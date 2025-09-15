हैकर्स ने अब नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री को ही बना लिया निशाना, ChatGPT से किया इतना खतरनाक काम
हैकर्स ने अब नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री को ही बना लिया निशाना, ChatGPT से किया इतना खतरनाक काम

AI के कारनामे अक्सर लोगों को चौंका देते हैं. वहीं, इस नई टेक्नोलॉजी के साथ ही हैकर्स को भी नए आइडिया मिल जाते हैं. इस बार फिर ऐसा  मामला सामने आया है जिसने हैरान कर दिया है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 15, 2025, 11:41 PM IST
हैकर्स ने अब नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री को ही बना लिया निशाना, ChatGPT से किया इतना खतरनाक काम

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के फायदे जितने बड़े हैं, खतरे भी उतने ही गंभीर होते जा रहे हैं. इस बार एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे AI टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग की एक खतरनाक मिसाल माना जा सकता है. दरअसल, हाल ही में नॉर्थ कोरिया में साइबर अपराधियों ने ChatGPT जैसे AI टूल का इस्तेमाल कर साउथ कोरिया की सेना को ही निशाना बना लिया. उन्होंने AI की मदद से एक नकली मिलिट्री ID कार्ड तैयार किया, जिसे फिशिंग अटैक में इस्तेमाल किया गया. साउथ कोरिया की एक साइबर सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि इस फर्जी ID की वजह से हमले की पहचान करना बेहद मुश्किल हो गया है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

;