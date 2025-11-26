Advertisement
AI ने बना दिया इंजीनियर को Rapido ड्राइवर! फ्लैट की EMI भरने के लिए रगड़ रहा चप्पल, वायरल हुआ Video

यह वीडियो एक ऐसे आईटी इंजीनियर की कहानी बताता है जो नोएडा में काम करता था, लेकिन दो महीने पहले नौकरी चली जाने के बाद अब अपनी होम लोन EMI भरने के लिए पार्ट-टाइम Rapido राइडर का काम कर रहा है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 26, 2025, 07:41 AM IST
AI ने बना दिया इंजीनियर को Rapido ड्राइवर! फ्लैट की EMI भरने के लिए रगड़ रहा चप्पल, वायरल हुआ Video

हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसने भारत के टेक सेक्टर में बढ़ती अनिश्चितता को फिर से उजागर कर दिया. इस वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह नौकरी के मौके कम होने से लोगों की जिंदगी सीधे प्रभावित हो रही है. यह वीडियो एक ऐसे आईटी इंजीनियर की कहानी बताता है जो नोएडा में काम करता था, लेकिन दो महीने पहले नौकरी चली जाने के बाद अब अपनी होम लोन EMI भरने के लिए पार्ट-टाइम Rapido राइडर का काम कर रहा है.

दोस्त की कहानी जिसने आंखें खोल दीं
यह वीडियो Nomadic Teju नाम के क्रिएटर ने शेयर किया है. वीडियो में वह बताते हैं कि उनका दोस्त अपनी पुरानी नौकरी इसलिए छोड़ आया था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसे जल्द ही बेहतर मौका मिल जाएगा. लेकिन टेक सेक्टर में जारी हायरिंग स्लोडाउन ने उसकी उम्मीदें पूरी तरह बदल दीं. बाजार में नई नौकरियां कम हो गईं और इंटरव्यू कॉल्स आना लगभग बंद हो गया. इस बीच, उसके ऊपर EMI का भार लगातार बढ़ता गया.

 

महंगे फ्लैट और बढ़ते खर्चे
वीडियो में बताया गया है कि नोएडा के उस क्षेत्र में घरों की कीमत 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपये के बीच है. वहीं किराया भी 30,000 से 35,000 रुपये तक पहुंच जाता है. नौकरी खोने के बाद इस इंजीनियर के लिए इन खर्चों को संभालना बेहद मुश्किल हो गया. मजबूर होकर उसे अपनी फैमिली को गांव भेजना पड़ा ताकि उनका खर्च कम किया जा सके. अब वह खुद एक छोटे किराए के मकान में अकेले रह रहा है और रोज की जरूरतें जैसे-तैसे पूरी कर रहा है.

EMI का दबाव और सर्वाइवल की लड़ाई
टेजू के मुताबिक, EMI हर महीने वैसी ही रहती है, लेकिन नौकरी न होने की वजह से इसे भरना लगभग असंभव हो गया है. EMI के अलावा भी रोजमर्रा के खर्चे हैं, जिन पर लगातार पैसा लग रहा है. जब आय बंद हो जाती है, तब सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि खर्च कम नहीं होते, बल्कि लगातार बढ़ते जाते हैं. यही वजह है कि इंजीनियर को अतिरिक्त काम की तलाश करनी पड़ी.

Rapido राइड्स और फ्रीलांसिंग से खर्च चलाना
जीवनयापन के लिए अब यह इंजीनियर पार्ट-टाइम Rapido राइड्स दे रहा है. इसके साथ ही जब भी कोई फ्रीलांस काम मिलता है, तो वह उसे भी कर लेता है ताकि थोड़ी अतिरिक्त कमाई हो सके. फिर भी, इतनी मेहनत के बावजूद EMI के बोझ में खास राहत नहीं मिल रही है. होम लोन का भुगतान हर महीने समय पर करना पड़ता है और यह दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है. तकनीकी हायरिंग में गिरावट ने ऐसे हजारों लोगों को प्रभावित किया है, और यह इंजीनियर भी उन्हीं में से एक है.

लोगों की प्रतिक्रिया और चिंता
सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर लोगों ने चिंता जताई और मदद की पेशकश भी की. एक यूज़र ने लिखा, “कृपया बताओ किस डोमेन और कितने साल का एक्सपीरियंस है, शायद मैं नौकरी दिलाने में मदद कर सकूं.”
एक अन्य यूज़र ने कहा, “Rapido या Zomato में 20,000 से 25,000 रुपये से ज्यादा कमाना मुश्किल है.” यह प्रतिक्रिया दिखाती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लोग एक-दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन असल समस्या यह है कि टेक सेक्टर में नौकरी की कमी ने कई परिवारों की आर्थिक स्थिति को हिला दिया है.

भारत में बढ़ती बेरोजगारी की वास्तविकता
यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की टेक इंडस्ट्री में बढ़ती चुनौतियों का संकेत है. कई इंजीनियर्स बेहतर अवसर की उम्मीद में नौकरी छोड़ देते हैं, लेकिन हायरिंग स्लोडाउन के कारण उन्हें लंबे समय तक बेरोजगार रहना पड़ता है. EMI, किराया और रोजमर्रा के खर्च लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वे अस्थायी और ज़्यादा मेहनत वाला काम करके अपने परिवार को संभालें.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

