Nothing यूजर्स को मिलने जा रहा बड़ा तोहफा, जल्द मिलेगा OS 4.0 अपडेट, क्या आपका फोन करेगा सपोर्ट?
Nothing यूजर्स को मिलने जा रहा बड़ा तोहफा, जल्द मिलेगा OS 4.0 अपडेट, क्या आपका फोन करेगा सपोर्ट?

Nothing OS 4.0 update: नथिंग अपने नए Android 16 पर बेस्ड OS 4.0 अपडेट की तैयारी कर रहा है. इस नए वर्जन में बेहतर फीचर्स, एआई कंट्रोल, नया डिजाइन शामिल होंगे. जो यूजर के अनुभव को और शानदार बनाएंगे. लेकिन यह लेटेस्ट अपडेट हर Nothing डिवाइस के लिए उपलब्ध नहीं होगा.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 18, 2025, 01:52 PM IST
Nothing यूजर्स को मिलने जा रहा बड़ा तोहफा, जल्द मिलेगा OS 4.0 अपडेट, क्या आपका फोन करेगा सपोर्ट?

Android 16 Beta Arrives for Nothing: स्मार्टफोन मार्केट में अपने यूनिक डिजाइन, क्वालिटी और किफायती कीमत के लिए पॉपुलर, Nothing ने ऑफिशियली अपने लेटेस्ट OS 4.0 के लिए ओपन Beta प्रोग्रामिंग शुरू करने का एलान कर दिया है. ये नया वर्जन Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड होगा और नथिंग के बीटा प्रोग्राम के तहत कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए सबसे पहले उपलब्ध होगा. कंपनी ने पिछले महीने ही Nothing Phone 3 पर क्लोज्ड बीटा टेस्टिंग शुरू कर दी थी और इसका सिंतबर से रोलआउट  शुरू करने का एलान कर चुकी है.

:यह भी पढ़े: Youtube लाया कमाई 'डबल' करने वाला अपडेट! अब AI बनाएगा वीडियो, TikTok को देगा टक्कर

 Nothing OS 4.0 अपडेट में क्या खास होगा?

नथिंग ओएस 4.0 अपडेट में इंटरफेस को ज्यादा शार्प और सोच समझकर बनाने का दावा किया गया है. अपडेट में ये नए फीचर्स शामिल होंगे:

1. बेहतर डिजाइन-  एक नया लॉक स्क्रीन क्लॉक, साफ-सुथरी क्विक सेटिंग्स लेआउट, टु-डू लिस्ट के लिए एक नया Widget, पिल- शेप Toggles.
2. एक्स्ट्रा डार्क मोड- आंखों पर कम असर पड़ने और बैटरी बचाने के लिए गहरा और स्मार्ट Dark Theme.
3. पॉप-अप व्यू- तेजी से टास्क स्वीचिंग और स्मूथ मल्टी टास्किंग के लिए दो फ्लोटिंग ऐप्स आइकन का सपोर्ट मिलेगा. 
4. ऐप ऑप्टिमाइजेशन- बेहतर परफॉर्मेंस के लिए तेज ऐप स्टार्टअप .
5. फोटोग्राफी बूस्ट- नया कैमरा प्रीसेट, बेहतर गैलरी कंट्रोल और आसान लेआउट.
6. AI कंट्रोल-  बेहतर प्राइवेसी मैनेजमेंट के लिए डैशबोर्ड और एआई स्टेटस के हिंट्स.
7. जनरल सुधार- तेज लॉक स्क्रीन, क्लियर ब्राइट्नेस कंट्रोल, हमेशा ऑन डिस्प्ले, स्ट्रॉंग Wi-Fi और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी. साथ ही ब्लूटूथ रिकॉर्डिंग तक तेज पहुंच.

यह भी पढ़े: अब चश्मे बताएंगे दिल की धड़कन! Meta के AI Smart Glasses ने उड़ाए होश, जानिए कीमत

किन स्मार्टफोन्स को मिलेगा Nothing OS 4.0 अपडेट?

आपको बता दें कि Nothing Phone 1 मॉडल के लिए ये अपडेट नहीं होगा. अन्य एलिजिबल फोन्स है-
• Nothing Phone 2
• Nothing Phone 3
• Nothing Phone 2a
• Nothing Phone 2a Plus
• Nothing Phone 3a
• Nothing Phone 3a Pro
• CMF Phone 1
• CMF Phone 2 Pro

हालांकि जो यूजर्स Nothing Phone 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें इस नए अपडेट की सुविधा नहीं मिलेगी. लेकिन दूसरों डिवाइसों के लिए जल्द ही नए फीचर्स को लॉन्च किया जाएगा.

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं।

