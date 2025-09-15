जिस देश में TV देखने पर दी जाती है सजा-ए-मौत, उसने ChatGPT को बनाया हथियार, हिला डाला पूरा साउथ कोरिया
Advertisement
trendingNow12922515
Hindi Newsटेक

जिस देश में TV देखने पर दी जाती है सजा-ए-मौत, उसने ChatGPT को बनाया हथियार, हिला डाला पूरा साउथ कोरिया

Kimsuky cyber attack: साउथ कोरिया की साइबर सिक्योरिटी कंपनी Genians की रिपोर्ट के अनुसार, हैकर्स ने एक नकली साउथ कोरियन मिलिट्री आईडी तैयार की. हालांकि उसमें असली फोटो नहीं डाला गया बल्कि ईमेल में ऐसा लिंक भेजा गया जिसमें मैलवेयर छिपा था.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 15, 2025, 07:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जिस देश में TV देखने पर दी जाती है सजा-ए-मौत, उसने ChatGPT को बनाया हथियार, हिला डाला पूरा साउथ कोरिया

North Korea hackers: साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने खुलासा किया है कि नॉर्थ कोरिया से जुड़े संदिग्ध हैकर्स ने ChatGPT का इस्तेमाल करके नकली मिलिट्री आईडी कार्ड तैयार किया. इस फेक डॉक्यूमेंट को फिशिंग अटैक में इस्तेमाल किया गया ताकि टारगेट को असली जैसा लगे और वो धोखा खा जाए. यह घटना साइबर क्राइम और AI टूल्स के गलत इस्तेमाल का ताजा उदाहरण है.

कैसे हुआ अटैक?
साउथ कोरिया की साइबर सिक्योरिटी कंपनी Genians की रिपोर्ट के अनुसार, हैकर्स ने एक नकली साउथ कोरियन मिलिट्री आईडी तैयार की. हालांकि उसमें असली फोटो नहीं डाला गया बल्कि ईमेल में ऐसा लिंक भेजा गया जिसमें मैलवेयर छिपा था. अगर कोई यूजर लिंक पर क्लिक करता तो उसके डिवाइस से डेटा चोरी हो सकता था.

कौन है ये ग्रुप?
इस अटैक के पीछे Kimsuky ग्रुप का हाथ बताया जा रहा है. यह नॉर्थ कोरिया प्रायोजित साइबर-एस्पियनेज (जासूसी) यूनिट है. पहले भी इस ग्रुप पर साउथ कोरिया के जर्नलिस्ट्स, रिसर्चर्स और सरकारी संस्थानों को टारगेट करने के आरोप लगे हैं. अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने 2020 में कहा था कि Kimsuky को नॉर्थ कोरिया की सरकार की तरफ से वैश्विक स्तर पर इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का मिशन सौंपा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

AI टूल्स का बढ़ता दुरुपयोग
Genians की रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई में सामने आए इस मामले ने दिखा दिया कि हैकर्स अब AI टूल्स को हथियार बना रहे हैं.
• अगस्त में Anthropic ने बताया था कि नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने Claude Code AI टूल का इस्तेमाल करके अमेरिकी टेक कंपनियों में फर्जी पहचान के साथ नौकरी हासिल की थी.
• OpenAI ने भी फरवरी में कई नॉर्थ कोरियन अकाउंट्स को बैन किया था जो ChatGPT से नकली रिज्यूमे, कवर लेटर और सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे थे.

ChatGPT को कैसे चकमा दिया गया?
शुरुआत में जब रिसर्चर्स ने ChatGPT से सरकारी ID बनाने को कहा तो उसने इनकार कर दिया. लेकिन प्रॉम्प्ट को थोड़ा बदलकर हैकर्स इस सिक्योरिटी फिल्टर को बायपास करने में सफल रहे और फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया.

किन्हें बनाया गया निशाना?
इस फिशिंग अटैक का शिकार मुख्य रूप से साउथ कोरियन जर्नलिस्ट्स, रिसर्चर्स और नॉर्थ कोरिया पर काम करने वाले ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स थे. ईमेल में इस्तेमाल किया गया एड्रेस .mil.kr पर खत्म हो रहा था ताकि यह असली मिलिट्री ईमेल जैसा लगे. अभी तक कितने लोग इस अटैक का शिकार हुए, यह साफ नहीं है.

नॉर्थ कोरिया का मकसद
अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि नॉर्थ कोरिया लंबे समय से साइबर अटैक्स, क्रिप्टोकरेंसी चोरी और फर्जी आईटी कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए जानकारी इकट्ठा करता रहा है. इनसे मिलने वाला पैसा नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम और इंटरनेशनल सैंक्शंस को चकमा देने में इस्तेमाल होता है.

FAQs

Q1. Kimsuky ग्रुप क्या है?
यह नॉर्थ कोरिया प्रायोजित साइबर जासूसी ग्रुप है जो खासकर साउथ कोरिया को टारगेट करता है.

Q2. हैकर्स ने ChatGPT से क्या बनाया?
उन्होंने ChatGPT से नकली मिलिट्री ID कार्ड बनाया ताकि फिशिंग अटैक असली जैसा लगे.

Q3. इस अटैक में किसे निशाना बनाया गया?
साउथ कोरियन जर्नलिस्ट्स, रिसर्चर्स और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स को.

Q4. ChatGPT ने नकली ID कैसे बना दी?
पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन प्रॉम्प्ट बदलने पर हैकर्स उसे चकमा देकर फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने में सफल रहे.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

North KoreaChatGPT

Trending news

VIDEO: फिर विवादों में आईं बर्खास्त IAS पूजा खेडकर और उनकी मां, जानिए क्या है मामला
puja khedkar
VIDEO: फिर विवादों में आईं बर्खास्त IAS पूजा खेडकर और उनकी मां, जानिए क्या है मामला
Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
PM Modi
Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
Weather
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
औरंगजेब लवर्स ने दूध से नहलाया पोस्टर, पुलिस ने लिया एक्शन; बोले- ऐसा न होगा दोबारा
Maharashtra
औरंगजेब लवर्स ने दूध से नहलाया पोस्टर, पुलिस ने लिया एक्शन; बोले- ऐसा न होगा दोबारा
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
Sports Capital
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
Karnataka News
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
India Pakistan partition
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
weather update
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
assam earthquake
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
;