Noise का नया धमाका! पानी और पटकने पर भी नहीं होगा Smartwatch को नुकसान,जानें कीमत और दमदार फीचर्स
Advertisement
trendingNow12918052
Hindi Newsटेक

Noise का नया धमाका! पानी और पटकने पर भी नहीं होगा Smartwatch को नुकसान,जानें कीमत और दमदार फीचर्स

Noise smartwatch: Noise ने भारत में अपनी नई स्मार्टवॉच को लॉन्च कर दिया है. यह वॉच मजबूत डिजाइन, फिटनेस मॉनिटरिंग जैसे कई फीचर्स के साथ आती है. यह नॉइज वॉच यूजर्स को स्टाइल और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का शानदार कॉम्बिनेशन देती है.  

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 11, 2025, 04:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Noise का नया धमाका! पानी और पटकने पर भी नहीं होगा Smartwatch को नुकसान,जानें कीमत और दमदार फीचर्स

NoiseFit Endeavour Pro Smartwatch: नॉइज ने भारत में अपनी स्मार्टवॉच सीरीज को बढ़ाने के लिए नई NoiseFit Endeavour Pro को लॉन्च किया है. यह खास वॉच मजबूत बॉडी, आउटडोर फिटनेस मॉनिटरिंग और सटीक ट्रैकिंग के लिए डिजाइन की गई है. इसके शानदार फीचर्स आपको खरीदने के लिए आकर्षित करेंगे. ये डिवाइस फिटनेस और स्पोर्ट्स लवर्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है.

यह भी पढ़े: Google का सबसे सस्ता Gemini प्लान हुआ लॉन्च, ChatGPT Go को देगा चुनौती, जानें किसमें हैं ज्यादा फायदा 

दमदार और मजबूत डिजाइन

Add Zee News as a Preferred Source

नॉइज की इस स्मार्टवॉच में टाइटेनियम अलॉय बेजल दिया गया है, जो 2,000 से ज्यादा बूंदे, 164 फीट पानी में डूबने और -5 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को आसानी से झेल सकती है. यानी यह वॉच रोजाना के इस्तेमाल और कठिन वातावरण के लिए बिलकुल फीट है.  

शानदार डिस्प्ले और लंबी बैटरी
NoiseFit Endeavour Pro स्मार्टवॉच में फंक्शनल क्राउन और 1.5 इंच Amoled डिस्प्ले मिलता है. इसकी ब्राइटनेस 1000 निट्स है. साथ ही इसमें स्टैंडबाय बैटरी लाइफ 28 दिन तक की है. कंपनी का दावा है कि GPS Mode में 26 घंटे और नॉर्मल यूज में 10 दिन तक चलती है. 

हेल्थ और फीटनेस ट्रैकिंग फीचर्स 
नॉइज की यह वॉच हार्ट रेट, स्ट्रेस, नींद और डेली एक्टिविटी को आसानी से ट्रैक कर सकती है. यह स्मार्टवॉच Strava और Apple Health जैसे प्लेटफॉर्म्स से कनेक्ट होने पर फिटनेस मॉनिटरिंग और एनालिसिस को और भी आसान बनाती है. इसके अलावा मल्टी सपोर्ट मोड भी दिया गया है. 

यह भी पढ़े: सिर्फ ₹2000 में आप भी बुक कर सकते हैं iPhone 17 और सबसे पतला आईफोन, जान लीजिए बुकिंग का पूरा प्रोसेस

एडवांस फीचर्स और टेक्नोलॉजी 

NoiseFit Endeavour Pro वॉच में 5 सैटेलाइट सपोर्ट और डुअल बैंड GPS दिया गया है. इसमें 9 एक्सिस मोशन सेंसर, 2W फ्लैशलाइट, प्रीलोडेड ट्रेनिंग कोर्स, AI Create, AI Companion शामिल है. इसके अलावा ब्लूटूथ कॉलिंग, एयर प्रेशर और ऊचांई ट्रैकिंग, कंपास, 5ATM वॉटर रेजिस्टेंस और Noisefit ऐप का सपोर्ट मौजूद है. 

NoiseFit Endeavour Pro का प्राइस और उपलब्धता
नॉइजफिट ऐंडेवर प्रो Carbon Black और Driftstone Beige रंग में उपलब्ध है. यह 11 सितंबर 2025 से 9,999 रुपये के लॉन्च प्राइस पर gonoise.com, Amazon.in, Flipkart, Reliance Digital और Chroma समेत चुनिंदा ऑफलाइन रिटेलर्स पर मौजूद है.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Noise SmartwatchNoiseFit Endeavour Pro

Trending news

अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
mumbai
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
jammu kashmir news
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
mehraj malik
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
Akola riots
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
india nepal news
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
Interpol
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
Anbumani Ramadoss
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
Nepal
नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
मौज की नौकरी के नाम पर ले गए रूस, वहां जंग लड़ने के लिए रूसी सेना में कराया भर्ती!
russiya
मौज की नौकरी के नाम पर ले गए रूस, वहां जंग लड़ने के लिए रूसी सेना में कराया भर्ती!
;