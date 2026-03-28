Nokia Layoffs: 'कनेक्टिंग पीपल' अब 'डिस्कनेक्टिंग'? बाहर हो सकते हैं 14 हजार लोग, क्या भारत में भी गिरेगी गाज?

नोकिया को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी आने वाले समय में बड़े पैमाने पर छंटनी कर सकती है. बताया जा रहा है कि नोकिया अपने ग्लोबल वर्कफोर्स का करीब 20% कम कर सकती है, जिसका मतलब है कि 14,000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है. यह जानकारी मनीकंट्रोल की रिपोर्ट में सामने आई है. खास बात यह है कि इस छंटनी का असर भारत पर भी पड़ सकता है, जहां कंपनी के करीब 17,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं.

ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है यह फैसला

रिपोर्ट के मुताबिक, यह छंटनी कंपनी की बड़ी “ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग” योजना का हिस्सा है. पिछले कुछ समय से टेक इंडस्ट्री में डिमांड कम होने और लागत बढ़ने के कारण कई कंपनियां खर्च घटाने की कोशिश कर रही हैं. नोकिया भी इसी रणनीति के तहत अपने ऑपरेशंस को रीऑर्गनाइज कर रही है. कंपनी का मानना है कि इससे वह अपने बिजनेस को ज्यादा एफिशिएंट बना पाएगी और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होगी.

भारत में भी दिखने लगा असर

भारत में भी कंपनी ने इस बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है. रिपोर्ट के अनुसार, नोकिया इंडिया में लीडरशिप लेवल पर बदलाव किए जा रहे हैं. कंपनी ने समर मित्तल को इंडिया कंट्री बिजनेस लीडर नियुक्त किया है. वहीं, विभा मिश्रा 1 अप्रैल 2026 से इंडिया कंट्री मैनेजर का पद संभालेंगी. यह बदलाव Tarun Chhabra के पद छोड़ने के बाद किया गया है. इन बदलावों से साफ है कि कंपनी भारत में अपने ऑपरेशंस को नए तरीके से व्यवस्थित करना चाहती है.

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किन टीमों पर पड़ेगा असर?

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह छंटनी सिर्फ एक या दो टीमों तक सीमित नहीं होगी. बल्कि इसका असर कई ग्लोबल और कॉमन फंक्शंस पर पड़ेगा. खासतौर पर 2023 में Cloud and Network Services और Mobile Networks के मर्जर के बाद कुछ रोल्स ओवरलैप हो गए थे. अब कंपनी ऐसे रोल्स को कम करने की योजना बना रही है.

भारत में गिरा प्रदर्शन, बढ़ी चिंता

नोकिया के भारत बिजनेस का प्रदर्शन भी हाल के महीनों में कमजोर रहा है. कंपनी की नेट सेल्स में साल-दर-साल करीब 15% की गिरावट दर्ज की गई है. 2025 की चौथी तिमाही में कंपनी की बिक्री 393 मिलियन यूरो रही, जो पिछले साल इसी अवधि में 463 मिलियन यूरो थी. इस गिरावट ने भी कंपनी को रीस्ट्रक्चरिंग के फैसले की ओर धकेला है.

पहले भी घट चुकी है कर्मचारियों की संख्या

अगर पिछले कुछ सालों की बात करें, तो नोकिया लगातार अपने कर्मचारियों की संख्या कम करती रही है. 2018 में जहां कंपनी के पास करीब 1,03,000 कर्मचारी थे, वहीं अब यह संख्या घटकर करीब 74,000 रह गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार की छंटनी सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि यूरोप के कुछ हिस्सों में भी हो सकती है.

टेक इंडस्ट्री में छंटनी का ट्रेंड जारी

यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब पूरी टेक इंडस्ट्री में छंटनी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है. हाल ही में Amazon, Microsoft और Google जैसी बड़ी कंपनियां भी कर्मचारियों की छंटनी कर चुकी हैं. इससे साफ है कि टेक सेक्टर फिलहाल एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है, जहां कंपनियां लागत घटाने और बिजनेस को टिकाऊ बनाने पर फोकस कर रही हैं.