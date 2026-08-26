/Nothing OS 5.0 हुआ लॉन्च, आया QR कोड से फाइल शेयरिंग का सबसे धांसू तरीका, AI टूल और ट्रांसपेरेंट विजेट्स ने बदला गेम

नथिंग ने स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर की दुनिया में नया इतिहास रचते हुए अपने नए अपडेट Nothing OS 5.0 की घोषणा कर दी है. एंड्रॉइड 17 (Android 17) पर आधारित यह नया ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन, पर्सनलाइजेशन, परफॉर्मेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में 80 से भी ज्यादा बड़े बदलाव लेकर आया है. कंपनी के अनुसार इसका ओपन बीटा वर्जन नथिंग फोन 3 (Nothing Phone 3) के लिए 26 अगस्त 2026 से रोलआउट किया जा रहा है. यह अपडेट न सिर्फ फोन के लुक को बदलता है बल्कि यूजर एक्सपीरियंस को स्टॉक एंड्रॉइड के करीब रखते हुए ढेरों स्मार्ट AI टूल भी देता है.
Nothing OS 5.0 में सबसे बड़ा बदलाव इसके विजुअल अपीयरेंस में देखने को मिलता है. कंपनी ने अपने सिग्नेचर डॉट-मैट्रिक्स स्टाइल के साथ-साथ एक नया होमस्क्रीन थीम जोड़ा है. इसमें पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट विजेट्स और एक नया सर्च बार दिया गया है, जो स्क्रीन को एक लेयर्ड और प्रीमियम लुक देता है. इसके अलावा फोन में नया एडेप्टिव कलर सिस्टम दिया गया है. यह सिस्टम यूजर के वॉलपेपर से खुद ही कलर्स चुनकर ऐप आइकन्स और विजेट्स पर अप्लाई कर देता है.
नया अपडेट फोन के लगभग हर हिस्से को फ्रेश लुक देता है. स्टेटस बार, सेटिंग्स, कैमरा और गैलरी ऐप में नए आइकन्स, स्पेसिंग और स्मूथ एनिमेशन जोड़े गए हैं. गैलरी ऐप को पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया है, जिसमें फोटो को आसानी से ढूंढने के लिए नए सॉर्टिंग ऑप्शंस और नए एल्बम व्यू शामिल किए गए हैं. इसके साथ ही यूज़र्स को लॉक-स्क्रीन पर Gooey और Micrographics नाम के दो नए क्लॉक डिजाइन भी मिलते हैं, जिन्हें वॉलपेपर के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है.
स्मार्टफोन एडिटिंग को आसान बनाते हुए नथिंग ने अब एक साथ कई ऐप्स और विजेट्स को सेलेक्ट करके मूव करने की सुविधा दी है. इसके साथ दो बेहद काम के विजेट्स पेश किए गए हैं. पहला है 'Collector', जो यूज़र्स को कैमरा या गैलरी से अपनी पसंदीदा तस्वीरों का एक विजुअल कलेक्शन बनाने देता है. दूसरा विजेट है 'Away Time', जो यह ट्रैक करता है कि आप अपने फोन से कितनी देर दूर रहे, आपका सबसे लंबा ब्रेक कौन सा था और पूरे हफ्ते में आपका स्क्रीन-फ्री टाइम कैसा रहा.
नथिंग फोन की पहचान उसकी पीछे की लाइट यानी Glyph Interface से होती है. Nothing OS 5.0 के साथ कंपनी ने Glyph के लिए एक अलग से डेडिकेटेड ऐप दे दिया है. इस ऐप में आपको Glyph के सभी फीचर्स, साउंड्स, रिंगटोन्स और शेड्यूल्स एक ही जगह पर मिल जाएंगे. इसके अलावा एक नया 'Glyph Timer' विजेट भी जोड़ा गया है, जिसकी मदद से यूज़र्स सीधे होम स्क्रीन से टाइमर शुरू कर सकते हैं और पीछे की ग्लाइफ लाइट बचा हुआ समय दिखाती रहेगी.
Nothing OS 5.0 में AI फीचर्स का एक बड़ा बंडल दिया गया है. इनमें सबसे क्रांतिकारी फीचर है 'Essential Apps Builder'. इस टूल की मदद से यूज़र्स बिना किसी कोडिंग नॉलेज के केवल यह बोलकर या लिखकर बता सकते हैं कि उन्हें कैसा ऐप चाहिए, और AI सीधे फोन पर ही ऐप बनाकर तैयार कर देगा. इस ऐप को सीधे होम स्क्रीन से इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा 'Essential Voice' फीचर अब तेज और सटीक ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन देता है, जो अपने आप पहचान लेता है कि बोली गई बात को लिस्ट में बदलना है या पैराग्राफ में. Ear 3 के केस में लगे SuperMic से भी सीधे ऑडियो कैप्चर किया जा सकता है.
नए OS में 'Essential Space' को स्मार्ट कलेक्शंस का सपोर्ट मिला है, साथ ही इसमें Model Context Protocol (MCP) दिया गया है ताकि दूसरे AI टूल्स चुनिंदा डेटा को आसानी से पढ़ सकें. एक और बेहद काम का फीचर है क्रॉस-प्लेटफॉर्म Quick Share, जिसके जरिए अब यूज़र्स QR कोड स्कैन करके सीधे iPhone और एंड्रॉइड डिवाइसेस के बीच आसानी से फाइल्स शेयर कर सकते हैं. इसके साथ ही फोन में नए प्राइवेसी कंट्रोल्स, बेहतर डार्क थीम, इमर्सिव HDR व्यूइंग और रीडिजाइन किया गया रिसेंट्स स्क्रीन मिलता है.
नथिंग का दावा है कि OS 5.0 फोन के टच रिस्पॉन्स, ऐप परफॉर्मेंस और मेमोरी मैनेजमेंट को काफी हद तक सुधार देता है. इसका ऑन-डिवाइस AI यह सीखता है कि आप कौन से ऐप्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और उन्हें बैकग्राउंड में तैयार रखता है. एंड्रॉइड 17 पर बेस्ड होने के कारण इसमें नोटिफिकेशन और क्विक सेटिंग्स पैनल को अलग-अलग कर दिया गया है. अब बाईं तरफ से नीचे स्वाइप करने पर नोटिफिकेशन दिखेंगे और दाईं तरफ से स्वाइप करने पर क्विक सेटिंग्स खुलकर आएंगी.
Nothing OS 5.0 का ओपन बीटा 26 अगस्त 2026 से दोपहर 3:30 बजे से नथिंग फोन 3 (Nothing Phone 3) के लिए उपलब्ध होगा. इसके बाद आने वाले महीनों में दूसरे फोन्स को भी इसका अपडेट मिलेगा.
Nothing Phone 3: ओपन बीटा 26 अगस्त, स्टेबल अपडेट मध्य-अक्टूबर.
Phone 3a Series: बीटा सितंबर में, स्टेबल अपडेट नवंबर की शुरुआत में.
Phone 2a & Phone 2a Plus: बीटा मध्य-अक्टूबर, स्टेबल अपडेट मध्य-नवंबर.
Phone 3a Lite: स्टेबल अपडेट दिसंबर के अंत में.
Phone 4b & CMF Phone 2 Pro: स्टेबल अपडेट जनवरी 2027 के मध्य में.
कंपनी ने साफ कर दिया है कि पुराने मॉडल्स जैसे Nothing Phone 1, Phone 2 और CMF Phone 1 को Nothing OS 5.0 का अपडेट नहीं दिया जाएगा.