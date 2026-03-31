90 के दशक का 'किंग' अब क्या कर रहा है? मोबाइल की दुनिया छोड़, अब 'अदृश्य' साम्राज्य चला रही है Nokia!

Nokia Business Model: दुनिया की सबसे बड़ी फोन बनाने वाली कंपनियों में शामिल Nokia एक बार फिर चर्चा में है. इस बार कंपनी अपने नए मॉडल की वजह से नहीं बल्कि कंपनी एक साथ 14,000 कर्मचारियों की छंटनी के अपने बड़े फैसले को लेकर सुर्खियों में है. आज की पीढ़ी के लिए भले ही नोकिया शब्द बीता हुआ कल लगता हो लेकिन क्या आपको पता है कि जब नोकिया फोन नहीं बना रही है तो आखिर ये दिग्गज कंपनी क्या कर रही है? तो आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि आखिर नोकिया क्यों एक साथ 14,000 कर्माचारियों को बाहर करने जा रही है, साथ ही यह भी जानेंगे कि इन दिनों कंपनी क्या कर रही है.

Nokia कंपनी ने अपने वर्कफोर्स में करीब 20 प्रतिशत की कटौती करने का फैसला लिया है, इसका मतलब होता है कि दुनिया भर से करीब 14,000 कर्मचारियों को कंपनी से बाहर किया जाएगा. अभी नोकिया के पास लगभग 74,000 कर्मचारी हैं, इनमें 17,000 अकेले भारत से ही हैं. अब आप भी यह सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि आखिर जब कंपनी फोन नहीं बना रही तो उसे इतने हजारों कर्मचारियों की जरूरत क्यों है? इस सवाल का जवाब है कि नोकिया आज एक ग्लोबल जाइंट की भूमिका में है, बस उसका व्यापार करने का तरीका बदल गया है.

अब नेटवर्क की रीढ़ है नोकिया

नोकिया ने साल 2014 में अपना मोबाइल डिवाइस बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया. 2014 के बाद से कंपनी ने अपना पूरा फोकस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा दिया है. आज जब आप अपने फोन पर इंटरनेट चलाते हैं या किसी को कॉल करते हैं तो उसके पीछे नोकिया की टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है.

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नोकिया ऐसी मशीनें और डिवाइस बनाती है जो फिक्स्ड, मोबाइल और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करते हैं. आसान शब्दों में कहें तो नोकिया स्मार्टफोन की दुनिया में वह वह बैकबोन है जिसकी मदद से पूरी दुनिया का वायरलेस सिस्टम चलता है.

5G और 6G की दुनिया में दबदबा

नोकिया अभी 5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ा नाम है. कंपनी ने अब तक 400 से ज्यादा कमर्शियल डील साइन की हैं. इसके साथ ही-

नोकिया के नेटवर्क दुनिया भर में 440 करोड़ मोबाइल सब्सक्रिप्शन को सपोर्ट करते हैं.

कंपनी के पास 26,000 से ज्यादा पेटेंट हैं.

चौंकाने वाली बात तो यह है कि आज भी जब दूसरी स्मार्टफोन कंपनियां स्मार्टफोन बेचती है तो उसे नोकिया को रॉयल्टी यानी पेटेंट चार्ज देना होता है, क्योंकि उन फोन में नोकिया की बनाई हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ होता है.

AI और भविष्य की तैयारी

नोकिया अब ऑटोनॉमस नेटवर्क पर काम कर रही है जो खुद को ठीक करने और सेफ रखने में सक्षम होते हैं. साथ ही वे 6G टेक्नोलॉजी के विकास में भी अभी आगे है.

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क्यों हो रही है छंटनी?

बीते साल 2025 के नवंबर में घोषित नई पॉलिसी के मुताबिक नोकिया खुद को दो मुख्य भागों में बांट रही है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर. AI के बढ़ते दौर में खुद को ज्यादा तेज और आधुनिक बनाने के लिए कंपनी यह बड़ा बदलाव कर रही है.

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