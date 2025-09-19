Nothing Ear 3 लॉन्च: दमदार सुपर माइक और ट्रांसपेरेंट मेटल बॉडी के साथ आए नए ईयरबड्स, मिलते हैं ढेरों फीचर्स

Nothing Ear 3 Launch: नई टेक्नोलॉजी और स्टाइलिश डिजाइन के लिए मशहूर Nothing ने अपने नए Nothing Ear 3 ईयरबड्स लॉन्च कर दिए हैं. इस बार कंपनी ने इन्हें एक खास फीचर और आइकॉनिक ट्रांसपेरेंट लुक के साथ मेटल बॉडी में पेश किया है. Nothing Ear 3 ईयरबड्स की सबसे खास बात यह है कि कंपनी ने इसमें Super Mic फीचर दिया है. यह कंपनी का नया True Wireless Stereo ईयरबड्स है जो दमदार ऑडियो क्वालिटी, बेहतर कॉलिंग एक्सपीरियं और नई डिजाइन के साथ आता है.

Nothing Ear 3 के फीचर्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे नये और स्मार्ट फीचर्स मिल रहे हैं. इसमें नथिंग का ट्रेडिशनल ट्रांसपेरेंट डिजाइन दिया गया है. इन बड्स में आपको सुपर माइक और चार्जिंग केस में डुअल-माइक्रोफोन सिस्टम दिया गया है. अच्छी बात यह है कि इसमें कॉलिंग के दौरान बाहरी शोर को 95 dB तक कम करे में मदद करता है. इसके साथ ही इन बड्स को कंपनी ने ऐसे डिजाइन किया है जिससे आप सीधे चार्जिंग केस के साथ वॉइस नोट्स को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं.

Nothing ने अपने नए ईयरबड्स में 12mm डायनमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं. कंपनी ने इसमें इस बार सुपर माइक फीचर दिया है, जिसको लेकर कंपनी का कहना है कि यह 95dB तक नॉइस कैंसिलेशन को सपोर्ट करता है.

Unlearn what earbuds can do. Ear (3) is here. Cut through the noise. pic.twitter.com/1ZfGVDGISZ — Nothing (@nothing) September 18, 2025

Nothing Ear 3 ईयरबड्स में खास फीचर यह है कि यूजर्स सीधे चार्जिंग केस से ही वॉइस नोट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिन्हें Essential Space के साथ आसानी से सिंक किया जा सकता है. हर ईयरबड में 3 डायरेक्शनल माइक्रोफोन लगे हैं जो कॉलिंग और रिकॉर्डिंग के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं. इसके साथ ही इसमें मौजूद AI Noise Cancellation तकनीक 25dB तक बाहरी शोर को कम करने का काम करती है, जिससे कॉल का एक्सपीरियंस और भी बेहतर और क्लियर हो जाता है.

कनेक्टिविटी के लिए इस ईयरबड्स में LDAC के साथ Bluetooth 5.4 सपोर्ट दिया गया है. गेमिंग के लिए बड्स में low-latency mode भी मिलता है. पेयरिंग के लिए इनमें Android (Google Fast Pair), iOS और Windows (Microsoft Swift Pair) सपोर्ट दिया गया है.

10 मिनट की चार्जिंग में 10 घंटे का बैकअप

दोनों बड्स में 55mAh बैटरी मिलती है. कंपनी के अनुसार ये बड्स सिंगल चार्ज पर 10 घंटे तक का प्लेटाइम प्रोवाइड करते हैं. वहीं चार्जिंग केस के साथ इनका यूज 38 घंटे तक किया जा सकता है. बड्स में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है, जिसमें 10 मिनट की चार्जिंग पर बड्स 10 घंटे तक काम कर सकते हैं. इन सब के साथ ही इसमें पानी से बचाव के लिए बड्स में IP54 रेटिंग मिलती है.

