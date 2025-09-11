Noise का नया धमाका! पानी और पटकने पर भी नहीं होगा Smartwatch को नुकसान,जानें कीमत और दमदार फीचर्स

NoiseFit Endeavour Pro Smartwatch: नॉइज ने भारत में अपनी स्मार्टवॉच सीरीज को बढ़ाने के लिए नई NoiseFit Endeavour Pro को लॉन्च किया है. यह खास वॉच मजबूत बॉडी, आउटडोर फिटनेस मॉनिटरिंग और सटीक ट्रैकिंग के लिए डिजाइन की गई है. इसके शानदार फीचर्स आपको खरीदने के लिए आकर्षित करेंगे. ये डिवाइस फिटनेस और स्पोर्ट्स लवर्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है.

दमदार और मजबूत डिजाइन

नॉइज की इस स्मार्टवॉच में टाइटेनियम अलॉय बेजल दिया गया है, जो 2,000 से ज्यादा बूंदे, 164 फीट पानी में डूबने और -5 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को आसानी से झेल सकती है. यानी यह वॉच रोजाना के इस्तेमाल और कठिन वातावरण के लिए बिलकुल फीट है.

शानदार डिस्प्ले और लंबी बैटरी

NoiseFit Endeavour Pro स्मार्टवॉच में फंक्शनल क्राउन और 1.5 इंच Amoled डिस्प्ले मिलता है. इसकी ब्राइटनेस 1000 निट्स है. साथ ही इसमें स्टैंडबाय बैटरी लाइफ 28 दिन तक की है. कंपनी का दावा है कि GPS Mode में 26 घंटे और नॉर्मल यूज में 10 दिन तक चलती है.

हेल्थ और फीटनेस ट्रैकिंग फीचर्स

नॉइज की यह वॉच हार्ट रेट, स्ट्रेस, नींद और डेली एक्टिविटी को आसानी से ट्रैक कर सकती है. यह स्मार्टवॉच Strava और Apple Health जैसे प्लेटफॉर्म्स से कनेक्ट होने पर फिटनेस मॉनिटरिंग और एनालिसिस को और भी आसान बनाती है. इसके अलावा मल्टी सपोर्ट मोड भी दिया गया है.

एडवांस फीचर्स और टेक्नोलॉजी

NoiseFit Endeavour Pro वॉच में 5 सैटेलाइट सपोर्ट और डुअल बैंड GPS दिया गया है. इसमें 9 एक्सिस मोशन सेंसर, 2W फ्लैशलाइट, प्रीलोडेड ट्रेनिंग कोर्स, AI Create, AI Companion शामिल है. इसके अलावा ब्लूटूथ कॉलिंग, एयर प्रेशर और ऊचांई ट्रैकिंग, कंपास, 5ATM वॉटर रेजिस्टेंस और Noisefit ऐप का सपोर्ट मौजूद है.

NoiseFit Endeavour Pro का प्राइस और उपलब्धता

नॉइजफिट ऐंडेवर प्रो Carbon Black और Driftstone Beige रंग में उपलब्ध है. यह 11 सितंबर 2025 से 9,999 रुपये के लॉन्च प्राइस पर gonoise.com, Amazon.in, Flipkart, Reliance Digital और Chroma समेत चुनिंदा ऑफलाइन रिटेलर्स पर मौजूद है.