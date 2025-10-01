कोडिंग की दुनिया में आएगा भूचाल! यूजर्स बोलते ही बना सकेंगे ऐप्स, Nothing ने कर दिया नया करिश्मा

Essential Apps: तकनीक की दुनिया में बड़ा बदलाव आने वाला है! अब आप अपने जरूरत के हिसाब से अपना खुध का ऐप बना सकेंगे, वो भी बिना किसी परेशानी के. सुनने में भले ही यह अजीब लगे लेकिन यह पूरी तरह से सच है. लंदन स्थित टेक कंपनी Nothing ने अपने नए प्रोजेक्ट AI प्लेटफॉर्म एसेन्शियल (Essential) को लॉन्च करके हलचल मचा दी है. यह प्लेटफॉर्म स्मार्टफोन और सॉफ्टवेयर की दुनिया को बदलने का दावा कर रहा है.

Nothing ने अपने नए AI प्लेटफॉर्म Essential को लेकर दावा कर रही है कि यह उनका पहला AI-नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है. इस प्लेटफॉर्म की सहायता से यूजर्स नेचुरल लैंग्वेज के जरिए अपनी जरूरत के हिसाब से पर्सनलाइज्ड ऐप्स पल भर में बना सकते हैं और इन्हें एक कम्युनिटी-ड्रिवन हब Playground में शेयर भी कर सकते हैं. Nothing इस लॉन्च के माध्यम से वर्तमान सॉफ्टवेयर कंपनियों को बड़ी चुनौती दे दी है.

जानिए कैसे करता है काम

Nothing का Essential प्लेटफॉर्म दो प्रमुख हिस्सों में काम करता है. पहला Essential Apps, जो यूजर की आवश्यकता के हिसाब से तुरंत कस्टम ऐप तैयार कर देता है. दूसरा Playground जहां यूजर दूसरों द्वारा बनाए गए ऐप्स डाउनलोड उसे रीमिक्स और शेयर कर सकते हैं. कंपनी के मुताबिक यह AI-लीडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का नया युग शुरू करने जैसा कदम है.

Essential Apps का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है. यूजर सिर्फ वॉइस या टेक्स्ट कमांड देकर इससे अपने हिसाब से ऐप तैयार कर सकता है. उदाहरण के लिए अगर आप कहें कैमरा रोल से बिल कैप्चर करो तो AI तुरंत एक कस्टम ऐप तैयार कर देगा, जिसे होम स्क्रीन पर पिन किया जा सकता है. Nothing के मुताबिक उनकी कम्युनिटी में पहले ही सैकड़ों Essential Apps बन गए हैं, जो यूजर्स की समस्याओं का हल देते हैं और खास जरूरतों को पूरा करते हैं.

CEO ने कही ये बात

Nothing के CEO Carl Pei के मुताबिक Essential टेक जायंट्स की क्लोज्ड और एलीटिस्ट सिस्टम से हटकर काम करता है. उन्होंने कहा कि Essential के जरिए हम पुराने और एलीटिस्ट सिस्टम को धीरे-धीरे बदलना शुरू कर रहे हैं. भविष्य का सॉफ्टवेयर होगा असीमित एक्सेस, सामूहिक इनोवेशन और हाइपर-पर्सनलाइजेशन.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Nothing की यह लॉन्चिंग कंपनी की लगातार बढ़ती ग्रोथ पर आधारित है. कंपनी ने केवल पांच साल में 1 बिलियन डॉलर की बिक्री पार की है और मिलियन्स डिवाइस शिप किए हैं. बड़े ब्रांड्स के विपरीत Nothing स्वतंत्र है और पुराने सिस्टम को बनाए रखने का कोई इंटरेस्ट नहीं रखती. कंपनी का मकसद है कि यूजर अपने टूल्स खुद बनाएं और कस्टमाइज करें जिससे उनकी परेशानी दूर हो.

