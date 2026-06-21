AI Ban for Kids: आज के समय में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस यानी AI अब ज्यादातर लोगों के रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है. स्मार्टफोन, ऑफिस-फैक्ट्री से होते हुए अब AI स्कूलों के क्लासरूम तक भी पहुंचगया है. जहां एक ओर दुनिया भर के देश इस बात पर रिसर्च कर रहे है कि छात्र AI का फायदा कैसे उठा सकते हैं, वहीं एक ऐसा भी देश है, जिसने एआई को लेकर बड़ा कदम उठाया है. हम बात कर रहे हैं नॉर्वे की. नॉर्वे सरकार ने नए और कड़े नियमों का एलान किया है, जिसके तहत अब छोटे स्कूली बच्चे क्लासरूम में जनरेटिव AI का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.
नॉर्वे सरकार के आधिकारिक ऐलान के अनुसार, इस साल सितंबर से कक्षा 1 से 7वीं तक के बच्चों यानी 13 साल से कम उम्र के छात्रों को स्कूलों में जनरेटिव AI टूल्स इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी. इस बड़े फैसले के साथ नॉर्वे दुनिया के उन पहले देशों में शामिल हो गया है, जिसने इतनी कम उम्र के छात्रों के लिए AI इस्तेमाल पर बैन लगाया है.
इस फैसले को लेकर नॉर्वे सरकार का मानना है कि फैसला बच्चों के बुनियादी सीखने के स्किल को बचाने के लिए जरूरी है. अधिकारियों का कहना है कि भले ही AI कुछ मामलों में पढ़ाई में सहायता कर सकता है, लेकिन छोटी उम्र के बच्चों को पहले खुद से पढ़ना, लिखना और गणित जैसी बुनियादी चीजें सीखनी चाहिए. उन्हें शुरुआत में ही AI के भरोसे छोडना सही नहीं होगा.
सरकार ने अपने बयान में कहा कि एक रिसर्च में सामने आया है कि स्कूलों में बिना सोचे-समझे जनरेटिव AI का इस्तेमाल करने से बच्चे सीखने के जरूरी तरीके छोड़ सकते हैं, जिससे उनके विकास पर असर पड़ता है. नॉर्वे सरकार के अधिकारियों ने यह भी चिंता जाहिर की है कि छोटे बच्चों में अभी उतनी समझ नहीं होती कि वे AI का सही और जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर सकें. ऐसे में वो एआई का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं.
बता दें कि नॉर्वे सरकार का यह नियम सभी उम्र के बच्चों पर एक जैसा लागू नहीं होगा. नई गाइडलाइंस के मुताबिक, 13 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को धीरे-धीरे AI टूल्स इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उन पर निगरानी होगी. साथ ही, क्लासरूम में AI को बड़े पैमाने पर शामिल करने से पहले शिक्षकों को भी इसकी खास ट्रेनिंग दी जाएगी.
नॉर्वे टेक्नोलॉजी को लेकर पहली बार सख्त नियम नहीं लागू कर रहा है, इससे पहले 2024 में नॉर्वे के क्लासरूम में मोबाइल फोन पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया था. वहीं इस साल की शुरुआत में सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने की दिशा में कदम बढ़ाया है.