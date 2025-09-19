Nothing Ear 3 लॉन्च: दमदार सुपर माइक और ट्रांसपेरेंट मेटल बॉडी के साथ आए नए ईयरबड्स, मिलते हैं ढेरों फीचर्स
Advertisement
trendingNow12927923
Hindi Newsटेक

Nothing Ear 3 लॉन्च: दमदार सुपर माइक और ट्रांसपेरेंट मेटल बॉडी के साथ आए नए ईयरबड्स, मिलते हैं ढेरों फीचर्स

Nothing Ear 3 Launch: टेक्नोलॉजी और डिजाइन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली कंपनी Nothing ने एक बार फिर बाजार में तहलका मचा दी है. कंपनी ने अपने नए Nothing Ear 3 ईयरबड्स को लॉन्च कर दिया है जो न सिर्फ अपने आइकॉनिक ट्रांसपेरेंट डिजाइन और मेटल बॉडी से लोगों का ध्यान खींचते हैं बल्कि इसमें दिए गए सुपर माइक, AI नॉइस कैंसिलेशन, और चार्जिंग केस से वॉइस रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स इसे बेहद खास बनाते हैं. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 19, 2025, 06:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Nothing Ear 3 लॉन्च: दमदार सुपर माइक और ट्रांसपेरेंट मेटल बॉडी के साथ आए नए ईयरबड्स, मिलते हैं ढेरों फीचर्स

Nothing Ear 3 Launch: नई टेक्नोलॉजी और स्टाइलिश डिजाइन के लिए मशहूर Nothing ने अपने नए Nothing Ear 3 ईयरबड्स लॉन्च कर दिए हैं. इस बार कंपनी ने इन्हें एक खास फीचर और आइकॉनिक ट्रांसपेरेंट लुक के साथ मेटल बॉडी में पेश किया है.  Nothing Ear 3 ईयरबड्स की सबसे खास बात यह है कि कंपनी ने इसमें Super Mic फीचर दिया है.  यह कंपनी का नया True Wireless Stereo ईयरबड्स है जो दमदार ऑडियो क्वालिटी, बेहतर कॉलिंग एक्सपीरियं और नई डिजाइन के साथ आता है.

Nothing Ear 3 के फीचर्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे नये और स्मार्ट फीचर्स मिल रहे हैं. इसमें नथिंग का ट्रेडिशनल ट्रांसपेरेंट डिजाइन दिया गया है. इन बड्स में आपको सुपर माइक और चार्जिंग केस में डुअल-माइक्रोफोन सिस्टम दिया गया है. अच्छी बात यह है कि इसमें कॉलिंग के दौरान बाहरी शोर को 95 dB तक कम करे में मदद करता है. इसके साथ ही इन बड्स को कंपनी ने ऐसे डिजाइन किया है जिससे आप सीधे चार्जिंग केस के साथ वॉइस नोट्स को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. 

Nothing ने अपने नए ईयरबड्स में 12mm डायनमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं. कंपनी ने इसमें इस बार सुपर माइक फीचर दिया है, जिसको लेकर कंपनी का कहना है कि यह 95dB तक नॉइस कैंसिलेशन को सपोर्ट करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Nothing Ear 3 ईयरबड्स में खास फीचर यह है कि यूजर्स सीधे चार्जिंग केस से ही वॉइस नोट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिन्हें Essential Space के साथ आसानी से सिंक किया जा सकता है. हर ईयरबड में 3 डायरेक्शनल माइक्रोफोन लगे हैं जो कॉलिंग और रिकॉर्डिंग के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं. इसके साथ ही इसमें मौजूद AI Noise Cancellation तकनीक 25dB तक बाहरी शोर को कम करने का काम करती है, जिससे कॉल का एक्सपीरियंस और भी बेहतर और क्लियर हो जाता है.

ये भी पढ़ेंः इतना सस्ता कभी नहीं हुआ iPhone 15, अब 45 हजार से कम में घर लाइए फोन, जानिए पूरा ऑफर

कनेक्टिविटी के लिए इस ईयरबड्स में LDAC के साथ Bluetooth 5.4 सपोर्ट दिया गया है. गेमिंग के लिए बड्स में low-latency mode भी मिलता है. पेयरिंग के लिए इनमें Android (Google Fast Pair), iOS और Windows (Microsoft Swift Pair) सपोर्ट दिया गया है.

10 मिनट की चार्जिंग में 10 घंटे का बैकअप

दोनों बड्स में 55mAh बैटरी मिलती है. कंपनी के अनुसार ये बड्स सिंगल चार्ज पर 10 घंटे तक का प्लेटाइम प्रोवाइड करते हैं. वहीं चार्जिंग केस के साथ इनका यूज  38 घंटे तक किया जा सकता है. बड्स में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है, जिसमें 10 मिनट की चार्जिंग पर बड्स 10 घंटे तक काम कर सकते हैं. इन सब के साथ ही इसमें पानी से बचाव के लिए बड्स में IP54 रेटिंग मिलती है.

ये भी पढ़ेंः iPhone की बैटरी खा रहा है iOS 26? वापस iOS 18 पाने का ये है जुगाड़, जानिए Step-By-Step प्रोसेस

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Nothing Ear 3Nothing Ear 3 Super MicNew earbuds

Trending news

सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
DNA
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
DNA Analysis
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA Analysis
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
DNA Analysis
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Jammu and Kashmir
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
Rahul Gandhi
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
CDS General Anil Chauhan
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
azam khan
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
Kangana Ranaut video
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
;