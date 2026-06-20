स्मार्टफोन की दुनिया में अपने अनोखे और ट्रांसपेरेंट डिजाइन से तहलका मचाने वाली लंदन की कंपनी नथिंग (Nothing) ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने टेक लवर्स को हैरान कर दिया है. पिछले साल 20,000 रुपये के बजट में टेलीफोटो लेंस देकर सनसनी मचाने वाले CMF Phone 2 Pro के अगले वर्जन यानी CMF Phone 3 Pro का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. लेकिन अब कंपनी ने साफ कर दिया है कि CMF Phone 3 Pro इस साल मार्केट में नहीं आएगा. हालांकि, नथिंग फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी के को-फाउंडर ने एक बड़ा हिंट दिया है कि नथिंग ब्रांड के तहत एक बिल्कुल नया और धांसू स्मार्टफोन अगले ही महीने भारत में दस्तक देने के लिए तैयार है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नथिंग के को-फाउंडर अकीस इवांगेलिडिस (Akis Evangelidis) ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि कंपनी CMF Phone 2 Pro के सक्सेसर पर काम कर रही थी. लेकिन इस समय ग्लोबल मार्केट में मेमोरी और रैम की कीमतें आसमान छू रही हैं. अकीस के मुताबिक, इन बढ़ी हुई कीमतों के साथ कंपनी एक ऐसा फोन नहीं बना पा रही थी जो CMF ब्रांड की कम कीमत में ग्राहकों को एक वास्तविक अपग्रेड दे सके. इसलिए कंपनी ने इस साल नया CMF फोन लॉन्च न करने का एक मुश्किल लेकिन समझदारी भरा फैसला लिया है.
भले ही CMF का नया फोन इस साल नहीं आ रहा हो, लेकिन अकीस ने यह भी साफ किया है कि नथिंग के लिए स्मार्टफोन लॉन्च का सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जल्द ही कुछ बहुत बड़ा आने वाला है. आपको बता दें कि नथिंग इस साल पहले ही मार्केट में दो बेहतरीन स्मार्टफोन, Nothing Phone 4a और Nothing Phone 4a Pro लॉन्च कर चुका है. अब टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी अपने अगले डिवाइस के तौर पर Nothing Phone 4b को मार्केट में उतारने की तैयारी कर रही है.
नथिंग ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक टीजर पोस्ट किया है, जो 'Series b' की तरफ इशारा करता है. इसके साथ ही कंपनी ने दो लोकप्रिय पोकेमॉन - जम्पलफ (Jumpluff) और ब्लास्टोइज (Blastoise) की तस्वीरें भी शेयर की हैं. टेक जगत में यह बात सब जानते हैं कि नथिंग अपने आने वाले डिवाइसेज को हमेशा पोकेमॉन का ही कोडनेम देता है. अफवाहों की मानें तो ब्लास्टोइज कंपनी का अगला स्मार्टफोन हो सकता है, जबकि जम्पलफ कोडनेम वाला डिवाइस Nothing Ear 3a हो सकता है, जो कि पुराने ईयरफोन्स का अपग्रेड वर्जन होगा.
लीक्स की मानें तो जो फोन पहले CMF Phone 3 Pro के नाम से आने वाला था, उसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 प्रोसेसर, मेटल फ्रेम और एक दमदार 5,500mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद थी. मशहूर टिप्स्टर योगेश ब्रार के मुताबिक, नथिंग ने इस शानदार डिवाइस को पूरी तरह से बंद नहीं किया है. रैम की कीमतों के तालमेल को बिठाने के लिए अब इस फोन को CMF की जगह मुख्य ब्रांड 'Nothing' के बैनर तले अगले महीने भारत में लॉन्च किया जा सकता है. ऐसे में उपभोक्ताओं को कम कीमत में नथिंग का प्रीमियम अहसास मिल सकता है.