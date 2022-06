दिलों पर राज करने आ रहा Nokia का सस्ता Smartphone, डिजाइन देख लोग बोले- 'ये तो अच्छे-अच्छों की बैंड बजा देगा...'

Nokia ने कुछ महीने पहले ही Nokia G11 Smartphone को लॉन्च किया था और अब ऐसा लग रहा है कंपनी इसके अपडेटिड वर्जन पर काम कर रही है, जिसको नोकिया G11 Plus के रूप में मार्केट में उतारेगी. एक रिपोर्ट के अनुसार, Nokia G11 Plus को गीकबेंच डेटाबेस पर देखा गया है, जो स्मार्टफोन के कुछ प्रमुख स्पेसिफिकेशंस का खुलासा करता है और जल्द लॉन्च के संकेत देता है. आइए जानते हैं Nokia G11 Plus के बारे में सबकुछ...

गीकबेंच बेंचमार्किंग साइट पर दिखा Nokia G11 Plus

लिस्टिंग से संकेत मिलता है कि आगामी स्मार्टफोन एक ऑक्टा-कोर यूनिसोक प्रोसेसर द्वारा संचालित होगा. Nokia हैंडसेट को आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 पर चलने के लिए भी लिस्टेड किया गया है. MySmartPrice की रिपोर्ट के मुताबिक, Nokia G11 Plus गीकबेंच बेंचमार्किंग साइट पर दिखाई दिया है. दिलचस्प बात यह है कि लिस्टिंग से स्मार्टफोन के मॉडल नंबर का पता नहीं चलता है, हालांकि, यह उपनाम "नोकिया जी 11 प्लस" की पुष्टि करता है.

Nokia G11 Plus, G-सीरीज के बाकी स्मार्टफोन्स की तरह ही ऑक्टा-कोर यूनिसोक प्रोसेसर का इस्तेमाल करेगा. इससे यह भी पता चलता है कि ऑक्टा-कोर प्रोसेसर 1.61GHz पर क्लॉक किया गया है. इसके अलावा, स्मार्टफोन माली G57 GPU पर निर्भर करता है. वह सारी जानकारी संकेत देती है कि Nokia G11 Plus को Unisoc T606 Soc द्वारा संचालित किया जा सकता है. लिस्टिंग से यह भी संकेत मिलता है कि स्मार्टफोन 4GB रैम के साथ आएगा.

Nokia G11 Specifications

Nokia ने अभी तक स्मार्टफोन के बारे में किसी भी विवरण की पुष्टि नहीं की है, हालांकि, प्रोसेसर को देखते हुए, यह Nokia G11 की तरह एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन होगा. बता दें, Nokia G11 एक 6.5-इंच IPS LCD स्क्रीन के साथ एक टियरड्रॉप नॉच के साथ आया था. स्क्रीन 720 x 1600 पिक्सल का एचडी Plus रिजॉल्यूशन, 20: 9 आस्पेक्ट रेशियो, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट प्रदान करती है. यह एक Unisoc T606 द्वारा संचालित है जिसे 3 GB RAM के साथ जोड़ा गया है.