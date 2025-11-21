यकीन नहीं होगा! इस कंपनी ने बनाया था 9 किलो का 'बाहुबली' फोन, उठाने वाले की हालत हो जाती थी खराब

9 kg Mobile Phone: मोबाइल फोन आज के समय में जितने हल्के और स्मार्ट हो चुके हैं वहीं एक दौर ऐसा भी था जब फोन उठाना ही किसी वर्कआउट से कम नहीं लगता था. टेक इतिहास के पन्नों में दर्ज उस 9 किलो के फोन के बारे में जानते हैं जिसे उठाने में ही लोगों की हालत खराब हो जाती थ. हैरानी की बात यह है कि इस फोन को उस समय की एक फेमस कंपनी ने बनाया था जिसने मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी थी. तो आइए जानते हैं आखिर कैसा था 9 किलो वाला फोन और किस कंपनी ने दिया था इसे दुनिया को पहला पोर्टेबल फोन कहने का हक.

आज से लगभग 43 साल पहले ऐसा फोन हुआ करता था जिसका वजह 9 किलो से भी ज्यादा होता था. इसका नाम मोबाइरा सीनेटर था, जिसे कैरी करना थोड़ा परेशानी वाला काम था, लेकिन आपको जानकार हैरानी होगी कि इस 21 पाउंड यानी साढ़े नौ किलो वाले इस फोन को उस समय टेक्नोलॉजी का बड़ा कदम माना गया था. यह एक कार फोन था.

इन दो कंपनियों की थी पार्टनरशिप

1982 में मोबाइरा सीनेटर नाम का फोन आया जिसे मोबाइरा कंपनी ने तैयार किया था. यह नोकिया और सालोरा दोनों कंपनी की पार्टनरशिप थी. यह डिवाइस यूरोप के पहले मोबाइल नेटवर्क NMT-450 पर काम करता था. शुरुआती मोबाइल फोनों में शामिल होने के कारण आम लोग भी इसे खरीद सकते थे लेकिन इसका वजह आज के फोन की तुलना में बहुत ज्यादा था. लेकिन इससे पहले ऐसा कोई फोन नहीं था जिसे लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें.

कार कॉल के रूप में इस्तेमाल

मोबाइरा सीनेटर फोन का डिजाइन किसी बड़े ब्रीफकेस जैसा दिखता था और यह NMT-450 एनालॉग नेटवर्क पर चलता था. जो यूरोप के शुरुआती मोबाइल नेटवर्कों में शामिल था. इसी नेटवर्क के कारण से लोग पहली बार कार में बैठकर कॉल कर पाने लगे जो उस दौर में बहुत ही एडवांस फीचर माना गया. यह फोन खास तौर पर कार में इस्तेमाल के लिए बनाया गया था. बाद में इसका नया वर्जन मोबाइरा सीनेटर कॉम्बी भी आया जिसे कार फोन की तरह तो इस्तेमाल किया ही जा सकता था साथ ही जरूरत पड़ने पर कार के बाहर भी चलाया जा सकता था.

फोन की दुनिया का नया रास्ता खुला

मोबाइरा सीनेटर का वजन करीब 9.5 से 9.8 किलो था. यानी लगभग 21–22 पाउंड. इतने भारी डिवाइस को पोर्टेबल कहना सिर्फ नाम भर ही था क्योंकि इसे उठाना किसी के लिए भी आसान नहीं था. फिर भी यह फोन मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा कदम साबित हुआ. इसी डिवाइस ने नोकिया के मोबाइल बिजनेस की मजबूत नींव रखी और आगे चलकर हल्के हाथ में पकड़े जाने वाले फोनों जैसे मोबाइरा सिटीमैन के विकास का रास्ता खोला. मोबाइल टेक्नोलॉजी में आने वाले बड़े बदलावों की शुरुआत इसी फोन से मानी जाती है.

नोकिया ने मोबाइल दुनिया में कई यादगार फोन उतारे थे. कंपनी का नोकिया 1011 शुरुआती GSM फोनों में गिना जाता है. वहीं नोकिया 1100 ने अपनी मजबूती और लंबी चलने वाली बैटरी की वजह से दुनिया भर में धूम मचा दी. इसके अलावा नोकिया 6600, नोकिया N95 और बाद में आई Lumia सीरीज भी यूजर्स के बीच बेहद लोकप्रिय रही और कंपनी की पहचान बनने में अहम साबित हुई.

