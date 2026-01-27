ट्रंप का AI दांव... अब इंसान नहीं, रोबोट बनाएंगे कानून; 20 मिनट में तैयार होगा ड्रॉफ्ट! US के इस फैसले से मची खलबली

Advertisement
Donald Trump AI law: जिस कानून को बनाने में पहले महीनों की मेहनत, रिसर्च और विशेषज्ञों की राय लगती थी वही काम अब एक मशीन मात्र कुछ ही मिनटों में कर देगा. अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ऐसा ही एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है. सरकार ट्रैफिक और परिवहन से जुड़े नियमों का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल करने जा रही है. ट्रंप के इस फैसले को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या मशीनें इंसानों के लिए सही और सुरक्षित कानून बना पाएंगी? 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 27, 2026, 11:22 AM IST
Donald Trump AI law: जरा सोचिए किसी देश के कानून और पॉलिसी अगर अधिकारी या अनुभवी वकील के दिमाग की नहीं बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम की उपज हो तो कैसे होगा? क्या इससे कुछ खतरा होगा? अब यह हकीकत बनने जा रहा है. ट्रंप सरकार ट्रैफिक और परिवहन से जुड़े नियमों को लिखने का जिम्मा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को सौंपने का फैसला किया है. जिस काम में पहले महीनों की रिसर्च और माथापच्ची लगती थी उसे AI टूल कुछ मिनटों में पूरा कर देगा, लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है. सवाल उठता है कि क्या मशीन द्वारा बनाए गए कानून इंसानों के लिए सुरक्षित और सही होंगे?

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सरकारी कामकाज की रफ्तार को बढ़ाने के लिए एक हैरान कर देने वाला कदम उठाया है. अमेरिकी परिवहन विभाग अब संघीय नियमों (Federal Regulations) का मसौदा तैयार करने के लिए AI की मदद लेने की प्लानिंग कर रहा है.

महीनों का काम मिनटों में होगा पूरा
टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार बीते महीने विभाग के कर्मचारियों को एक डेमो दिखाया गया कि कैसे Google Gemini जैसा AI टूल बहुत कम इनपुट के साथ जटिल रेगुलेटरी दस्तावेज बना सकता है. अधिकारियों के अनुसार जो नियम बनाने में महीनों का समय लग जाता है AI उसे महज कुछ मिनटों में ड्राफ्ट कर सकता है.

ट्रंप हैं इस पहल के लिए उत्साहित
डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के जनरल काउंसिल ग्रेगरी जरजन के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पहल को लेकर काफी उत्साहित हैं. जरजन के मुताबिक परिवहन विभाग फेडरल सरकार में AI अपनाने के मामले में सबसे आगे है. उन्होंने जोर देकर कहा कि फिलहाल टारगेट सटीकता से ज्यादा वॉल्यूम यानी ज्यादा संख्या में नियम बनाना पर है. उनके अनुसार नियम काम चलाने लायक होने चाहिए जिससे प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सके.

30 दिन में लागू होंगे नए नियम!
अमेरिकी अधिकारियों का टारगेट है कि AI की सहायता से नियम बनाने का प्रोसेस केवल 30 दिनों का कर दिया जाए. एक अधिकारी ने तो यहां तक सुझाव दिया कि ड्राफ्ट तैयार करने में 20 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के कम से कम एक नियम को ड्राफ्ट करने में पहले ही AI की मदद ली जा चुकी है. हालांकि जानकारों ने यह भी चेतावनी दी है कि बिना इंसानों के गहन जांच के AI द्वारा लिखे गए कानून सुरक्षा और कानूनी पेचीदगियों में फंस सकते हैं.

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

Donald Trump AI lawTrump administration AI policy

