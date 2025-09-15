हैकर्स ने अब नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री को ही बना लिया निशाना, ChatGPT से किया इतना खतरनाक काम

AI के कारनामे अक्सर लोगों को चौंका देते हैं. वहीं, इस नई टेक्नोलॉजी के साथ ही हैकर्स को भी नए आइडिया मिल जाते हैं. इस बार फिर ऐसा मामला सामने आया है जिसने हैरान कर दिया है.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के फायदे जितने बड़े हैं, खतरे भी उतने ही गंभीर होते जा रहे हैं. इस बार एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे AI टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग की एक खतरनाक मिसाल माना जा सकता है. दरअसल, हाल ही में नॉर्थ कोरिया में साइबर अपराधियों ने ChatGPT जैसे AI टूल का इस्तेमाल कर साउथ कोरिया की सेना को ही निशाना बना लिया. उन्होंने AI की मदद से एक नकली मिलिट्री ID कार्ड तैयार किया, जिसे फिशिंग अटैक में इस्तेमाल किया गया. साउथ कोरिया की एक साइबर सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि इस फर्जी ID की वजह से हमले की पहचान करना बेहद मुश्किल हो गया है.