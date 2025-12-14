भारत का पहला टचस्क्रीन फोन: एक बार चार्ज करने पर चलता था 15 दिन, क्या आपको याद है नाम?

Advertisement
India's First Touchscreen Phone: आज जब स्मार्टफोन हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है तो शायद ही ऐसा समय होता होगा जब मोबाइल हाथ में न हो. कॉल करना हो खबर पढ़नी हो या वीडियो देखना हो  सब कुछ अब एक टच पर संभव है. लेकिन जिस टचस्क्रीन तकनीक को आज हम बहुत ही नार्मल समझते हैं वह कभी अपने आप में एक बड़ा बदलाव हुआ करती थी. खासकर उस दौर में जब मोबाइल फोन सिर्फ बटन और कीपैड तक सीमित थे. 

 

Dec 14, 2025
India's First Touchscreen Phone:  आज जब आप खबर पढ़ रहे हैं तो जरूर आपके हाथ में किसी न किसी कंपनी का स्मार्टफोन होगा. जिससे आप न सिर्फ फोन कॉल कर पाते हैं बल्कि खबर पढ़ने-देखने से लेकर पेमेंट और ढेरों काम कर पाते हैं. इस कमाल की डिवाइस की वजह से आज बड़े-बड़े भी आसानी से हो जाता है. लेकिन क्या आपके कभी सोचा था कि भारत में पहला टचस्क्रीन वाला फोन कौन था? ज्यादातर लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं पता होगा. अगर आप भी इसी लिस्ट में शामिल हैं तो आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं भारत के पहले टचस्क्रीन वाले फोन की कहानी. साथ ही भारत के पहले टचस्क्रीन फोन के फीचर्स भी.

अगर आज के जेन जी से सवाल किया जाएगा कि भारत का पहला टचस्क्रीन वाला फोन कौन सा था तो उनका जवाब होगा सैमसंग-गूगल या फिर ऐपल का. लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है. भारत में पहला टचस्क्रीन फोन लाने वाली कंपनी का नाम है नोकिया. साल 2004 में सबसे पहले नोकिया ने भारत में टचस्क्रीन वाला फोन लाई. जिसका नाम था नोकिया 7710. नोकिया का भी यह पहला ही टचस्क्रीन वाला फोन था. 2:1 आस्पेक्ट रेशियो वाला यह टचस्क्रीन फोन Symbian OS v7.0s पर चलता था. यह Series 90 इंटरफेस के साथ नोकिया का एकलौता स्मार्टफोन था. नोकिया के इस फोन में 640 x 320 पिक्सल का टच-स्क्रीन कलर LCD डिस्प्ले था. साथ ही इस फोन की बैटरी लाइफ बहुत लंबी थी.

मोबाइल मार्केट में आई थी क्रांति

भारत में सबसे पहले साल 2004 में टचस्क्रीन फोन आया. उस दौर में मोबाइल फोन बटन वाले होते थे. ऐशे में टचस्क्रीन वाले फोन के साथ नोकिया ने देश में एक नई क्रांति शुरू कर दी.

फोन के फीचर्स जान लीजिए
इस स्क्रीनटच वाले स्मार्टफोन में 3.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया था. साथ ही इसका पिक्सल रेजलूशन 640 x 320 था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन 189 ग्राम था. इसमें 90 MB का इंटरनल स्टोरेज भी मिलता था. स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की सहायता से 128 MB तक बढ़ाया जा सकता था.

इस फोन में नोकिया 7710 में एक इंटीग्रेटेड डिजिटल कैमरा भी था. इस कैमरे की खास बात यह थी कि यह कई फॉर्मेट में वीडियो रिकार्ड कर सकता था. साथ ही नोकिया के पहले टचस्क्रीन फोन में एक म्यूजिक प्लेयर भी मिलता था. नोकिया ने पॉयलेट प्रोजेक्ट के तहत कुछ खास इलाकों में 7710 फोन में एक ऑप्शनल DVB-H ट्यूनर मॉड्यूल भी दिया था. लेकिन DVB-H टेक्नोलॉजी नोकिया N92 के साथ एक साल बाद पूरी तरह से कंज्यूमर मार्केट के लिए उपलब्ध हुई.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नोकिया यह स्क्रीनटच फोन सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पहला सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम वाला टचस्क्रीन मोबाइल मोबाइल था. बता दें कि इसे एक साथ एक सैटेलाइट रिसीवर भी लगाया जा सकता था.

लंबी चलती थी बैटरी
नोकिया के इस फोन के डिस्प्ले की एक खास बात यह यह थी कि इसे पावर सेविंग मोड के साथ लाया गया था. जब यह फोन में यह मोड एक्टिव होता था तो डिस्प्ले का केवल एक छोटा सा हिस्सा 640 x 64 पिक्सल ही काम करता था. इससे फायदा यह होता है कि इससे बैटरी ज्यादा चलती थी. इस फोन में 1300mah की बैटरी लगाई गई थी जो करीब 240–342 घंटे तक चलती थी. इस फोन को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इस फोन को कभी भी आम लोगों के लिए नहीं लॉन्च किया गया. इसे केवल नोकिया के R&D ग्रुप के लिए लाया था.

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी

India's first touchscreen phoneNokia 7710

