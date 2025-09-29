Nothing CEO का बड़ा खुलासा! भारतीय Gen Z को नहीं चाहिए पैरेंट्स जैसा रास्ता, अब चाहिए इनोवेटिव टेक

Nothing कंपनी के को-फाउंडर और CEO कार्ल पेई (Carl Pei) ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि भारतीय Gen Z अपने पैरेंट्स जैसा रास्ता नहीं अपनाना चाहती, बल्कि इनोवेशन और डेरिंग टेक्नोलॉजी चाहती है. तो आखिर यह बयान क्यों अहम है और उनकी कंपनी Nothing इस पर कैसे काम कर रही है, आइए जानते हैं.

आखिर Gen Z है कौन और क्यों है खास?

कार्ल पेई के मुताबिक Gen Z वे लोग हैं जो 1996 से 2010 के बीच पैदा हुए हैं. भारत में यह जनरेशन अब टेक प्रोडक्ट्स की डिजाइन, मार्केटिंग और सेल्स पर बड़ा असर डाल रही है.

यह युवा सिर्फ पुराने रास्तों पर चलना नहीं चाहते, बल्कि इन्हें नए एक्सपेरिमेंट्स, बोल्ड डिजाइन और टेक्नोलॉजी चाहिए जो इनके वैल्यूज को दिखा सके.

कार्ल पेई का क्या मतलब था?

X (पहले ट्विटर) पर Carl Pei ने कहा कि इंडियन Gen Z सिर्फ पुरानी जनरेशन की पसंद को कॉपी नहीं करती. यह जनरेशन तेजी से नए गैजेट्स अपनाती है, हाई परफॉर्मेंस चाहती है और ब्रांड लॉयल्टी में बंधकर नहीं रहती. इसलिए कंपनियों को अगर इंडियन यूथ को जीतना है तो उन्हें रिस्क लेकर डिजाइन और फीचर्स में इनोवेशन करना होगा.

Gen Z को कैसे अट्रैक्ट कर रही है Nothing?

Nothing पहले से ही अपने ट्रांसपेरेंट डिजाइन और यूनिक कलर स्कीम (ऑरेंज और ग्रीन जैसे ब्राइट कलर्स) के लिए जानी जाती है. कंपनी का मानना है कि Gen Z को बोल्ड, यूनिक और एक्सप्रेसिव डिजाइन ज्यादा पसंद आते हैं. बिजनेस लेवल पर भी Nothing इंडिया में फोकस बढ़ा रही है. हाल ही में कंपनी ने $100 मिलियन का निवेश कर भारत में जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने की घोषणा की है. इसके साथ ही CMF (Color, Material, Finish) ऑपरेशंस भी इंडिया शिफ्ट किए जा रहे हैं, ताकि इंडियन Gen Z की डिमांड को और बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके.

क्यों बना यह बयान चर्चा का विषय?

कार्ल पेई का बयान काफी बोल्ड है क्योंकि भारत में अब भी कई युवा अपने पैरेंट्स की उम्मीदों के हिसाब से करियर और लाइफस्टाइल चुनते हैं. लेकिन टेक्नोलॉजी के नजरिए से देखा जाए तो उनका मैसेज क्लियर है – अगर कंपनियां सिर्फ सेफ गेम खेलेंगी और इनोवेशन नहीं करेंगी, तो Gen Z उन्हें इग्नोर कर देगी. दूसरी तरफ, अगर कंपनियां लोकल मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन पर फोकस करती हैं, तो इंडिया सिर्फ एक बड़ा मार्केट ही नहीं बल्कि ग्लोबल इनोवेशन सेंटर भी बन सकता है.