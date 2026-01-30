Nothing का मास्टरप्लान: 2026 में नहीं आएगा कोई फ्लैगशिप फोन, Carl Pei ने बताया 'Phase 2' का पूरा रोडमैप

Nothing कंपनी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कंपनी के फाउंडर और CEO Carl Pei ने साल 2026 के लिए अपने प्लान्स को विस्तार से समझाया. इस वीडियो में Nothing की प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, रिटेल एक्सपैंशन, लीडरशिप में बदलाव और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्लान्स पर बात की गई है. Carl Pei ने यह भी बताया कि कंपनी अब अपने शुरुआती “बिल्ड फेज” से बाहर निकल चुकी है और अब दूसरे फेज में एंटर कर रही है, जहां फोकस कंपनी को और ज्यादा मजबूत बनाने, प्रोडक्ट्स को स्केल करने और इंडस्ट्री से अलग तरीके से काम करने पर होगा.

2026 में नया फ्लैगशिप फोन नहीं आएगा

वीडियो में Carl Pei ने साफ तौर पर कन्फर्म किया कि Nothing साल 2026 में कोई नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च नहीं करेगा. इसका मतलब है कि Nothing Phone 3 ही पूरे साल कंपनी का फ्लैगशिप मॉडल बना रहेगा. उन्होंने कहा कि Nothing हर साल नया फ्लैगशिप लॉन्च करने की रेस में शामिल नहीं होना चाहता. कंपनी चाहती है कि जब भी अपग्रेड आए, वह वाकई में मायने रखे, न कि सिर्फ इंडस्ट्री के शेड्यूल को फॉलो करने के लिए लॉन्च किया जाए.

Nothing Phone 4a पर रहेगा खास फोकस

हालांकि 2026 में नया फ्लैगशिप फोन नहीं आएगा, लेकिन Nothing अपनी मिड-रेंज लाइनअप को जरूर अपडेट करेगी. Carl Pei ने बताया कि Nothing Phone 4a पर काम चल रहा है, जो हाल ही में कुछ सर्टिफिकेशन साइट्स पर भी नजर आया है. उन्होंने कहा कि Phone 4a, Nothing Phone 3a सीरीज के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड होगा. इसमें डिजाइन, मैटीरियल, डिस्प्ले, कैमरा और परफॉर्मेंस में सुधार देखने को मिलेगा. इसके साथ ही कंपनी कुछ नए और बोल्ड कलर ऑप्शन पर भी एक्सपेरिमेंट करेगी, जो Nothing की ब्रांड पहचान के साथ मेल खाएंगे.

ऑडियो प्रोडक्ट्स पर दोगुना जोर

Carl Pei ने यह भी बताया कि Nothing साल 2026 में ओवर-ईयर हेडफोन कैटेगरी पर और ज्यादा फोकस करेगी. उन्होंने कहा कि Nothing Headphone 1 को उम्मीद से कहीं बेहतर रिस्पॉन्स मिला और इसने कई अवॉर्ड्स भी जीते. इसी वजह से ऑडियो प्रोडक्ट्स अब कंपनी के लिए एक अहम ग्रोथ एरिया बन चुके हैं और आगे भी इस सेगमेंट में नए प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं.

Nothing OS 4.0 और Essential Apps

सॉफ्टवेयर को लेकर Carl Pei ने Nothing OS 4.0 के अपडेट्स पर बात की और Essential Apps फीचर की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस फीचर के जरिए यूजर्स बिना पारंपरिक कोडिंग के, सिर्फ यह बताकर ऐप्स और विजेट्स बना सकेंगे कि वे क्या चाहते हैं. Essential Apps फिलहाल अल्फा स्टेज में हैं और जल्द ही बीटा में जाएंगी. शुरुआत में यह फीचर सिर्फ Nothing Phone 3 के लिए एक्सक्लूसिव रहेगा.

स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ा सकती है Nothing

वीडियो में Carl Pei ने बढ़ती कॉम्पोनेंट कॉस्ट पर भी बात की. उन्होंने कहा कि AI की बढ़ती मांग की वजह से RAM की कीमतों में तेज उछाल आया है, जिससे स्मार्टफोन समेत कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की लागत बढ़ गई है. उनके मुताबिक, ब्रांड्स के पास या तो कीमतें बढ़ाने का विकल्प है या फिर स्पेसिफिकेशन्स में कटौती करने का. Carl Pei ने संकेत दिया कि Nothing आने वाले समय में स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ा सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि UFS 3.1 स्टोरेज की लागत ने भी दबाव बढ़ाया है और RAM की ऊंची कीमतें 2026 के बाद भी बनी रह सकती हैं.

नई नियुक्तियां और रिटेल एक्सपैंशन

Carl Pei ने यह भी कन्फर्म किया कि Charlie Smith को Nothing का नया Chief Brand Officer नियुक्त किया गया है. इससे पहले वह Loewe में चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रह चुके हैं. इसके अलावा Nothing अपने नए ग्लोबल हेडक्वार्टर को लंदन में खोलने जा रही है, जो पहले Heatherwick Studio की बिल्डिंग में होगा. कंपनी 2026 की पहली तिमाही में यहां शिफ्ट होने की उम्मीद कर रही है.

भारत में नया स्टोर और आगे की प्लानिंग

वीडियो में यह भी बताया गया कि Nothing अपना दूसरा फिजिकल स्टोर भारत के बेंगलुरु में 14 फरवरी को खोलने जा रही है. इसके अलावा कंपनी टोक्यो और अमेरिका में भी स्टोर्स खोलने की योजना बना रही है. Carl Pei के मुताबिक, रिटेल स्टोर्स सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की जगह नहीं हैं, बल्कि ब्रांड को एक्सप्रेस करने और इवेंट्स आयोजित करने के लिए भी अहम हैं.

2025 की उपलब्धियां और 2026 का विजन

Carl Pei ने 2025 को Nothing के लिए एक अहम साल बताया. उन्होंने कहा कि कंपनी ने अब तक एक अरब डॉलर से ज्यादा की लाइफटाइम सेल्स हासिल कर ली हैं, 200 मिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाई है और यूनिकॉर्न स्टेटस भी हासिल किया है. उन्होंने यह भी कहा कि 2026 Nothing के लिए तेजी से आगे बढ़ने वाला साल होगा और आने वाले महीनों में कई बड़े ऐलान किए जाएंगे.