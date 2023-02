iPhone के लिए तबाही बनकर आ रहा Nokia का 5G फोन, फीचर्स जानकर कहेंगे- जी करे देखता रहूं....

Nokia बहुत जल्द भारतीय बाजार में अपना 5जी स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम Nokia X30 5G है. फिनिश ब्रांड ने अपने ट्विटर हैंडल पर स्मार्टफोन के विवरण की घोषणा की है. फोन की कीमत को फिलहाल गुप्त रखा गया है. आने वाले दिनों को इसको जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा. हाल ही में आई जानकारी के मुताबिक, Nokia X30 5G को 20 फरवरी को पेश कर दिया जाएगा. आइए जानते हैं Nokia X30 5G की कीमत और फीचर्स...

Nokia X30 5G

फोन को ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल्स पर खरीदा जा सकेगा. स्मार्टफोन को तीन साल का Android OS और सुरक्षा अपडेट प्राप्त होगा. फोन को 100 परसेंट एल्यूमीनियम और 65 प्रतिशत प्लास्टिक से बनाया गया है.

It's sustainable, it's durable and it's coming soon. Stay tuned for the all new Nokia X30 5G.#NokiaX305G #PlayTheLongGame pic.twitter.com/XVIlLu12uh

— Nokia Mobile India (@NokiamobileIN) February 14, 2023