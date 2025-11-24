बच्चों के Instagram, Facebook, TikTok अकाउंट होंगे डिलीट! इस देश ने कर डाली इतनी बड़ी प्लानिंग

मलेशिया सरकार इंटरनेट के इस्तेमाल पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है. 2026 से देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह कदम तेजी से बढ़ते डिजिटल खतरे और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है. दुनिया भर में बढ़ते साइबरबुलिंग, धोखाधड़ी और संवेदनशील कंटेंट को देखते हुए मलेशिया इसे एक जरूरी बदलाव मान रहा है.

सरकार का बड़ा बयान: बच्चों को डिजिटल खतरों से बचाना है जरूरी

Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, यह घोषणा मलेशिया के कम्युनिकेशंस मंत्री फहमी फजील ने की. उन्होंने कहा कि सरकार दुनिया के उन देशों का अध्ययन कर रही है, जिन्होंने पहले से ही बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर उम्र सीमा लागू की है. खासकर ऑस्ट्रेलिया के मॉडल को ध्यान से देखा जा रहा है, जहां सरकार नाबालिग अकाउंट्स को हटाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. फजील ने साफ कहा कि मलेशिया बच्चों को साइबरबुलिंग, फ्रॉड और ऑनलाइन सेक्सुअल एब्यूज जैसे गंभीर खतरों से बचाना चाहता है. इसके लिए सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है ताकि 2026 तक ये नियम लागू किए जा सकें.

सोशल मीडिया और बच्चों पर बढ़ती वैश्विक चिंता

यह विषय सिर्फ मलेशिया तक सीमित नहीं है. पूरी दुनिया में बच्चों की मानसिक सेहत और सोशल मीडिया के असर को लेकर बहस तेज होती जा रही है. अमेरिका में TikTok, Snapchat, Google और Meta जैसी बड़ी कंपनियों पर मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें दावा किया गया है कि यह प्लेटफ़ॉर्म किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य संकट बढ़ा रहे हैं. इसी कारण कई देशों में इंटरनेट संबंधी कड़े कानून बनाए जा रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया जल्द ही 16 साल से कम उम्र वाले सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को निष्क्रिय करने की योजना बना चुका है. यह कदम दुनियाभर के नियामकों का ध्यान खींच रहा है. उधर यूरोप में फ्रांस, स्पेन, इटली, डेनमार्क और ग्रीस मिलकर एक ऐसी age-verification तकनीक पर काम कर रहे हैं, जो बच्चों की उम्र की पहचान को आसान बनाएगी.

एशिया में भी बढ़ती सख्ती: इंडोनेशिया और अब मलेशिया की ओर बढ़ता कदम

मलेशिया के पड़ोसी देश इंडोनेशिया ने भी इस साल सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम उम्र तय करने का संकेत दिया था, लेकिन बाद में वह थोड़ा नरम पड़ गया. उन्होंने कंपनियों को हानिकारक कंटेंट हटाने और age-check सिस्टम मजबूत करने का निर्देश दिया. मलेशिया का मानना है कि सिर्फ सलाह देने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए अब कानून के माध्यम से कड़ा नियम लागू करना जरूरी है.

ऑनलाइन हानिकारक कंटेंट पर रोक की कोशिश

पिछले कुछ वर्षों में मलेशिया में online illegal gambling, धार्मिक विवाद, नस्लीय सामग्री और monarchy से जुड़े संवेदनशील पोस्ट काफी बढ़े हैं. इसी वजह से सरकार इंटरनेट पर नियंत्रण बढ़ाने के फैसले ले रही है. जनवरी 2024 में लागू एक कानून के तहत, जिन प्लेटफॉर्म्स के 80 लाख से अधिक मलेशियाई उपयोगकर्ता हैं, उन्हें देश में काम करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है.

आगे क्या होगा: क्या कंपनियां आसानी से मानेंगी नियम?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोशल मीडिया कंपनियां इस नए बैन को कितनी आसानी से अपनाएंगी. क्या वे अपनी नीतियों में बदलाव करेंगे? क्या वे बच्चों के अकाउंट्स को बंद कर पाएंगी? और क्या बच्चे खुद इस बदलाव को स्वीकार करेंगे? 2026 में जब यह नियम लागू होगा, तब दुनिया के देशों की नजर मलेशिया पर होगी कि यह प्रयास कितना सफल होता है.