कौन हैं Nolan Bushnell? जिसने ठुकरा दिया Steve Jobs का ऑफर, नहीं तो आज होते दुनिया के पहले खरबपति

Who Is Nolan Bushnell: सिलिकॉन वैली में किस्मत एक फैसले से बन भी सकती है और बिगड़ भी. इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं नोलन बुशनेल (Nolan Bushnell) – जिन्हें “फादर ऑफ वीडियो गेम्स” कहा जाता है और जिन्होंने मशहूर कंपनी Atari की सह-स्थापना की. 1970 के दशक के बीच में बुशनेल ने एक युवा स्टीव जॉब्स को अटारी में नौकरी दी थी और उन्हें शुरुआती दौर में गाइड किया था. कुछ साल बाद जॉब्स और उनके दोस्त स्टीव वॉजनियाक ने बुशनेल को एक ऑफर दिया – सिर्फ $50,000 इन्वेस्ट करिए और Apple में एक-तिहाई हिस्सेदारी (33%) लीजिए. लेकिन बुशनेल ने यह ऑफर ठुकरा दिया. यही फैसला उन्हें इतिहास का पहला ट्रिलियनेयर बनने से रोक गया. आज यह हिस्सेदारी लगभग $1 ट्रिलियन (82 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा) की होती.
स्टीव जॉब्स का ऑफर और बुशनेल का इंकार
अटारी में काम करते हुए जॉब्स और बुशनेल के बीच गहरा रिश्ता बना. जब जॉब्स और वॉजनियाक ने अपनी पर्सनल कंप्यूटर कंपनी शुरू करने का फैसला किया तो उन्होंने बुशनेल को सबसे पहले इन्वेस्ट करने का मौका दिया.
लेकिन बुशनेल ने सोचा कि $50,000 एक अनटेस्टेड आइडिया के लिए बहुत बड़ी रकम है. वह अटारी और अपने दूसरे कामों में बिजी थे. उन्होंने रिस्क लेने से इनकार कर दिया. बाद में उन्होंने खुद स्वीकार किया कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा मिस्ड-ऑपर्च्युनिटी था.
एप्पल की उड़ान बुशनेल के बिना
बुशनेल के ‘ना’ कहने के बावजूद जॉब्स और वॉजनियाक रुके नहीं. उन्होंने Apple को आगे बढ़ाया और इसे पर्सनल कंप्यूटिंग, स्मार्टफोन और डिजिटल म्यूजिक का सबसे बड़ा नाम बना दिया. आज Apple की मार्केट वैल्यू करीब $2.8 ट्रिलियन है. अगर बुशनेल ने उस वक्त हां कहा होता, तो उनकी हिस्सेदारी उन्हें दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर बना देती. हालांकि बुशनेल कहते हैं कि उन्हें पछतावा नहीं है. उन्होंने अटारी और बाद में Chuck E. Cheese जैसी कंपनियां खड़ी कीं, जिन्होंने मनोरंजन और पॉप कल्चर को बदल दिया.
टेक्नोलॉजी की दुनिया के दूसरे बड़े “What If”
बुशनेल की कहानी अकेली नहीं है. टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में ऐसे कई किस्से हैं:
• रॉनल्ड वेन, जो Apple के तीसरे को-फाउंडर थे, ने अपनी 10% हिस्सेदारी सिर्फ $800 में बेच दी. आज वही हिस्सेदारी $280 बिलियन से ज्यादा की है.
• Yahoo ने Google को सिर्फ $1 मिलियन में खरीदने का मौका ठुकरा दिया.
• Blockbuster ने Netflix को $50 मिलियन में खरीदने से इनकार कर दिया.
बुशनेल की विरासत
भले ही बुशनेल दुनिया के सबसे अमीर इंसान नहीं बने, लेकिन उन्हें हमेशा एक विजनरी और गेमिंग इंडस्ट्री के पायनियर के रूप में याद किया जाएगा. उन्होंने स्टीव जॉब्स को शुरुआती दौर में मौका दिया और सिलिकॉन वैली की कल्चर को आकार दिया. उनका Apple में हिस्सा न होना उनके लिए “खोया हुआ खजाना” जरूर है, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि नवाचार और गेमिंग की दुनिया में उनके योगदान से है.
Q1. नोलन बुशनेल कौन हैं?
नोलन बुशनेल Atari कंपनी के को-फाउंडर हैं और उन्हें “फादर ऑफ वीडियो गेम्स” कहा जाता है.
Q2. स्टीव जॉब्स ने बुशनेल को क्या ऑफर दिया था?
स्टीव जॉब्स और वॉजनियाक ने Apple में एक-तिहाई हिस्सेदारी ($50,000 में) ऑफर की थी.
Q3. अगर बुशनेल ने Apple में निवेश किया होता तो क्या होता?
आज उनकी वैल्यू लगभग $1 ट्रिलियन होती और वे दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन जाते.
Q4. बुशनेल ने इस ऑफर को क्यों ठुकराया?
उन्होंने सोचा कि यह बहुत रिस्की है और वह पहले से ही अटारी में व्यस्त थे.