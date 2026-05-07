सिर्फ AC नहीं! गर्मियों में घर के ये 5 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी बन सकते हैं आग का 'गोला’, जरा सी लापरवाही पड़ेगी भारी

Electronic Appliances Overheating: गर्मी का मौसम शुरू होते ही पारा तेजी से बढ़ने लगता है. जैसे-जैसे सूरज की तपिश बढ़ रही है और पारा 42 डिग्री को पार कर रहा है. बढ़ती गर्मी सिर्फ इंसानों को ही नहीं परेशान करती, बल्कि घर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर भी दबाव काफी ज्यादा बढ़ जाता है. इससे इनके फटने का खतरा भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है. अक्सर गर्मियों में हम सिर्फ AC फटने या उसमें आग लगने की खतरों लेकर सावधान रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर में मौजूद कुछ दूसरे और साधारण से दिखने वाले गैजेट्स भी इस भीषण गर्मी में ब्लास्ट कर सकते हैं? इससे बड़ा हादसा हो सकता है. ऐसे में इन गैजेट्स का सही इस्तेमाल और समय पर रखरखाव बहुत जरूरी होता है. आइए जानते हैं उन 5 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में जो गर्मियों में फट सकते हैं.

फ्रिज

गर्मी में हर कोई ठंडक के तलाश में रहता है. ऐसे में पानी से लेकर खाने तक को ठंडा रखने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल ज्यादा होने लगता है. लगातार चलने के कारण से फ्रिज का कंप्रेसर काफी ज्यादा हीट हो जाता है. वहीं बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो फ्रिज को दीवार के बिलकुल पास रखते हैं जिससे पीछे की तरफ हवा पास नहीं हो पाती. ऐसी स्थिति में कंप्रेसर पर प्रेशर बढ़ जाता है और ओवरहीटिंग का खतरा पैदा हो सकता है, जिससे ब्लास्ट की संभावना बढ़ जाती है. इस तरह के हादसे से बचन ेके लिए फ्रिज को दीवार से कम से कम 6 इंच दूर रखें और पीछे लगी कॉइल्स की सफाई समय-समय पर जरूर करें. साथ ही दिन भर में कुछ घंटे के लिए फ्रिज को जरूर ऑफ करें.

स्मार्टफोन

गर्मी बढ़ने के बाद स्मार्टफोन फटने या उसमें आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगती हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है लिथियम-आयन बैटरी का ज्यादा गर्म होना. धूप में फोन छोड़ना या चार्जिंग के दौरान गेम खेलना खतरनाक हो सकता है. कई लोग फोन को कार के डैशबोर्ड पर छोड़ देते हैं, जहां तापमान 50 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है. इससे बैटरी फूल सकती है और ब्लास्ट का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए जरूरी है कि फोन को सीधी धूप से बचाएं और हमेशा ओरिजिनल चार्जर का इस्तेमाल करें.

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पावर बैंक

पावर बैंक में भी बड़ी लिथियम-आयन बैटरी होती है. गर्मियों में इसे कार या बाइक की डिक्की में छोड़ना बेहद खतरनाक हो सकता है. ज्यादा तापमान बढ़ने से इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होने लगता है. सस्ते और लोकल पावर बैंक में शॉर्ट सर्किट का खतरा और ज्यादा होता है. इसलिए पावर बैंक को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखें और अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट ही खरीदें.

इन्वर्टर बैटरी

ग्रमी में पॉवर कट की समस्या आम होती है. बार-बार बिजली जाने से लोग इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं. वहीं इन्वर्टर चार्जिंग के दौरान बैटरी से गैस निकलती है. अगर वेंटिलेशन सही न हो तो गैस जमा होकर धमाके का कारण बन सकती है. घर में उसी स्थाम पर इन्वर्टर लगाएं जहां हवा आती-जाती हो. साथ ही बैटरी में समय-समय पर पानी का स्तर भी चेक करते रहें.

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लैपटॉप

लंबे समय तक लैपटॉप इस्तेमाल करने से उसका प्रोसेसर और बैटरी हीट हो जाता है. कई लोग लैपटॉप को बेड या तकिये पर रखकर भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे नीचे के एयर वेंट बंद हो जाते हैं. ऐसे में गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती और डिवाइस ओवरहीट होकर खराब हो सकता है या आग भी पकड़ सकता है. इसलिए जरूरी है कि लैपटॉप को हमेशा हार्ड और सपाट सतह पर इस्तेमाल करें जिससे हवा आती रहे और कूलिंग होती रहे.

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