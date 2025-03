Raisina Dialogue 2025 में हिस्सा लेने आ रहे Nothing CEO, ट्वीट कर कही ये बात

Nothing कंपनी के सीईओ और को-फाउंडर Carl Pei इस बार भारत के प्रमुख Raisina Dialogue 2025 में हिस्सा लेने वाले हैं. यह सम्मेलन Geopolitics और Geoeconomics पर केंद्रित है और इसकी शुरुआत 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में हुई. इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसमें दुनिया भर से नेता, नीति निर्माता और इनोवेटर्स शामिल हुए हैं.

Carl Pei डिजिटल गवर्नेंस पर करेंगे चर्चा

Carl Pei 19 मार्च को होने वाली “Virtual Rubicon: Governing Digital Frontiers” नामक पैनल चर्चा में भाग लेंगे. यह Raisina Dialogue 2025 का अंतिम दिन होगा. इस चर्चा में उनके साथ भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर सहित अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति भी शामिल होंगे.

इस सेशन में चर्चा का मुख्य विषय होगा– डिजिटल दुनिया के लिए सही रेगुलेशन्स कैसे बनाए जाएं, ताकि इनोवेशन को बढ़ावा मिले, स्थिरता बनी रहे और डिजिटल क्षेत्र में संप्रभुता (Sovereignty) सुनिश्चित की जा सके.

Carl Pei ने क्या कहा?

Carl Pei ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर एक पोस्ट में अपने उत्साह को जाहिर करते हुए लिखा, 'Raisina Dialogue में हिस्सा लेने और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा करने के लिए उत्साहित हूं.' उनकी भागीदारी यह दर्शाती है कि तकनीक से जुड़े बड़े लीडर्स अब ग्लोबल पॉलिसी डिस्कशन्स में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं.

Excited to be part of the 2025 @raisinadialogue in Delhi, where I’ll join global and local leaders to discuss India’s growing influence in tech and smartphones. Bullish on India’s potential to be at the forefront of the global smartphone industry. Looking forward to exploring how… pic.twitter.com/WMAaughKh2

— Carl Pei (@getpeid) March 17, 2025