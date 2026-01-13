नॉर्मल गीजर खाली कर देगा आपकी जेब! कड़ाके की ठंड में घर लाएं ये स्मार्ट हीटर, मिनटों में गर्म होगा पानी; नाममात्र आएगा बिल

Best Water Heaters: इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों मे कड़ाके की ठंड अपना असर दिखा रही है. ठंड आते ही सबसे ज्यादा दिक्कत नहाने में ही होती है. हर दिन बढ़ती ठंड, खराब क्वालिटी में जाता AQI लोगों को घरों के अंदर रहने को मजबूर कर देता है. लेकिन अगर इसी ठंड में गर्म पानी से नहाने का मौका मिल जाए तो न सिर्फ शरीर की थकान दूर हो जाती है बल्कि नई ताजगी भी आ जाती है. मार्केट में पानी गर्म करने के लिए बहुत से गीजर मौजूद हैं, लेकिन अगर आप गीजर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए जिससे आपका घर स्मार्ट बन सके. आज के इस आर्टिकल में हम आपके लिए मार्केट में मौजूद 5 बेहतरीन वॉटर हीटर्स की लिस्ट लाएं है जो न सिर्फ बिजली बचाते हैं और कम समय में स्मार्ट तरीके से पानी भी गर्म करने मे भी बेस्ट हैं. आइए जानते हैं...

Goldmedal Epic Storage

अगर आप मल्टी-स्टोरी ब्लिडिंग में रहते हैं तो Goldmedal Epic Storage आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है. इसमें Dynoflow' टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो पानी को तेजी से गर्म कर देता है. इसकी खास बात इसका चाइल्ड सेफ्टी मोड और IPX4 स्प्लैश-प्रूफ बॉडी है. वहीं बात करें इसकी कीमत की तो यह इसका प्राइज ₹14,690 से शुरू है. इस हीटर के साथ आपको 7 साल की वारंटी मिलती है.

Usha Aquerra Smart

अगर आप स्मार्ट होम गैजेट्स पसंद करते हैं तो Usha का Aquerra Smart मॉडल आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है. इसे आप कहीं से भी ऐप के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें एंटी-बैक्टीरियल स्टरलाइजेशन फीचर मिलता है. इसकी कीमत ₹20,990 से शुरू है.

Havells Magnatron Pro

हैवेल्स ने Havells Magnatron Pro हीटर में इंडक्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया है, यानी इसमें हीटिंग रॉड नहीं है. यह नार्मल हीटर से 25% तेजी से पानी गर्म करता है और कंपनी का दावा है कि यह 5 साल में ₹30,000 तक की बिजली बचा सकता है. इसकी कीमत ₹15,590 है.

Bajaj Eternal Series

Bajaj का Eternal Series गीजर ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है. इसमें समुद्री ग्रेड की कोटिंग वाला DuraAce टैंक मिलता है. इसके साथ ही इसमें रिमोट कंट्रोल और डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है जिससे आप आसानी से कंट्रोल कर सकते है. इसकी कीमत ₹11,269 है.

AO Smith Heatbot

AO स्मिथ का AO Smith Heatbot मॉडल अपने ब्लू डायमंड ग्लास-लाइंड टैंक के लिए मार्केट में जाना जाता है. यह गीजर जंग को रोकने में भी असरदार है. BEE 4-स्टार रेटिंग के साथ यह बिजली की भी बचत करता है. इसकी कीमत ₹17,500 है.

