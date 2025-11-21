Advertisement
trendingNow13012332
Hindi Newsटेक

यकीन नहीं होगा! इस कंपनी ने बनाया था 9 किलो का 'बाहुबली' फोन, उठाने वाले की हालत हो जाती थी खराब

9 kg Mobile Phone: यह यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मोबाइल टेक्नोलॉजी के शुरुआती दौर में ऐसा फोन भी बनाया गया था जिसे उठाना किसी जिम वर्कआउट से कम नहीं था! करीब 9 किलो वजनी इस बाहुबली फोन को उस समय की एक फेमस कंपनी ने तैयार किया था और लोग इसे लेकर चलने से पहले दो बार सोचते थे.  

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 21, 2025, 09:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यकीन नहीं होगा! इस कंपनी ने बनाया था 9 किलो का 'बाहुबली' फोन, उठाने वाले की हालत हो जाती थी खराब

9 kg Mobile Phone: मोबाइल फोन आज के समय में जितने हल्के और स्मार्ट हो चुके हैं वहीं एक दौर ऐसा भी था जब फोन उठाना ही किसी वर्कआउट से कम नहीं लगता था. टेक इतिहास के पन्नों में दर्ज उस 9 किलो के फोन के बारे में जानते हैं जिसे उठाने में ही लोगों की हालत खराब हो जाती थ. हैरानी की बात यह है कि इस फोन को उस समय की एक फेमस कंपनी ने बनाया था जिसने मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी थी. तो आइए जानते हैं आखिर कैसा था 9 किलो वाला फोन और किस कंपनी ने दिया था इसे दुनिया को पहला पोर्टेबल फोन कहने का हक.

आज से लगभग 43 साल पहले ऐसा फोन हुआ करता था जिसका वजह 9 किलो से भी ज्यादा होता था. इसका नाम मोबाइरा सीनेटर था, जिसे कैरी करना थोड़ा परेशानी वाला काम था, लेकिन आपको जानकार हैरानी होगी कि इस 21 पाउंड यानी साढ़े नौ किलो वाले इस फोन को उस समय टेक्नोलॉजी का बड़ा कदम माना गया था. यह एक कार फोन था.

इन दो कंपनियों की थी पार्टनरशिप 
1982 में मोबाइरा सीनेटर नाम का फोन आया जिसे मोबाइरा कंपनी ने तैयार किया था. यह नोकिया और सालोरा दोनों कंपनी की पार्टनरशिप थी. यह डिवाइस यूरोप के पहले मोबाइल नेटवर्क NMT-450 पर काम करता था. शुरुआती मोबाइल फोनों में शामिल होने के कारण आम लोग भी इसे खरीद सकते थे लेकिन इसका वजह आज के फोन की तुलना में बहुत ज्यादा था. लेकिन इससे पहले ऐसा कोई फोन नहीं था जिसे लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

कार कॉल के रूप में इस्तेमाल
मोबाइरा सीनेटर फोन का डिजाइन किसी बड़े ब्रीफकेस जैसा दिखता था और यह NMT-450 एनालॉग नेटवर्क पर चलता था. जो यूरोप के शुरुआती मोबाइल नेटवर्कों में शामिल था. इसी नेटवर्क के कारण से लोग पहली बार कार में बैठकर कॉल कर पाने लगे जो उस दौर में बहुत ही एडवांस फीचर माना गया. यह फोन खास तौर पर कार में इस्तेमाल के लिए बनाया गया था. बाद में इसका नया वर्जन मोबाइरा सीनेटर कॉम्बी भी आया जिसे कार फोन की तरह तो इस्तेमाल किया ही जा सकता था साथ ही जरूरत पड़ने पर कार के बाहर भी चलाया जा सकता था.

फोन की दुनिया का नया रास्ता खुला
मोबाइरा सीनेटर का वजन करीब 9.5 से 9.8 किलो था. यानी लगभग 21–22 पाउंड. इतने भारी डिवाइस को पोर्टेबल कहना सिर्फ नाम भर ही था क्योंकि इसे उठाना किसी के लिए भी आसान नहीं था. फिर भी यह फोन मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा कदम साबित हुआ. इसी डिवाइस ने नोकिया के मोबाइल बिजनेस की मजबूत नींव रखी और आगे चलकर हल्के हाथ में पकड़े जाने वाले फोनों जैसे मोबाइरा सिटीमैन के विकास का रास्ता खोला. मोबाइल टेक्नोलॉजी में आने वाले बड़े बदलावों की शुरुआत इसी फोन से मानी जाती है.

ये भी पढे़ंः लीक हुआ YouTube का प्लान! अब बिना ऐप बदले ही कर सकेंगे 'सीक्रेट चैट', आ रहा नया फीचर

नोकिया ने मोबाइल दुनिया में कई यादगार फोन उतारे थे. कंपनी का नोकिया 1011 शुरुआती GSM फोनों में गिना जाता है. वहीं नोकिया 1100 ने अपनी मजबूती और लंबी चलने वाली बैटरी की वजह से दुनिया भर में धूम मचा दी. इसके अलावा नोकिया 6600, नोकिया N95 और बाद में आई Lumia सीरीज भी यूजर्स के बीच बेहद लोकप्रिय रही और कंपनी की पहचान बनने में अहम साबित हुई.

ये भी पढ़ेंः तस्वीरों के 'राज' खोलेगा Google AI! एक क्लिक में पता चलेगा Photo असली है या नकली

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

9 kg Mobile PhoneNokia Mobira SenatorCar phone history

Trending news

बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन
Karnataka crisis
बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
Maharashtra
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
mohan bhagwat news
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
Delhi blast
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
Weather
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
DNA
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
DNA
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
DNA
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?
DNA
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी चलाने वाला निकला 'पाक प्रेमी', पास में है सीक्रेट बेसमेंट
DNA
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी चलाने वाला निकला 'पाक प्रेमी', पास में है सीक्रेट बेसमेंट