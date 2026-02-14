भारत में खुला Nothing का पहला स्टोर, यह शहर बना ठिकाना; Apple और Samsung को मिलेगी कड़ी टक्कर!

Nothing Store Bengaluru: अपने शानदार डिजाइन से युवाओं के दिलों पर राज करने वाली टेक कंपनी नथिंग (Nothing) ने भारत में अपना पहला फिजिकल स्टोर खोल दिया है. लंदन बेस्ड इस कंपनी ने अपने पहले स्टोर के लिए भारत की सिलिकॉन वैली यानी बेंगलुरु को चुना है. अगर आप भी नथिंग के फोन्स और ईयरबड्स के दीवाने हैं, तो अब इन्हें खरीदने के लिए आपको सिर्फ ऑनलाइन सेल का इंतजार नहीं करना होगा. अब आप बेंगलुरु के स्टोर से Nothing के प्रोडक्ट अपने हाथ में लेकर खरीद सकते हैं. यही वजह है कि कंपनी ने भारत में अपने पहले ऑफलाइन स्टोर की शुरुआत की है.

बेंगलुरु ही क्यों? नथिंग ने बताया राज

नथिंग के फाउंडर कार्ल पेई के लिए भारत हमेशा से एक बड़ा बाजार रहा है, लेकिन बेंगलुरु उनके लिए सबसे खास जगह रही है. कंपनी के अनुसार, बेंगलुरु न केवल नथिंग का सबसे बड़ा बाजार है, बल्कि यहां के ग्राहक नई टेक्नोलॉजी को सबसे जल्दी अपनाते हैं. इसी वजह से कंपनी ने अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर यहां के पॉश इलाके में शुरू किया है. नथिंग का फ्लैगशिप स्टोर दो मंजिलों में बना हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल 5,032 वर्ग फुट है. नए स्टोर से Nothing का कोई भी समान खरीदने पर आपको अपने नाम से छपी टी-शर्ट भी मिल सकती है. साथ ही कंपनी अपने ग्राहकों के लिए नए फोन की अनबॉक्सिंग का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक स्टूडियो भी दे रही है. आपको बता दें कि लंदन में स्टोर के बाद कंपनी का यह दुसरा स्टोर हैं.

स्टोर में क्या है खास?

नथिंग का यह स्टोर किसी आम मोबाइल दुकान जैसा नहीं है. इसे कंपनी के ग्लिफ इंटरफेस (Glyph Interface) और मिनिमलिस्टिक डिजाइन की थीम पर तैयार किया गया है. यहां ग्राहक नथिंग फोन (1), फोन (2) और लेटेस्ट मॉडल्स के साथ-साथ नथिंग के ईयरबड्स को हाथों-हाथ चलाकर देख सकते हैं. इसके साथ नथिंग के सब-ब्रांड Cmf के प्रोडक्ट्स जैसे स्मार्टवॉच और चार्जर भी यहां डिस्प्ले पर रखे गए हैं. इस स्टोर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहां सेल्स के साथ-साथ सर्विस का भी ध्यान रखा गया है. जिससे ग्राहकों को भरोसा मिल सके.

Apple और Samsung को कड़ी टक्कर

भारत में नथिंग की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ रही है. लोगों को नथिंग का फोन अपने अनोखे और ट्रांसपेरेंट डिजाइन के कारण खूब पसंद आ रहे हैं. अभी तक Nothing कंपनी भारत में फ्लिपकार्ट के जरिए ही अपना ज्यादातर बिजनेस कर रही थी, लेकिन अब फिजिकल स्टोर खोलकर नथिंग सीधे तौर पर Apple और Samsung जैसे दिग्गजों को चुनौती दे रही है. नथिंग का लक्ष्य है कि ग्राहकों को एक ऐसा प्रीमियम अनुभव दिया जाए, जो अब तक सिर्फ बड़े ब्रांड्स में ही मिलता था. अब देखना होगा कि ऑफलाइन दुनिया में यह ब्रांड कितनी तेजी से आगे बढ़ता है.

आने वाले हैं कई और धमाके

स्टोर की ओपनिंग के मौके पर कंपनी ने संकेत दिए कि जल्द ही भारत के अन्य बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में भी ऐसे स्टोर्स खोले जा सकते हैं. कंपनी भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा दे रही है. इसके बाद आपको मेड इन इंडिया नथिंग फोन्स भी भारत में मिलने लगेंगे. इसके साथ कंपनी CEO पेई ने खुलासा किया कि नथिंग दो और शहरों टोक्यो, जापान और न्यूयॉर्क, अमेरिका में फ्लैगशिप स्टोर खोलेगा.

