने साफ कहा कि संचार साथी ऐप को इस्तेमाल करना पूरी तरह से वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक है. कोई भी नागरिक चाहे तो इसका इस्तेमाल करे या न करे- इस पर सरकार का कोई दबाव नहीं है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 03, 2025, 12:53 PM IST
संचार साथी ऐप को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में बड़ा विवाद हुआ. विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार इस ऐप के जरिए लोगों की प्राइवेसी पर हमला कर रही है. इसी बहस के बीच दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में कहा कि इस ऐप से किसी तरह की जासूसी बिल्कुल भी संभव नहीं है. उन्होंने साफ कहा कि संचार साथी ऐप को इस्तेमाल करना पूरी तरह से वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक है. कोई भी नागरिक चाहे तो इसका इस्तेमाल करे या न करे- इस पर सरकार का कोई दबाव नहीं है.

कांग्रेस नेता Hooda ने उठाए प्राइवेसी को लेकर सवाल
बहस तब शुरू हुई जब कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि लोगों के मन में डर है कि यह ऐप उनकी प्राइवेसी में दखल दे सकता है. हुड्डा ने बताया कि वह कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और तकनीक को समझते हैं. उनका तर्क था कि अगर कोई ऐप मोबाइल में पहले से इंस्टॉल हो, तो भले ही यूजर उसे फोर्स-स्टॉप कर दे, तब भी कई बार उसकी कुछ फंक्शनिंग बैकग्राउंड में चलती रह सकती है. इसी वजह से लोगों को शक है कि यह ऐप डेटा एक्सेस कर सकता है.

सरकार का जवाब: ऐप ‘एक्सेसिबल’ बनाने के लिए ही ऑर्डर जारी हुआ
सिंधिया ने जवाब में कहा कि 28 नवंबर को जारी किया गया ऑर्डर सिर्फ इसलिए था ताकि यह ऐप आम लोगों तक आसानी से पहुंच सके. उन्होंने कहा कि यह ऐप देश के नागरिकों को इंटरनेट की बुराइयों और साइबर अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है. सरकार का दावा है कि यह ऐप सिम कार्ड, मोबाइल कनेक्शन, फर्जी नंबरों और चोरी हुए फोन को ट्रैक करने जैसे उपयोगी काम करता है, और यह किसी भी तरह की स्पाईंग या निगरानी नहीं करता.

डाउनलोड में अचानक 10 गुना वृद्धि

जहां विपक्ष ऐप को लेकर सवाल उठा रहा था, वहीं दूसरी ओर सरकारी सूत्रों के मुताबिक संचार साथी ऐप के डाउनलोड में अचानक जबरदस्त उछाल आया. जहां रोजाना औसतन 60,000 डाउनलोड हो रहे थे, वहीं मंगलवार को यह संख्या बढ़कर 6 लाख पहुंच गई. दूरसंचार विभाग (DoT) के सूत्रों ने PTI को बताया कि निर्देश जारी होने से पहले ही ऐप के कुल डाउनलोड 1.5 करोड़ पार कर चुके थे. इससे पता चलता है कि लोग ऐप को लेकर रुचि भी दिखा रहे हैं.

विवाद बढ़ा: मोबाइल कंपनियों को ऐप प्री-इंस्टॉल करने का आदेश
विवाद इसलिए भी बढ़ा क्योंकि DoT के नए आदेश में फोन बनाने वाली कंपनियों से कहा गया है कि भारत में बिकने वाले हर मोबाइल में संचार साथी ऐप प्री-इंस्टॉल होना चाहिए. इतना ही नहीं- यह ऐप पुराने यूजर्स को भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए दिया जाएगा. निर्देश में यह भी कहा गया है कि फोन सेटअप के दौरान ऐप यूजर को साफ दिखना चाहिए और उसकी सभी फीचर्स पूरी तरह से काम करने चाहिए. विपक्ष के मुताबिक, प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स कई बार यूजर्स के कंट्रोल में नहीं होते, इसलिए यह चिंता वाजिब है कि यह प्राइवेसी पर असर डाल सकता है.

सरकार का दावा: नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाया कदम
सरकार का कहना है कि ऐप को अनिवार्य नहीं किया गया है- यह लोगों को सिर्फ सुविधा देने का एक प्रयास है. इंटरनेट फ्रॉड, साइबर ठगी, और चोरी हुए मोबाइल को ट्रैक करने में यह ऐप महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. सरकार का तर्क है: “यह ऐप लोगों को सुरक्षा देता है, न कि उन पर निगरानी करता है.”

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

