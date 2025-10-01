Advertisement
trendingNow12943039
Hindi Newsटेक

कोडिंग की दुनिया में आएगा भूचाल! यूजर्स बोलते ही बना सकेंगे ऐप्स, Nothing ने कर दिया नया करिश्मा

Essential Apps: टेक कंपनी Nothing ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में नया कदम बढ़ा दिया है. कंपनी ने अपना नया AI प्लेटफॉर्म Essential लॉन्च किया है जो यूजर्स को अपनी जरूरत के मुताबिक ऐप्स बनाने की सुविधा देता है. इस प्लेटफॉर्म पर यूजर सिर्फ अपनी बात कहकर या लिखकर मिनटों में पर्सनलाइज्ड ऐप तैयार कर सकते हैं .

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 01, 2025, 07:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोडिंग की दुनिया में आएगा भूचाल! यूजर्स बोलते ही बना सकेंगे ऐप्स, Nothing ने कर दिया नया करिश्मा

Essential Apps: तकनीक की दुनिया में बड़ा बदलाव आने वाला है! अब आप अपने जरूरत के हिसाब से अपना खुध का ऐप बना सकेंगे, वो भी बिना किसी परेशानी के. सुनने में भले ही यह अजीब लगे लेकिन यह पूरी तरह से सच है. लंदन स्थित टेक कंपनी Nothing ने अपने नए प्रोजेक्ट AI प्लेटफॉर्म एसेन्शियल (Essential) को लॉन्च करके हलचल मचा दी है. यह प्लेटफॉर्म स्मार्टफोन और सॉफ्टवेयर की दुनिया को बदलने का दावा कर रहा है.

Nothing ने अपने नए AI प्लेटफॉर्म Essential को लेकर दावा कर रही है कि यह उनका पहला AI-नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है. इस प्लेटफॉर्म की सहायता से यूजर्स नेचुरल लैंग्वेज के जरिए अपनी जरूरत के हिसाब से पर्सनलाइज्ड ऐप्स पल भर में बना सकते हैं और इन्हें एक कम्युनिटी-ड्रिवन हब Playground में शेयर भी कर सकते हैं. Nothing इस लॉन्च के माध्यम से वर्तमान सॉफ्टवेयर कंपनियों को बड़ी चुनौती दे दी है.

जानिए कैसे करता है काम
Nothing का Essential प्लेटफॉर्म दो प्रमुख हिस्सों में काम करता है. पहला Essential Apps, जो यूजर की आवश्यकता के हिसाब से तुरंत कस्टम ऐप तैयार कर देता है. दूसरा Playground जहां यूजर दूसरों द्वारा बनाए गए ऐप्स डाउनलोड उसे रीमिक्स और शेयर कर सकते हैं. कंपनी के मुताबिक यह AI-लीडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का नया युग शुरू करने जैसा कदम है.

Add Zee News as a Preferred Source

Essential Apps का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है. यूजर सिर्फ वॉइस या टेक्स्ट कमांड देकर इससे अपने हिसाब से ऐप तैयार कर सकता है. उदाहरण के लिए अगर आप कहें कैमरा रोल से बिल कैप्चर करो तो AI तुरंत एक कस्टम ऐप तैयार कर देगा, जिसे होम स्क्रीन पर पिन किया जा सकता है. Nothing के मुताबिक उनकी कम्युनिटी में पहले ही सैकड़ों Essential Apps बन गए हैं, जो यूजर्स की समस्याओं का हल देते हैं और खास जरूरतों को पूरा करते हैं.

ये भी पढ़ेंः TikTok का गेम ओवर? OpenAI का AI ऐप खुद बनाएगा वीडियो, सोशल मीडिया पर मचेगा धमाल

CEO ने कही ये बात

Nothing के CEO Carl Pei के मुताबिक Essential टेक जायंट्स की क्लोज्ड और एलीटिस्ट सिस्टम से हटकर काम करता है. उन्होंने कहा कि Essential के जरिए हम पुराने और एलीटिस्ट सिस्टम को धीरे-धीरे बदलना शुरू कर रहे हैं. भविष्य का सॉफ्टवेयर होगा असीमित एक्सेस, सामूहिक इनोवेशन और हाइपर-पर्सनलाइजेशन.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Nothing की यह लॉन्चिंग कंपनी की लगातार बढ़ती ग्रोथ पर आधारित है. कंपनी ने केवल पांच साल में 1 बिलियन डॉलर की बिक्री पार की है और मिलियन्स डिवाइस शिप किए हैं. बड़े ब्रांड्स के विपरीत Nothing स्वतंत्र है और पुराने सिस्टम को बनाए रखने का कोई इंटरेस्ट नहीं रखती. कंपनी का मकसद है कि यूजर अपने टूल्स खुद बनाएं और कस्टमाइज करें जिससे उनकी परेशानी दूर हो.

ये भी पढ़ेंः सिर्फ 5 मिनट चार्ज में मिलेगा 5 घंटे म्यूजिक; 100 घंटे की बैटरी वाले हेडफोन लॉन्च

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Nothing AI platformEssential appsNothing

Trending news

इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
Mizoram
इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
Omar Abdullah
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
Weather
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
President Murmu
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
FCRA
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
DNA
ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
DNA
तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
मुसलमानों का असली खलीफा कौन? I LOVE मोहम्मद कैंपेन कैसे हो गया मुस्लिम Vs मुस्लिम?
DNA Analysis
मुसलमानों का असली खलीफा कौन? I LOVE मोहम्मद कैंपेन कैसे हो गया मुस्लिम Vs मुस्लिम?
चेन्नई में थर्मल प्लांट का 30 फीट ऊंचा स्लैब गिरा: 9 मजदूरों की मौत, 1 घायल
Tamil Nadu
चेन्नई में थर्मल प्लांट का 30 फीट ऊंचा स्लैब गिरा: 9 मजदूरों की मौत, 1 घायल
;