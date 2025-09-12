Nothing Ear 3 के डिजाइन ने मचाया हड़कंप! मिलेगा Talk Button, फटाफट देखें First Look
Nothing Ear 3 Look Revealed: नथिंग अपने अपकमिंग वायरलेस ईयरबड्स Nothing Ear 3 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा हैं. कंपनी ने हाल ही में ईयरबड्स के डिजाइन की पहली झलक शेयर की है.  

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 12, 2025, 02:59 PM IST
Nothing Ear 3 Sneak Peek: नथिंग अपने अपकमिंग वायरलेस ईयरबड्स Nothing Ear 3 पर जोर-शोर से तैयारी कर रहा है. हाल ही में कंपनी ने अपने X अकाउंट पर ऑफिशियली नए ईयरबड्स की पहली तस्वीर को साझा किया है. 2023 में लॉन्च किए गए Ear 2 से नए Ear 3 बड्स का डिजाइन और चार्जिंग केस काफी हद तक मेल खाता है.

नथिंग का दावा है कि इन Earbuds की खासियत है कि इसका केस 100% Recycled Anodized Aluminum से बनाया गया है. साथ ही चार्जिंग केस में सुपर माइक नामक माइक्रोफोन और एक अलग टॉक बटन दिया जाएगा. आइए Nothing Ear 3 के बारे में डिटेल में जानते हैं...

यहां देखें X पोस्ट 

Nothing Ear 3 का प्रीमियम डिजाइन 
Nothing के मुताबिक, Ear 3 ईयरबड्स में अधिक  ड्यूरेबल और प्रीमियम लुक देने के लिए मैटल के पार्ट्स का यूज किया जा रहा है. नथिंग ईयरबड्स में मैटल के एंटीना को दोबारा से डिजाइन किया गया है. जिससे Ultra Slim शेप तैयार हो सके. हालांकि अभी तक जानकारी नहीं मिली है कि चार्जिंग केस के माइक्रोफोन और टॉक बटन का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा. इसके साथ ही नथिंग के नए ईयरबड्स की परफॉरमेंस और बाकी फीचर्स की डिटेल 18 सिंतबर 2025 को सुबह 8 बजे आ सकती है.  

Nothing Ear 3 के स्पेसिफिकेशन्स

नथिंग ने पिछले हफ्ते ऑफिशियली अपने X अकाउंट पर Nothing Ear 3 की टीजर फोटो को शेयर किया था. लेकिन क्लोज-अप तस्वीर में इसका डिजाइन अभी तक पता नहीं चला है. ईयरबड्स में माइक्रोफोन और टॉक बटन खास फीचर है, लेकिन इसके सही इस्तेमाल की जानकारी लॉन्च के समय ही पता चलेगी. ऐसा माना जा रहा है कि इसका यूज एक स्मार्ट असिस्टेंट के लिए किया जाएगा. Ear 3 का चार्जिंग केस वायरलेस माइक्रोफोन की तरह भी काम कर सकता है.

