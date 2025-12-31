सिर्फ फोटो-वीडियो ही नहीं, स्मार्टफोन का कैमरा करता है ये 6 कमाल के काम; जानकर कहेंगे- पहले क्यों नहीं बताया!

Smartphone Camera Hidden Features: आज के इस डिजिटल दौर में स्मार्टफोन हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है. स्मार्टफोन से हम छोटे से लेकर बड़े- बड़े काम करते हैं. जब भी हम फोन की बात करते हैं तो कैमरे की भी बात जरूर आती है. कैमरा शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले सुंदर सेल्फी, सोशल मीडिया रील या शानदार वीडियो का ख्याल आने लगता है. लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि आपके हाथ में मौजूद यह छोटा सा लेंस सिर्फ यादें संजोने का जरिया नहीं है, बल्कि इसके कई ऐसे फीचर्स हैं जिनका इस्तेमाल आप दूसरे कामों में करके अपना काम आसान बना सकते हैं.

टेक्नोलॉजी की दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपके फोन का कैमरा एक पावरफुल टूल में बदल चुका है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कैमरे के कुछ ऐसे छिपे हुए जादुई इस्तेमाल जिन्हें जानकर आप वाकई दंग रह जाएंगे कि यह भी काम कैमरे से हो सकते है.

लाइव ट्रांसलेटर

बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अंग्रेजी भाषा ठीक से नहीं आती है लेकिन अक्सर काम आता रहता है. तो ऐसे लोगों की मदद कैमरा कर सकता है. अगर आप किसी ऐसी जगह हैं जहां की भाषा आप नहीं जान पा रहे हैं तो परेशान होने की बात नहीं है. बस अपने फोन में गूगल लेंस या इसी तरह के दूसरे ऐप खोलिए जो कैमरी की सहायता से किसी विदेशी टेक्स्ट या साइनबोर्ड पर बस होल्ड करें. आपका कैमरा उसे तुरंत आपकी भाषा में बदल देगा. कैमरे का यह फीचर विदेश यात्रा के दौरान मेन्यू कार्ड या दिशा-निर्देश पढ़ने में बहुत ही मदद करता है.

गणित के कठिन सवालों का जवाब

छात्रों के कैमरा का यह फीचर किसी वरदान से कम नहीं है. कई बार छात्र गणित के ऐसे सवाल में फंस जाते हैं जिसका न तो उन्हें जवाब पता होता है और न ही वो टाइप करके उन चीजों को पूछ सकते हैं. ऐसे लोगों के लिए कैमरा मददगार होता है. गणित के न समझ में आने वाले समीकरण को कैमरे से स्कैन करें फिर किसी ऐप या एआई की सहायता से आनी से उसका उत्तर जान लें. खास बात यह है कि उस सवाल को हल करने का पूरा स्टेप-बाय-स्टेप तरीका भी बताएंगे.

घर की सजावट

क्या आपको भी अपने घर या ऑफिर के लिए नई सोफा, कूलर या दूसरे डिवाइस खरीदना है? तो अब फीता लेकर घूमने की जमाना नहीं है. आज के समय में आने वाले लेटेस्ट स्मार्टफोन में अब Augmented Reality आधारित Measure ऐप आता है. इस ऐप की सहायता से आप किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का सही तरीके से माप ले सकते हैं. साथ ही कुछ ऐप्स तो यह भी दिखाने लगेंगे हैं कि आपके खाली कमरे में कोई फर्नीचर या डिवाइस रखने के बाद कैसा दिखेगा.

कॉपी-पेस्ट का स्मार्ट तरीका

कभी कभी हम किसी किताब या न्यूज पेपर में कुछ ऐसी लाइनें पढ़ते हैं जिसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की इच्छा होती है. ऐसे में एक तरीका है कि आप उसे टाइप करें, जिसमे ज्यादा समय लग सकता है. ऐसे में स्मार्ट तरीके से आपकी मदद करेगा आपका कैमरा. बस अपने फोन का कैमरा ओपन कीजिए और फोटो क्लिक कर लीजिए. बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ रहे हैं जो टेक्स सेलेक्शन करते हैं. तो बस फोटो स्कैन कीजिए और सेकेंडों में अपना टेक्स्ट कॉपी कर लीजिए. फिर आप कहीं भी कॉपी-पेस्ट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं.

इस काम में भी करता है मदद

अगर आप गार्डेनिंग के शौकीन हैं या खेती से जुड़ा काम करना पसंद करते हैं तो आपके पौधे या फसल को कैमरा खराब होने से बचा सकता है. बस आपको अपने खराब हो रहे पौधे या फसल की फोटो क्लिक कर लेनी है. प्ले स्टोर पर ऐसे कई सारे ऐप्स मौजूद हैं जो मिनटों में बता देंते हैं कि आपके फसल या पौधे में कौन से कीड़े लगे हैं और उपाय के लिए क्या करें. या फिर आप अपने फसल या पौधे की फोटो एआई को भेज कर पूंछ लीजिए, यहां भी आपको सही जवाब मिल जाएगा.

क्यूआर कोड और छिपी हुई जानकारी

आजकल पेमेंट से बहुत से रेस्टोरेंट के मेन्यू में भी QR Code पहुंच गया है. तो आप गूगल लेंस ऐप के जरिए फोटो अपलोड करके आप आसानी से जान सकते है. इसके साथ ही आप किसी भी प्रोडक्ट के बारकोड को स्कैन करके उसकी असली कीमत और ऑनलाइन रिव्यू भी जान सकते हैं.

