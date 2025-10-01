Advertisement
आ गई बच्चों की सबसे धाकड़ Video Calling वाली Smartwatch! आपके फोन में दिखेगा कहां है आपका बच्चा

Noise ने भारत में अपने Noise Junior सीरीज के दो नए स्मार्टवॉच लॉन्च किए हैं- Noise Junior Explorer 2 और Noise Junior Champ 3. ये दोनों वॉच खासतौर पर बच्चों के लिए बनाए गए हैं, जिनमें सेफ्टी, कम्युनिकेशन और एजुकेशन फीचर्स को बड़ी खूबसूरती से जोड़ा गया है.

Written By  Mohit Chaturvedi
अब बच्चों की सेफ्टी और लर्निंग दोनों पर नजर रखनी हो गई आसान! स्मार्ट गैजेट्स बनाने वाली कंपनी Noise ने भारत में अपने Noise Junior सीरीज के दो नए स्मार्टवॉच लॉन्च किए हैं- Noise Junior Explorer 2 और Noise Junior Champ 3. ये दोनों वॉच खासतौर पर बच्चों के लिए बनाए गए हैं, जिनमें सेफ्टी, कम्युनिकेशन और एजुकेशन फीचर्स को बड़ी खूबसूरती से जोड़ा गया है.

Noise Junior Explorer 2: बच्चों की सुरक्षा का भरोसेमंद साथी
Noise Junior Explorer 2 बच्चों की लोकेशन ट्रैकिंग और सेफ्टी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. इसमें UNISOC चिपसेट आधारित रीयल-टाइम GPS ट्रैकिंग है, जो Google Maps सपोर्ट करता है. इससे माता-पिता अपने बच्चों की लोकेशन सही-सही जान सकते हैं.

आप इसमें Safe Zone सेट कर सकते हैं – जैसे ही बच्चा उस ज़ोन से बाहर जाएगा, अलर्ट आ जाएगा. SOS इमरजेंसी कॉलिंग, ऑटोमैटिक कॉल पिकअप, और व्हाइटलिस्ट कॉल फीचर से बच्चे अजनबियों से दूर रहेंगे और ज़रूरत में तुरंत संपर्क कर पाएंगे.

इसमें 4G LTE कनेक्टिविटी है, जिससे HD वीडियो और वॉइस कॉलिंग होती है. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड कॉलिंग, फैमिली चैट हब, और “Bump to Add a Friend” जैसे सोशल इंटरैक्शन फीचर्स इसे सुरक्षित और मज़ेदार बनाते हैं. इसकी 950mAh बैटरी, 1.4 इंच TFT डिस्प्ले, और IP68 वॉटर रेसिस्टेंस इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहतरीन बनाते हैं.

Noise Junior Champ 3: पढ़ाई और आदतें सुधारने का स्मार्ट तरीका
Champ 3 को खासतौर पर बच्चों की पढ़ाई और रोज़मर्रा के कामों को मैनेज करने के लिए तैयार किया गया है. इसमें एक इनबिल्ट लर्निंग हब है, जिसमें एजुकेशनल गेम्स, फ्लैशकार्ड्स, क्विज़ और इंटरएक्टिव चैलेंजेस शामिल हैं.

इसमें स्मार्ट शेड्यूलर है, जिससे बच्चे खुद से टाइम टेबल बना सकते हैं. एग्ज़ाम मोड एक्टिवेट करके पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकने से बचाया जा सकता है.

माता-पिता इसे एक खास पैरेंट ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं और बच्चों की एक्टिविटी और कंटेंट पर नजर रख सकते हैं. इसमें वेलनेस और एक्टिविटी ट्रैकिंग है, जिससे हेल्दी आदतें विकसित होती हैं. वॉच में स्क्वॉर्कल डायल, दो एक्स्ट्रा कलर बंपर और DIY कस्टमाइज़ेशन का विकल्प भी है. यह 1ATM वॉटर रेसिस्टेंट है.

कीमत और उपलब्धता
Noise Junior Explorer 2 की कीमत ₹5,999 है और यह Pixel Pop और Arctic Frost रंगों में उपलब्ध है. Noise Junior Champ 3 की कीमत ₹2,999 है और यह Black Blaze, Astro Orbit, Cotton Cloud, और Arctic Storm कलर में मिलती है, साथ में मिलते हैं कस्टमाइज़ेबल बंपर. दोनों वॉचेज को आप noisejunior.com, Amazon.in, और Flipkart.com से खरीद सकते हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

NoiseKids smartwatchesJunior Explorer 2Champ 3

