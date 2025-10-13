Advertisement
वैकेंसी नहीं, नॉलेज भी 'जीरो'; फिर भी मिली दिग्गज टेक कंपनी में नौकरी! इस स्टूडेंट की कहानी जानकार बोलेंगे वाह!

Tech Jobs: आज के दौर में जब नौकरी पाने की होड़ में हर कोई अपनी स्किल और एक्सपीरियंस को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है वहीं क्रोएशिया की एक कॉलेज स्टूडेंट ने बिल्कुल विपरीत रास्ता अपनाया. न तो कंपनी में कोई वैकेंसी थी और न ही उसके पास खास टेक्निकल नॉलेज. इंटरव्यू में उसने साफ कह दिया, "मुझे कुछ नहीं आता." लेकिन इसके बाद भी उसे नौकरी मिल गई. आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 13, 2025, 12:24 PM IST
Tech Jobs: आज के दौर में जहां ज्यादातर लोग अच्छी नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू में अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस को बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं, वहीं एक स्टूडेंट ने अपनी कुछ ऐसा किया कि उसे कुछ न आने के बाद भी नौकरी मिल गई. स्टूडेंट ने अपनी एक आदत से सीईओ का जिल जीत लिया और उसे बड़ी टेक कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई. मुझे कुछ नहीं आता कहने वाली इस स्टूडेंट को मात्र 5 मिनट में नौकरी मिलने वाली कहानी बहुत दिलचस्प है. क्रोएशिया की एक टेक कंपनी के सीईओ ने मीडिया को बताया कि उसकी सीखने की चाह, कॉन्फिडेंस और सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी. यही कहानी अब सोशल मीडिया पर लोगों के चर्चा का विषय बनी हुई है.

वैकेंसी नहीं फिर भी मिली नौकरी
क्रोएशिया की सॉफ्टवेयर कंपनी Code of Us के सीईओ और फाउंडर सैंडी स्लोंजसाक ने सिर्फ 5 मिनट की बातचीत में एक कॉलेज स्टूडेंट को नौकरी दे दी. सैंडी ने लिंक्डइन पर पोस्ट में कहा है कि यह स्टूडेंट बहुत ही ईमानदार और बताया कि यह छात्रा बेहद ईमानदार और कॉन्फिडेंस वाली थी. उसने खुद ही कंपनी को ओपन एप्लिकेशन भेजी थी जबकि उस समय कोई वैकेंसी भी नहीं थी. इंटरव्यू के दौरान उसने साफ कहा कि मुझे कुछ नहीं आता.

लेकिन इसी ईमानदारी ने सीईओ को सबसे ज्यादा प्रभावित किया. उन्होंने बताया कि स्टूडेंट में सीखने की जबरदस्त इच्छा मेहनत करने का जज्बा और फीडबैक लेने की शानदार स्किल थी. वह अपने खाली समय में पर्सनल प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी थी जिससे पता चला कि वह खुद से सीखने की कोशिश करती है.

सैंडी के मुताबिक उसने हर मायने में ईमानदारी दिखाई. इसलिए कंपनी ने तुरंत उसे हायर कर लिया. छात्रा ने ऑफर स्वीकार करते हुए कहा कि वह तीन महीने तक मिनिमम सैलरी पर काम करने को बी तैयार है बस उसे काम करने का मौका चाहिए.

ईमानदारी की हो रही है तारीफ
बस फिर क्या था यह कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. कई लोगों ने सीईओ की सोच की तारीफ की और स्टूडेंट की हिम्मत की तारीफ की. एक यूजर ने कमेंट किया ऐसे स्टूडेंट्स कम मिलते हैं जो ईमानदारी से कहें कि उन्हें कुछ नहीं आता, लेकिन सीखने की लगन दिखाएं.

वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट कहा कि वह तीन महीने में उतना सीख जाएगी जितना कुछ लोग तीन साल में नहीं सीख पाते.

कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि आज के दौर में ऐसा उम्मीदवार मिलना दुर्लभ है जो नौकरी के फायदे या वर्क-फ्रॉम-होम जैसी बातों पर ध्यान न दे, बल्कि सीखने पर फोकस करे.

