पहाड़ों में दफन हो चुका था डॉक्टर का शरीर, फिर AI ने खोज निकाला वो एक सुराग, जिसने खोला मौत की मिस्ट्री का राज!

Ai Rescue Mission: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर भले ही दुनिया भर में इसके खतरे और सीमाओं पर बहस होती हो लेकिन एक नए मामले ने AI की ताकत को नए सिरे से साबित कर दिया है. एआई ने कमाल करते हुए एक पर्वतारोही तक जा पहुंचा जो कई दिनों से लापता थे. जहां हफ्तों की कड़ी मशक्कत, दर्जनों रेस्क्यूकर्मियों और हेलीकॉप्टर की तलाश भी फेल हो गई वहीं AI ने हजारों फीट ऊंचाई से एक छोटे से सुराग को पहचानकर लापता पर्वतारोही डॉक्टर तक पहुंचने का रास्ता दिखा दिया. बर्फ से ढकी पहाड़ियों में ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से यह सफलता मिली.

फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन और पर्वतारोही Nicola Ivaldo इटली की बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ाई के दौरान लापता हो गए थे. सबसे हैरानी की बात है कि उन्होंने अपने परिवार को इस ट्रैक की जानकारी भी नहीं दी थी. भारी बर्फबारी की वज से शुरुआती हफ्तों की लंबी खोज के बाद बचाव अभियान रोक दिया गया था.

टेक्नोलॉजी ने किया नामुमकिन को मुमकिन

जब बर्फ पिघली तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया. इस बार सर्च ऑपरेशन में ड्रोन और एडवांस्ड AI सॉफ्टवेयर को शामिल किया गया. जिसमें ड्रोन पायलटों ने पूरे इलाके की 2600 से ज्यादा तस्वीरें लीं. और फिर इंसानी आखों के लिए जो काम मुश्किल था उसे AI ने मात्र कुछ ही घंटों में कर दिखाया. सॉफ्टवेयर ने एक-एक पिक्सेल को ठीक से समझा और संदिग्ध चीजों की पहचान की.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः AI का ऐसे करेंगे इस्तेमाल, तो मिलेगी मनचाही नौकरी! घंटों का काम भी होगा मिनटों में

और दिखा लाल रंग का सुराग

इसी AI सॉफ्टवेयर ने एक इमेज में एक लाल कलर की वस्तु की पहचान की. जब ड्रोन को करीब भेजा गया तो वह लापता डॉक्टर का हेलमेट मिला. बस फिर क्या था इसी सुराग की मदद से बचाव दल निकोला इवाल्डो के शरीर तक पहुंचने में सफल हुआ. खोज दोबारा शुरू होने के तीन दिन बाद लापता डॉक्टर का शव एआई द्वारा चिन्हित स्थलों में से एक पर करीब 3,150 मीटर यानी 10,334 फीट की ऊंचाई पर एक खाई में पड़ा हुआ मिला. उनके शव को हेलीकॉप्टर द्वारा निकाला गया. हालांकि इवाल्डो के लिए यह मदद बहुत देर हो चुकी थी लेकिन एआई की यह सहायता ने इस क्षेत्र में भी नई उम्मीद जगाई है जिससे भविष्य में लापता लोगों की तलाश में टेक्नोलॉजी कितना उपयोगी हो सकती है.

जानकारों का कहना है कि अभी AI में कुछ खामियां हैं लेकिन मशीन लर्निंग को जिस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है उससे आने वाले समय में दुर्गम इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद सटीक और तेज हो जाएंगे.

ये भी पढे़ंः सावधान! आपकी हर प्राइवेट इमेज और ईमेल खंगालेगा Google का AI, हर राज होगा 'बेपर्दा'