Hindi Newsटेकभारत में Jio की लहर, तो पाकिस्तान में इस कंपनी ने मचाया गदर! जानिए सरहद पार के लोग किस SIM के हैं दीवाने

भारत में Jio की लहर, तो पाकिस्तान में इस कंपनी ने मचाया गदर! जानिए सरहद पार के लोग किस SIM के हैं दीवाने

Telecom Companies in Pakistan: भारत में आज मोबाइल नेटवर्क का मतलब Jio और Airtel बन गया है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में टेलिकॉम की दुनिया कैसी दिखती है? वहां न तो Jio है और न ही Airtel, फिर वहां करोड़ों लोग इंटरनेट का मजा ले रहे हैं. पाकिस्तान का टेलिकॉम मार्केट अपनी एक अलग कहानी कहता है. वहां की सबसे बड़ी कंपनी के सब्सक्राइबर्स की संख्या भारत की छोटी कंपनियों के बराबर भी नहीं है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 01, 2026, 11:52 AM IST
Telecom Companies in Pakistan: भारत में जहां Jio और Airtel कंपनियां टेलीकॉम सेक्टर में अपनी पकड़ बनाए हुई हैं तो वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तस्वीरें बिलकुल अलग है. पाकिस्तान में न तो Jio का दबदबा है और न ही Airtel का नाम सुनाई देता है. वहां एक अलग टेलीकॉम कंपनी मार्केट पर कब्जा जमाए हुए है. आपको जानकर हैरानी होगी की पाक की सबसे बड़ी टेलॉकॉम कंपनी की पहुंच और सिस्टम भारत से काफी कम है. नेटवर्क स्ट्रक्चर से लेकर यूजर्स की आदतों तक पाकिस्तान का टेलीकॉम मॉडल कई मायनों में भारत से अलग नजर आता है. आखिर कौन सी है वह कंपनी और क्यों वहां का सिस्टम इतना अलग है आइए जानते हैं विस्तार...

भारत में Jio, Airtel और Vodafone Idea के पास सबसे ज्यादा यूजर्स हैं. इसी तरह पाकिस्तान में कौन सी कंपनी टॉप पर है यह सवाल बहुत लोगों के मन में अक्सर आता रहता है. अगर आप भी इस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं तो आज आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में किस कंपनी के पास सबसे ज्यादा यूजर्स हैं.

किस कंपनी का यूज करते हैं पाकिस्तान के लोग?
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सबसे ज्यादा लोग जिन कंपनी का सिम यूज करते हैं वह है Jazz, Zong, टेलीनॉर और Ufone. इन्हीं कंपनियों के पास पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टेलीकॉम यूजर्स है. वहीं बात करें इन कंपनी में नंबर पर कौन है तो इसमें नाम आता है Jazz. दूसरे नंबर पर टेलीनॉर, तीसरे नंबर पर Zong, चौथे पर स्कॉम और पांचवे नंबर पर Ufone है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा यूजर्स यानी सब्सक्राइबर्स Reliance Jio के पास है. इस लिस्ट में दूसरा नंबर Airtel और तीसरा नंबर Vi का है.

मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान की Jazz कंपनी के पास करीब  72 से 73 मिलियन यानी लगभग 7.2 करोड़ यूजर्स हैं, तो वहीं Zong कंपनी के पास अक्टूबर 2025 तक 51.95 मिलियन यूजर्स थे. आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में अकेले Jio के सब्सक्राइबर्स की संख्या 500 मिलियन यानी करीब 50 करोड़ से भी ज्यादा हैं.

किस ऐप से करते हैं पाक के लोग सिम रिचार्ज?
बहुत से लोगों के मन में अब यह भी सवाल आ रहा होगा कि पाकिस्तान के लोग सिम रीचार्ज करने के लिए किस ऐप का सहारा लेते हैं. तो हम आपको बता दें कि पाक में लोग Ding और MobileRecharge जैसे प्लेटफॉर्म्स की मदद से मोबाइल नंबर रिचार्ज करते हैं. तो वहीं भारत में लोग सिम रीचार्ज के लिए PhonePe, Google Pay, Amazon Pay, Paytm जैसे ऐप्स का सहारा लेते हैं.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

