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सोशल मीडिया के बाद अब AI पर वार... इस देश ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एआई किया बैन

AI Ban for Kids: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल के बीच नॉर्वे ने स्कूली बच्चों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूलों में जनरेटिव AI टूल्स के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है. यह नियम सितंबर 2026 से लागू होगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 21, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:36 PM IST
सोशल मीडिया के बाद अब AI पर वार... इस देश ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एआई किया बैन

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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